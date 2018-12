Beachparty Meyer-Bierden (Christian Butt)

Der menschliche Tischkicker zieht in diesem Jahr um, und zwar zum TSV Bierden. Die Veranstaltung findet am Sonnabend, 22. Juli, auf dem Sportgelände des TSV Bierden (Bruchwiesen 3) statt. Starten wird die Aktion ab 10 Uhr mit dem Ferienspaß für Kinder im feinen Sand und ohne Schuhe. Da es sich um eine Ferienspaß-Aktion handelt, ist eine Anmeldung über die Stadt notwendig. Ab 11 Uhr werden dann circa 24 Teams erstmalig den TSV Bierden Bahncup ausspielen. Der vorherige Name des Spaßturniers lautete Deichcup, da dieses bei Meyer Bierden im Rahmen der großen Beachparty ausgefochten wurde. Außerdem gibt es nun einen Preis für das beste Outfit im Teilnehmerfeld. Das Mindestalter ist 16 Jahre. Das Prinzip menschlicher Tischkicker ist schnell erläutert: Die Spieler werden an Stangen befestigt und müssen dann reichlich Tore erzielen. Mindestens sechs Spieler pro Team werden benötigt. Es wird in vier Gruppen barfuß im feinen Sand gespielt. Die Spielzeit beträgt sechs Minuten. Duschmöglichkeiten sind vorhanden, teilen die Organisatoren mit. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Ob Hobby- oder Thekenmannschaft, Vereinsteam oder andere Konstellationen – alle Bolzplatzhelden seien willkommen. Da das Teilnehmerfeld begrenzt ist, wird um eine Anmeldung bis zum 15. Juni bei Olaf Blöthe unter der Mobilnummer 0 16 2 / 31 34 015 oder per Mail an olaf.bloethe@ewetel.net gebeten.