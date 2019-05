Der Schützenverein Di-Do-Ho beteiligt sich regelmäßig am Ferienprogramm in Thedinghausen. Künftig können Vereine ihr Angebot im Internet präsentieren. Die Samtgemeinde richtet dafür ein Online-Portal ein. (Jürgen Juschkat)

Die Samtgemeinde Thedinghausen setzt bei dem Sommerferien-Programm künftig auf ein Online-System. Entsprechende Pläne hat die Verwaltung am Donnerstagabend Vereinen im Rathaus vorgestellt. Künftig sind die Angebote und die Anmeldungen nur noch online möglich, denn mit dem EDV-Ferienprogramm „Nupian“ will die Samtgemeinde in diesem Bereich einen moderneren Weg einschlagen. Die Verwaltung nutzte außerdem die Gelegenheit, sich bei den Ausrichtern der vergangenen Jahre mit Pizza zu bedanken.

Im Sitzungssaal präsentierte Sönke Haverich, Fachbereichsleiter für Ordnung, Soziales und Schule, das neue, bundesweit eingesetzte Programm, das auf der Internetseite www.thedinghausen.de als Online-Portal eingerichtet werden soll. Hier können die Vereine, aber auch Privatpersonen und anderer Institutionen ihre Ferienangebote einpflegen und Eltern ihren Nachwuchs unkompliziert anmelden. „Wir sind froh und dankbar über jeden, der die Initiative ergreift – auch Privatpersonen“, erklärte der Erste Samtgemeinderat Roland Link.

Zunächst ging es aber ans Eingemachte, denn Heiner Albrecht von den Morsumer Geflügelzüchtern wollte wissen, ob – wie im Umkreis gehandhabt – finanzielle Unterstützung zu erwarten sei. Dabei ging es ihm nicht um eine Stundenvergütung für die ehrenamtlichen Ausrichter, sondern vielmehr um eine Bezuschusssung bei den Sachkosten. „Bei einem aufwendigen Programm wird die Samtgemeinde etwas dazu geben“, erklärte Renate Dunker von der Samtgemeinde, die seit Jahren an der Angebotsverwaltung beteiligt ist.

Gelbes Programmheft fällt weg

Für die aktuellen Ferienprogramm-Anbieter wird in nächster Zeit ein Account freigeschaltet, damit sie ihre Veranstaltung bis zum 2. Juni anlegen können. Dazu erhalten die registrierten Veranstalter ein Passwort, um bei „Nupian“ aktiv zu werden. „Wir haben uns in Dörverden schlau gemacht, dort läuft das Portal super“, erklärte Haverich. Vereine, die noch nicht erfasst wurden, können ihr Interesse bei der Samtgemeinde kundtun. Mit dem neuen Programm lässt sich dann schnell herausfinden, was und für welche Altersgruppe etwas angeboten wird, wie viele Plätze zur Verfügung stehen und ob das Angebot für Mädchen oder Jungen beziehungsweise für beide gilt.

Haverich legte eine Musterveranstaltung an und zeigte damit den Interessierten, dass das Ausfüllen gar nicht schwierig ist. Aktiv ist das Angebot jedoch erst, wenn die Verantwortlichen der Samtgemeinde dieses überprüft und freigegeben haben. „Wenn das Alter zum Beispiel bis 66 ausgewiesen wird, dann fragen wir schon nach“, erklärte Haverich.

Anmeldungen erfolgen über das Elternportal. Die Erwachsenen müssen sich mit E-Mail-Adresse, Passwort, Namen und Kontaktdaten registrieren und können dann mit den Daten des Kindes fortfahren und die Veranstaltungswahl vornehmen. Zunächst kommen die Mädchen und Jungen auf eine Warteliste und erhalten ab dem 25. Juni eine Nachricht, bei welchem Programm sie dabei sein werden. „Wer drei Mal angemeldet wurde, kann nicht drei Mal rausfliegen“, erklärte Haverich. Stornieren Eltern für ihre Kinder einzelne Veranstaltungen, dann rücken die nächsten der Warteliste nach.

Die Eltern-Konten werden fürs neue Jahr gelöscht, ob dann auch die Anbieter wieder gelöscht werden, ist noch offen. „Wir müssen sehen, wie sich das entwickelt“, sagte Haverich. Es wird künftig durch das Online-Portal kein weiteres gelbes Sommerferien-Programmheft für Thedinghausen geben. Aber zumindest die Schülerinnen und Schüler der ersten beiden Grundschul-Klassen werden eine Programmliste, die auch als Download auf der Samtgemeinde-Homepage angeboten wird, erhalten.