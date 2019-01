Die acht Musiker von The Chambers waren bis zur Gründung des Ensembles 2013 alle Teil der Jungen Philharmonie Köln. (Music Contact System)

Die Mitglieder des Gospelchores Etelsen sind es schon gewohnt, sich an Konzertabenden die Bühne zu teilen. In den vergangenen Jahren traten die Sängerinnen und Sänger unter anderem mit Kathy und Paul Kelly von der Kelly Family, den Musikern der Jungen Philharmonie Köln oder dem Don Kosaken Chor Serge Jaroff auf. Nun hat sich der Chor das nächste Mal namhafte Unterstützung sichern können: Am Sonnabend, 16. März, sind die Musiker von The Chambers zu Gast in Etelsen. Ab 19.30 Uhr geben sie mit dem Gospelchor ein Konzert in der Kirche Zum Guten Hirten.

The Chambers, das sind acht Spitzenmusiker, die einst für die Junge Philharmonie Köln gespielt haben. Seit 2013 treten die Solisten unter diesem Namen in Deutschland und europaweit als Kammermusikensemble auf. „Die inzwischen international renommierte, zu ausgewachsenen Profis gereifte Formation verfügt über ein ausgesprochen weitgefasstes Repertoire klassischer und populärer Musik, wobei die Programme von virtuos vorgetragenen Solos über Werke für Kammerorchester bis hin zu den beliebtesten Evergreens der Popmusik reichen“, preist der Gospelchor Etelsen die Gruppe an. Diese Mischung ist in der Klassikszene eher ungewöhnlich und zeichnet The Chambers aus.

Viele der Werke ihres Repertoires wurden von den Musikern selbst arrangiert. Das Ensemble legt daher nicht nur Wert auf musikalisches Niveau, sondern auch auf Kreativität. „Sie überraschen das verzauberte Publikum, indem sie beliebte Melodien durch ein einzigartiges Kaleidoskop von Interpretationen in einem Spektrum völlig neuer Farben erstrahlen lassen“, drückt es die Agentur Music Contact System aus, bei der The Chambers unter Vertrag stehen. Feinste Sensibilität in Interpretation und Zusammenspiel, höchste technische Perfektion in der Instrumentalbeherrschung und beispielhafte solistische Virtuosität zeichnen demnach das international besetzte Ensemble aus.

Bunter Strauß aus aller Welt

Der Gospelchor Etelsen unter der Leitung von Falko Wermuth wird dem Publikum am 16. März nach eigenen Angaben „mit traditionellen Gospels, afrikanischen Songs, modernen Popstücken und sicher auch wieder einem Überraschungsbonbon einen bunten Strauß aus der Welt des Gospels überreichen“. Bereits seit 1990 besteht der Gospelchor, der sich in der Folge auch schnell über die Grenzen Etelsens einen Namen gemacht hat.

Auf erste Auftritte in der Region folgten Konzertreisen unter anderem nach Baden-Württemberg und in die Oberlausitz. Zwischenzeitlich hatte der Chor 120 Mitglieder, inzwischen sind dies zwar deutlich weniger, eine stimmgewaltige Gruppe ist die Formation aber weiterhin in jedem Fall. Über die Jahre hat sie mehrere Tonträger aufgenommen, die letzte CD erschien 2016. Der Gospelchor wird beim Konzert in der Etelser Kirche sowohl in eigenen Blöcken sowie gemeinsam mit den Chambers zu erleben sein.



Karten für den Konzertabend vom Gospelchor Etelsen und The Chambers sind ab sofort im Vorverkauf für 22 Euro bei den Buchhandlungen Rohrberg (Langwedel), Hoffmann (Achim), Lange (Thedinghausen) sowie bei der Poststelle Meyer und dem Pfarramt der Kirche in Etelsen erhältlich. Der Preis an der Abendkasse beträgt 28 Euro. Einlass ist ab 18.30 Uhr.