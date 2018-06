Noch wird gebaut neben dem kommunalen Friedhof. Doch bald soll die Kita Oyter Mühle bezugsfertig sein. (Björn Hake)

Oyten. Die Gemeinde Oyten hat geschafft, was vielen anderen Kommunen trotz großer Anstrengungen nicht gelungen ist: Für das nächste Kindergartenjahr 2018/2019 gibt es ausreichend Krippenplätze in den Kitas, sodass der neue Rechtsanspruch der Eltern erfüllt werden kann. Ermöglicht wird die Deckung des Bedarfs durch die rechtzeitige Planung einer siebten Kita in der Gemeinde, dessen Bau am Wehlacker neben dem kommunalen Friedhof sich aktuell in der Endphase befindet. Alleine dort können ab dem nächsten Kindergartenjahr 45 Krippenkinder betreut werden. Insgesamt gibt es in Oyten dann 210 verfügbare Krippenplätze, von denen 202 belegt sein werden. Das geht aus den Anmeldezahlen hervor, die die Verwaltung nun veröffentlicht hat.

Trotz der weitsichtigen Planung war es also auch in Oyten aufgrund des immer stärker steigenden Bedarfs an Krippenplätzen am Ende eine knappe Sache. Acht Plätze sind noch frei. Da es laut Gemeinde zudem in den kirchlichen Kitas beabsichtigt ist, dass vier Krippenkinder zum Jahreswechsel in den Kindergarten wechseln, werden zusätzliche freie Plätze vorhanden seien. Deutlich größer sind laut der angegebenen Zahlen der Verwaltung die Kapazitäten noch im Kindergartenbereich: Von den insgesamt 473 verfügbaren Plätzen in den sieben Einrichtungen der Gemeinde werden 444 belegt sein.

Änderungen im Schulgesetz

Berücksichtigt wurde bei diesen Zahlen auch die Änderung im Schulgesetz, durch die Eltern ihre Kinder, die im Zeitraum vom 1. Juli bis 30. September eines Jahres das 6. Lebensjahr vollenden, von der Schulpflicht zurückstellen lassen können. Laut Verwaltung haben in Oyten für das Schuljahr 2018/2019 neun von 38 betroffenen Kindern von dieser neuen Regelung Gebrauch gemacht. Eine zweite Änderung des Niedersächsischen Schulgesetzes betrifft die Sprachförderung der Vorschulkinder, die zukünftig durch die Kitas organisiert werden muss. Wie das "konkret im kommenden Kita-Jahr umgesetzt werden soll, wird zurzeit mit den Leiterinnen der Kindertagesstätten in Oyten und dem Landkreis Verden erarbeitet", teilt die Gemeinde mit.

Und dann wäre da ja noch eine weitere vom Land Niedersachsen beabsichtigte Änderung, die ebenfalls nach diesen Sommerferien in Kraft treten wird und die bei den Kommunen zuletzt für viel Aufregung gesorgt hatte. Denn die Kindergartengebühren sollen für Eltern komplett entfallen und die Kommunen als finanziellen Ausgleich eine erhöhte Finanzhilfe für das Personal erhalten. Wie berichtet, brachten die Verhandlungen der kommunalen Spitzenverbände mit dem Land die Einigung, dass die besagte Finanzhilfe in den nächsten Jahren zwischen 55 und 58 Prozent der Personalkosten deckt. Dennoch entstehen durch die Änderung auch für die Gemeinde Oyten Mindereinnahmen, wie die Verwaltung vorrechnet: für das kommenden Kita-Jahr etwa rund 230 000 Euro. Dieser kalkulierte Wert sinkt in den darauf folgenden drei Jahren auf etwa 70 000 Euro. Zumindest für die kommenden beiden Kitajahre könnte die Gemeinde im Rahmen der Härtefallregelung, die aktuell noch verhandelt wird, aber noch zusätzliche Mittel beantragen, um die anstehenden Mehrkosten zu verringern.



Alle diese Neuerungen und Sachstände sind Thema in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Kindergartenangelegenheiten am Donnerstag, 14. Juni, ab 19.30 Uhr im Sitzungsraum des Rathauses.