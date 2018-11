Der alte Schotterparkplatz ohne Einzeichnungen an den Gleisen in Etelsen soll bald der Vergangenheit angehören. (Michael Braunschädel)

Eigentlich sollte das Umfeld am Bahnhaltepunkt Etelsen längst umgestaltet sein. Doch gleich zweimal mussten die Planungen im vergangenen Jahr aufgeschoben beziehungsweise überarbeitet werden. Zunächst erreichte den Flecken die freudige Nachricht, dass die Deutsche Bahn Lärmschutzwände in Etelsen errichten möchte. Und vor dieser Fertigstellung hätte eine Umgestaltung wenig Sinn ergeben. Dann kündigte die Bahn an, dass zur Zeit geprüft wird, ein drittes Gleis zwischen Bremen und Verden zu errichten. Dafür muss nun Platz bei den Gestaltungsüberlegungen gelassen werden. Doch jetzt soll die Planung „zügig weitergeführt werden“, gab Bauamtsleiter Bernhard Goldmann am Donnerstagabend bei der Ortsratssitzung die Marschrichtung vor.

Es wird auch Zeit, schließlich entsprechen die Parkplätze – wenn man sie überhaupt so nennen kann – "nicht den heutigen Standards", wie Goldmann sagte. Die Schotterpiste mit Schlaglöchern ohne eingezeichnete Parkflächen soll aber bald der Vergangenheit angehören. Nachdem das beauftragte Planungsbüro noch einige Veränderungen vorgenommen und sich der Ortsrat nun auch noch für kleinere Modifikationen bei der Umsetzung ausgesprochen hat, sieht die Planung wie folgt aus: An der Nordseite sollen insgesamt 25 Parkplätze für Pkws entstehen (einer für Menschen mit Behinderung). Hinzu kommen insgesamt 80 Abstellplätze für Fahrräder, davon 40 überdacht, 28 überdacht und eingezäunt sowie zwölf ohne Überdachung. Im Süden der Gleise sollen 38 Pkw-Parkmöglichkeiten angelegt werden (zwei für Menschen mit Behinderung). Sogenannte Bike&Ride-Plätze sind 84 eingeplant, alle überdacht, ein Drittel auch eingezäunt.

Der Ortsrat hatte sich dafür ausgesprochen, insgesamt 16 eingezäunte Fahrradstellplätze mehr anzubieten, als das Planungsbüro vorgesehen hatte. "In Langwedel gibt es lange Wartelisten", berichtete Bürgermeister Andreas Brandt von einer großen Nachfrage bei der Bahnhaltestelle in Langwedel. Von der Bauart sollen die Bike&Ride-Anlagen in Etelsen im Übrigen deckungsgleich zu den dortigen sein. Vorgesehen sind bei den neu eingerichteten Anlagen zudem auch jeweils eine Ladestation für Elektrofahrzeuge und E-Bikes. "Wer die dann betreibt, wird sich erst nach der Ausschreibung zeigen", erklärte Brandt, dass bisher aber noch nicht klar sei, wann und wie diese genutzt werden können.

Klar ist derweil, dass die Kosten für die Umgestaltung der Bahnhaltestelle in Etelsen höher ausfallen werden, als dies noch vor zwei Jahren kalkuliert worden war. „Die bisher in den Haushalt eingestellten 515 000 Euro reichen nicht mehr aus“, erläuterte Goldmann. Daher sind weitere 140 000 Euro für diese Maßnahme im Haushaltsplan für 2019 vorgesehen. So werden insgesamt also rund 650 000 Euro fällig.

Auf diesem hohen Betrag wird man in Langwedel jedoch nicht komplett sitzen bleiben. Denn für die Einrichtung der Parkplätze gibt es ÖPNV-Fördermittel. Da die Gemeinde durch die Umplanung mit den Ausgaben für die Park&Ride- und Bike&Ride-Anlagen voraussichtlich komplett im förderungsfähigen Rahmen bleibt, würden 75 Prozent dieser durch Zuschüsse gedeckt werden. Goldmann kalkuliert mit etwa 375 000 Euro, sodass die gesamte Umgestaltung den Flecken Langwedel keine 200 000 Euro mehr kosten würde.