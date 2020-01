Micha Keding in seinem Element: Der Chorleiter dirigiert seine Gospel Connection und treibt die Sängerinnen und Sänger freundlich aber bestimmt zu gesanglichen Höchstleistungen. (Björn Hake)

Vier neue Lieder und eine Auswahl der besten Songs aus vorherigen Tonträger-Produktionen sind die Zutaten für das achte Album der Gospel Connection. In den vergangenen Tagen hat das 30-köpfige Ensemble um Chorleiter Micha Keding aus Bierden etliche Stunden im Ottersberger Tonstudio Hire von Christian Mayntz zugebracht, um das Werk zu vollenden. Im Sommer dieses Jahres soll der Tonträger auf den Markt kommen. „Sie wird vom Verlag Creative Kirche Medien herausgegeben. Das ist ein Verlag, der sich besonders auf Gospelmusik spezialisiert hat. Auf dem Internationalen Festival Gospelkirchentag im September in Hannover wird die CD offiziell vorgestellt“, erklärt Keding, der mit dem Ergebnis mehr als zufrieden ist.

Denn, so Keding weiter, die Produktion des neuen Albums habe einmal mehr in einem der besten Tonstudios Deutschlands stattgefunden. „Es zeichnet sich durch viele Dinge aus“, sagt Keding und nennt ausdrücklich den großen Aufnahmeraum, die hervorragende Technik und vor allem den Toningenieur, der „mit viel Geduld, Freundlichkeit und absoluter Kompetenz die Aufnahmen unterstützt“. Ihn habe er vor längerer Zeit bei einem Konzert kennengelernt. „Und das Ergebnis ist nach dem Bearbeiten, Mischen und Mastern jedes Mal sehr zufriedenstellend. Deshalb bin ich auch mit den weiteren Produktionen immer zu ihm gegangen“, sagt der 42-Jährige.

Obwohl die Sängerinnen und Sänger mit der fünfköpfigen Band diese Mal nur vier neue Lieder für ihr „Best of Album“ einstudieren mussten, gestalteten sich die Aktivitäten in dem Tonstudio wieder sehr umfangreich. „So eine Produktion staffelt sich immer in mehreren Schritten. Zuerst hat die Band an einem Tag alleine ohne Chor die Begleitung eingespielt, dann kam ein kleineres Ensemble, bei dem jeder Sänger ein eigenes Mikrofon bekommen hat und zum Schluss kam der große Chor von 30 Personen, der letztendlich die hauptsächlichen Parts eingesungen hat“, beschreibt Keding den Ablauf.

Jede Gruppe habe einen Tag im Tonstudio verbracht. Zusätzlich kamen auch noch einzelne Solisten zum Einsatz. Und zu einer Produktion gehört laut Keding auch immer eine umfangreiche Nachbearbeitung. „Fehler können noch ersetzt werden, das Abmischen der einzelnen Spuren nimmt auch einige Zeit in Anspruch, bis es dann an die Endabmischung geht“, weiß der Chorleiter zu berichten. Das Konzept für das achte Album umfasst derweil wieder ein Notenbuch, das zu der CD herausgegeben wird. „Mit dem gestalte ich dann meine Seminare und Workshops.“

Bundesweite Gospel-Workshops

In seinem Job als Popkantor im Kirchenkreis Verden, den er seit September 2019 ausübt, will Keding dann mit diesen Liedern zum Beispiel in Projektchören arbeiten und die CD anbieten. Aber auch für seine bundesweiten Gospel-Workshops sollen diese Lieder als Arbeitsgrundlage dienen. „Natürlich ist die CD aber auch dazu geeignet, sie einfach nur zu hören und sich an moderner Gospelmusik zu erfreuen“, sagt Keding. Es ist die Leichtigkeit und Heiterkeit des Gospels, die Micha Keding an diesem Musikstil so begeistert. „Es ist eine vielfältige Musikrichtung mit einem positiven, fröhlichen und lebensfrohen Klang.“ Geprägt habe ihn sein Vater, der als Kirchenmusiker und Pastor arbeitete und seinen Sohn schon früh mit dem Gospel inspirierte. Schon im Alter von 15 Jahren trat Micha Keding in die Fußstapfen seines Vaters und dirigierte erstmals einen eigenen Chor.

Die Gospel Connection hat sich derweil in diesem Jahr wieder anspruchsvolle Ziele gesetzt. Vier Konzerte sind geplant, drei davon auf Festivals als Hauptact. Das nächste Konzert findet am 1. März um 17 Uhr in der Achimer St. Laurentiuskirche statt. „Dort ist der grandiose Norwegische Gospelchor Reflex zu Gast, mit dem wir zusammen auftreten“, rührt Keding schon mal die Werbetrommel.