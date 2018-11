Uwe Ehrhorn hat in den vergangenen 30 Jahren ein namhaftes Vermessungsbüro in Achim aufgebaut. (Björn Hake)

Das Buch „In 80 Minuten um die Welt“, das Beiträge zur Zukunft der Mobilität enthält, liegt auf dem Schreibtisch. Im Bücherregal fallen Titel wie „Der Weg zum erfolgreichen Unternehmen“ und „Selbstorganisation braucht Führung“ auf. „Meine Frau sagt immer, das muss ich dringend mal aufräumen“, verrät Uwe Ehrhorn, dessen Büro allerdings sehr aufgeräumt ist. Die Buchtitel fassen aber ganz gut zusammen, was dem 62-jährigen Chef des Vermessungs- und Sachverständigenbüros Ehrhorn, in dem rund 20 Menschen arbeiten, wichtig ist: sich gedanklich zu bewegen und die Organisation seiner Firma stets neuen Erkenntnissen anzupassen. „Das Qualitätsmanagement ist für alles die Basis und damit setze ich mich von jeher intensiv auseinander“, sagt er.

Um darin besser zu werden, ist allerdings auch der Blick von außen unerlässlich, ebenso kann der Vergleich mit anderen Unternehmen hilfreich sein, die richtigen Weichen in der Unternehmensführung zu stellen. Und Ehrhorn scheut diese Vergleiche nicht. So kommt es, dass seine Firma inzwischen einige Preise angehäuft hat, sie gehört bereits zum dritten Mal zu den besten Arbeitgebern Niedersachsens, aber kann auch den Ludwig-Erhard-Preis (Deutscher Excellence Preis) in Bronze vorweisen. Und ganz frisch ist, wie berichtet, der Niedersächsische Wirtschaftspreis Mittelstand dazugekommen. Vor ein paar Jahren hatte Ehrhorn als bundesweit erster öffentlich bestellter Vermessungsingenieur den „Großen Preis des Mittelstandes“ gewonnen. So bleibt in seinem Büro der Blick des Gastes nicht nur an alten Vermessungsgeräten haften, sondern auch am reich gefüllten Trophäenschrank.

In Mitarbeiter investieren

Der Diplom-Ingenieur hat aber nicht nur Freude daran, dass er einen Preis nach dem anderen absahnt, sondern auch an dem Geld, das er mit der Teilnahme an Wettbewerben spart. Für die Bewerbung um den Ludwig-Erhard-Preis etwa hat er quasi eine Unternehmensberatung für eine fünfstellige Summe in Anspruch nehmen können, da sich eine Handvoll Prüfer mit seiner Firma intensiv auseinandergesetzt hat. Die Verbesserungsvorschläge, die Ehrhorn aus den Ergebnissen ziehen kann, setzt er um. „Die legen die Finger in die Wunden, befragen auch die Mitarbeiter“, erzählt er. Daraus ist nun unter anderem ein Büroausbau erwachsen. Ehrhorn: „Man sollte nicht nur in technische Innovationen investieren, sondern vor allem in die Menschen.“ Und so werden in die Büros im Obergeschoss des Unternehmenssitzes Lärmschutzwände eingebaut, damit sich die Mitarbeiter beim Telefonieren nicht gegenseitig stören. Höhenverstellbare Schreibtische sind ein anderes Thema, das umgesetzt wird.

Das Büro Ehrhorn ist auf allen Gebieten des Vermessungswesens tätig – das können hoheitlichen Vermessungsaufgaben im Bereich des Liegenschaftskatasters sein oder die Betreuung von Bauvorhaben. Das war auch in der Anfangszeit so, als Uwe Ehrhorn mit einer Mitarbeiterin, die noch immer im Büro angestellt ist, 1985 den Betrieb in Achim eröffnet hat. „Es gab hier im Landkreis damals keinen Vermesser“, nennt er den ebenso simplen wie damals für ihn vielversprechenden Grund. Nahezu jeder dritte der 20 Mitarbeiter wurde bei Ehrhorn ausgebildet. „Da weiß man, was man bekommt“, lautet sein Credo. Und falls Neuanstellungen anstehen, trifft der Chef eine Vorauswahl und seine Mitarbeiter testen die Bewerber dann im Firmenalltag und suchen den neuen Kollegen aus.

Uwe Ehrhorns Frau Heike arbeitet wie sein Sohn Arne ebenfalls im Vermessungsbüro, während Tochter Henrike als promovierte Chemikerin einen anderen Weg eingeschlagen hat. Mit „einer hohen Wahrscheinlichkeit“ wird Arne Ehrhorn einst die Firma übernehmen, sagt sein Vater, den dieser Umstand beruhigt. „Eine Baustelle weniger“, weiß er um den Vorteil einer frühzeitig geregelten Nachfolge. Und vielleicht wird er an diesem Dienstagabend auch davon den rund 30 Unternehmensvertretern erzählen, denen er als „Best-Practice“-Beispiel im Rahmen des Ludwig-Erhard-Preises etwas vorträgt.