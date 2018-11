Wieder wird der Achimer Weihnachtsmarkt auf dem Bibliotheksplatz stattfinden und für weihnachtliches Flair in der Innenstadt sorgen. (Björn Hake)

Die Unternehmergemeinschaft Achim (Uga) wird erneut den Achimer Weihnachtsmarkt ausrichten und wieder wird er auf dem Bibliotheksplatz stattfinden – und zwar vom 14. bis 23. Dezember. Anders als beim Neustart der Veranstaltung im vergangenen Jahr wird die Firma So Light nun jedoch nicht die Strippen ziehen. "Wir haben in diesem Jahr so viele Verpflichtungen für unsere Kunden, dass wir für die Uga nur unterstützend tätig sein können. Wir beraten und helfen gerne, die Organisation liegt aber komplett bei der Unternehmergemeinschaft“, sagte Ulrik Borcherdt von So Light.

Am Freitag, 14. Dezember, wird das Markttreiben um 17 Uhr offiziell eröffnet, danach hat die Budenstadt bis 22 Uhr geöffnet. Von Montag, 17. Dezember, bis Donnerstag, 20. Dezember, ist der Weihnachtsmarkt dann täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet, ebenso am Sonntag, 16. Dezember. Am Freitag, 21. Dezember, und an den beiden Sonnabenden (15. und 22. Dezember) öffnet die Budenstadt jeweils von 11 bis 22 Uhr ihre Türen sowie am Sonntag, 23. Dezember, von 11 bis 18 Uhr.

Programmpunkte stehen fest

Die Uga hat einen Großteil ihrer Hausaufgaben erledigt, denn die meisten Programmpunkte stehen fest. „Als eines der Highlights wird das Lauenburger Puppentheater zu Gast sein“, hat sie erklärt. In neun Vorstellungen dürfen sich die jüngsten Besucher dann auf „Das gestohlene Weihnachtsgeschenk“ freuen. Vorführungen gibt es am 18., 20. und 21. Dezember – sie beginnen jeweils um 15, 16 und 17 Uhr. Der Weihnachtsmann höchstpersönlich wird an jedem der zehn Tage auf dem Weihnachtsmarkt vorbei schauen. Er ist täglich um 17.30 Uhr vor Ort und wird laut Uga „für ein kleines Gedicht oder ein Weihnachtslied Mandarinen und Schokolade an die kleinen Besucher verteilen“.

Ob er auch singen kann, muss sich dann zeigen. Das sollen aber andere Gäste übernehmen: Den Auftakt macht am Eröffnungsabend eine „Frank Sinatra Show“, bei der Livemusik auf der Bühne präsentiert wird. Einen Tag später, am Sonnabend (15. Dezember) tritt ein Helene-Fischer-Double ab 18 Uhr auf und die Achimer Sängerin Mayura Datta will die Gäste am 15. und 22. Dezember mit ihrer Stimme verzaubern. Der Shantychor Oyten gastiert am Sonntag, 16. Dezember, von 15.30 bis 17 Uhr mit seinen Weihnachtsliedern dort. Die Pfadfinder Stamm Wikinger Achim backen am Freitag, 21. Dezember, von 15 bis 19 Uhr mit den Gästen Stockbrot und mindestens genauso heiß her geht es am Mittwoch, 19. Dezember, ab 18 Uhr bei der Feuershow der Freaky Fire Fighters. Weitere Programmpunkte sollen sollen dazukommen.

Vereine, die Speisen anbieten sowie Vereine und Privatpersonen, die Kunsthandwerk verkaufen möchten, zahlen keine Standgebühren. Nähere Infos: www.achimer-weihnachtsmarkt.de.