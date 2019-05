Holger Wehland (links), der mit Metaphysics auftrat, erzählte, dass sein Vater in Verden aufgewachsen ist. (Björn Hake)

Solch hochkarätige Gäste sind selten im Kulturhaus Alter Schützenhof (Kasch). Mithilfe des Vereines „1st Class Session“ traten die Musikgrößen Henning Wehland, Metaphysics und Marion Feichter nun im Kasch auf. Normalerweise organisiert der Verein nur Konzerte in Lübeck oder Neu-Wulmstorf, doch dank des Kontakts zu Kasch-Mitarbeiter Dennis Meinken gab es den ersten Abstecher nach Achim. Er konnte im Vorfeld auch von den Hürden der Organisation erzählen. Besonders die kurzfristige Zusage hätte Probleme bereitet. „Das war wirklich die größte Herausforderung“, schilderte Meinken und gab die nur fünf Wochen lange Werbezeit als schwierig an. Trotzdem fanden weit über Hundert Zuschauer an diesem Abend den Weg ins Kasch.

Kurz vor dem Beginn des Konzertes war die Spannung im Publikum deutlich zu spüren – selbst die Kasch-Mitarbeiter zeigten sich aufgeregt und liefen viel auf und ab. Zusammen brachten die anwesenden Künstler aber auch einiges an Bühnenerfahrung mit: Henning Wehland – bekannt geworden mit der Band „H-Blockx“ – war bereits Jury-Mitglied in Fernsehshows wie „The Voice Kids“. Zusammen mit seinem Bandkollegen Metaphysics ist er aber vor allem Mitglied bei den „Söhnen Mannheims“.

Alte Bekannte im Publikum

Marion Feichter arbeitet bereits seit mehreren Jahren an ihrem Projekt „MariOn“ und trat schon auf der ganzen Welt auf. Die Musiker fühlten sich jedoch auch auf der kleineren Bühne sichtlich wohl. „Das ist quasi Heimat für mich“, sagte Wehland, dessen Vater in Verden aufgewachsen ist. So konnte der in Berlin lebende Musiker tatsächlich gleich im Publikum alte Bekannte ausmachen.

Ein besonderes Merkmal der „1st Class Session“ ist die sich immer ändernde Bandzusammensetzung. Wie bei einer richtigen Session soll so viel kreative Freiheit und Austausch wie möglich herrschen. Das führt unweigerlich zu einem abwechslungsreichen Mix an Musikrichtungen, so auch an diesem Abend: Rock, HipHop und Reggae waren im Repertoire der Band vorhanden.

Dafür verließen manche Künstler auch schon mal die Bühne, um ihren Kollegen Platz zu machen. Henning Wehland sorgte mit seiner markanten Stimme für die richtige Rockstimmung. „Söhne Mannheims“-Kollege Metaphysics hingegen gab Kostproben aus dem HipHop- und Reggae-Bereich, wohingegen Marion Feichter alle Soul- und Liebesnummern übernahm. Am Ende des Abends gab es sogar noch eine musikalische Zeitreise mit Coverversionen von bekannten Popsongs.

Ausgelassene Stimmung

Lobeshymnen kamen an diesem Abend vor allem von der Band in Richtung Publikum. „Ihr toppt gerade das ganze Wochenende“, meinte Marion Feichter. Henning Wehland mischte sich während und nach dem Konzert immer wieder unter das Publikum. „Ihr habt den richtigen Geist, Leute“, sagte er, während er auf einem Tisch stehend die Besucher zum Tanzen animierte.

Dabei wäre das gar nicht nötig gewesen. Die Leute klatschten, sangen und tanzten an diesem Abend besonders ausgelassen. Nach dem Konzert zeigten sie sich jedenfalls sehr zufrieden. „Super toll und super Stimmung“, lautete die einstimmige Meinung vieler Gäste.

Das Kasch konnte für die Zukunft ebenfalls schon Hoffnung machen. „Für uns ist das eine Chance hier im Kasch“, sagte Dennis Meinken. Die Zusammenarbeit mit „1st Class Session“ soll jedenfalls bestehen bleiben. Diesen Wunsch gab es im Publikum ebenfalls. „Auf jeden Fall, dann aber mit mehr Werbung“, war als Bitte aus den Reihen der Gäste zu vernehmen.