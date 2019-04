Erst vor gut zwei Jahren wurde das Richtfest an der Grundschule Uphusen gefeiert. Nun stehen schon wieder Veränderungen an. (Björn Hake)

Gerade einmal gut anderthalb Jahre ist es her, dass die Grundschule in Uphusen stolz ihren neuen Anbau in Betrieb nehmen konnte – mit drei Fachunterrichtsräumen, einem Unterrichtsraum, einem großen Foyer und zwei Räumen für das neu startende Hortangebot. Letztere sollen allerdings bereits zum kommenden Schuljahr schon wieder reduziert werden. Aus zwei Horträumen soll nur noch einer werden. Und in dem dann frei werdenden Raum will die Stadtverwaltung, wie berichtet, Platz für eine Kitagruppe mit 25 Kindern schaffen.

Wenn die Schulleiterin Bärbel Haverkamp an diese Pläne denkt, fällt es ihr sichtlich schwer, die Fassung zu bewahren. „Wenn dieses Vorhaben umgesetzt wird, werden hier vor Ort das Schulleben, die Schulorganisation und der Schulfrieden erheblich gestört“, bringt sie es auf den Punkt. Doch es sind nicht nur die Pläne an sich, die Haverkamp kritisiert. Es ist vor allem auch die Art, wie sie davon erfahren hat. „Ich habe Mitte März auf der Internetseite der Stadt Achim gesehen, dass hier für Uphusen drei Erzieherstellen ausgeschrieben wurden“, erinnert sie sich. Erst bei einem Telefonat mit der Verwaltung und einem anschließenden persönlichen Gespräch habe sie dann Informationen zu dem Vorhaben bekommen. „In diesem Gespräch wurden wir aber nicht in die Planungen eingebunden, sondern lediglich darüber informiert“, sagt Haverkamp. „Es ging im Grunde nur noch darum, dass wir das Ganze abnicken.“

Schulleiterin: Bessere Alternativen

Doch das will die Schulleiterin so nicht akzeptieren. Zumal es aus ihrer Sicht deutlich besser geeignete Alternativen gibt. Man könne beispielsweise Container auf dem Gelände der Kindertagesstätte „Uphuser Deichbande“ aufstellen, auf dem Gelände des Spielplatzes Morgenland eine Kita-Zweigstelle errichten oder auch die Räumlichkeiten der Awo, die bereits in einem Teil des Schulgebäudes untergebracht ist, nutzen. „Wir wären dann auch bereit, der Awo ab und an unsere Aula zur Verfügung zu stellen“, sagt Haverkamp. Doch obwohl die Verwaltung in einem Gespräch am 19. März zugesagt habe, diese von der Schule vorgebrachten Alternativen zu prüfen, sei bereits zwei Tage später im nicht öffentlichen Verwaltungsausschuss eine Entscheidung für die Unterbringung in den Horträumen getroffen worden.

Über die Köpfe der Schulleitung und aller schulinternen Gremien wie Schulvorstand und Schulelternrat hinweg. Denn die hatten sich auch dafür ausgesprochen, das Hortangebot an der Schule so zu belassen, wie es aktuell ist. „Der Hort ist bei uns erst noch in der Anlaufphase, immerhin gibt es das Angebot erst seit knapp zwei Jahren“, sagt Haverkamp. „Man muss uns doch die Chance geben, dieses Angebot noch weiterzuentwickeln.“ Stattdessen beschneide man es nun wieder.

Was Verena Beckhusen, eine der Mütter, deren Kind in die Grundschule und den Hort geht, besonders ärgert, ist die Tatsache, dass von der Verwaltung der Eindruck erweckt werde, dass der zweite Hortraum derzeit leer stehe. Das sei schlichtweg falsch. Nur durch die zwei Räume könne die Gruppe der Hortkinder aufgeteilt werden, um in einem Raum in Ruhe Hausaufgaben zu machen, während in dem anderen Raum Kinder spielen. „Von 13 bis 17 Uhr ist der Hort immerhin das Ersatz-Zuhause für die Kinder“, sagt Beckhusen. Einen solchen „Ruheraum“ würde es dann allerdings nicht mehr geben.

Bibliothek verliert noch mehr Platz

Darüber hinaus muss nach den Plänen der Verwaltung, von der aktuell keine Stellungnahme zu bekommen war, ein Teil der Bibliothek zu Sanitäranlagen für die Kinder umgebaut werden. „Dabei wurde die Bibliothek schon durch unseren Neubau von einem auf ein halbes Klassenzimmer reduziert“, beklagt Haverkamp. Und auch das Foyer würde dann ab dem kommenden Schuljahr von beiden Einrichtungen genutzt. „Für uns ist das aber ein wichtiger Versammlungsort.“

Für Haverkamp ist daher eines ganz klar: „Es kann nicht sein, dass ein Gebäude parallel von einer Schule und einer Kita genutzt wird, wenn sich die Räume überschneiden.“ Auf der einen Seite die Schulkinder, die in Ruhe lernen wollten, auf der anderen Seite die Kitakinder, die spielen wollten. „Da ist der Konflikt doch vorprogrammiert.“ Dass die Schule bereit sei, Kompromisse einzugehen und zusammenzurücken, habe sie schon bewiesen. „Immerhin ist in unserem Gebäude die Awo mit untergebracht“, gibt Haverkamp zu bedenken. Doch irgendwann sei es genug.