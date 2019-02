Uwe Diptmar lacht und malt gerne. In seinem Atelier in Quelkhorn produziert der Künstler farbenfrohe Werke überwiegend aus der Blumen- und Pflanzenwelt. (Stuwe-Thiel)

Er mag Formen und Farben, hat als Weltenbummler viel erlebt und läuft als Künstler jetzt quasi wieder in den heimischen Hafen ein. Seit 14 Jahren beschäftigt sich Uwe Diptmar intensiv mit der gemalten Kunst, ab Donnerstag, 28. Februar, präsentiert die Frohnatur in der Ausstellungsreihe „Künstler unter uns“ eine Auswahl seiner Arbeiten im Foyer des Rathauses an der Grünen Straße. „Fantasie in Form und Farbe“ heißt der Titel der Bilderschau, die bis Freitag, 24. Mai, während der üblichen Öffnungszeiten des Rathauses zugänglich ist. Die Eröffnung feiert der Künstler gemeinsam mit Bürgermeister Horst Hofmann, der künstlerischen Projektleiterin Susanne Stuwe-Thiel und dem interessierten Publikum ab 19 Uhr.

Der Quelkhorner Maler will bei der Ausstellung mit seinen farbstarken Malereien überzeugen und Akzente setzen. Sein Werk „Leda mit den Kranichen spielend“ wandert im Anschluss an die Schau für ein Jahr in den Bestand der Artothek in der Ottersberger Gemeindebücherei. Kunstfreunde können sich das Werk bis Mai 2020 ausleihen. Uwe Diptmar, Jahrgang 1940 und gebürtiger Bremer, zog es schon früh zur See. „Gern wäre ich Kapitän geworden, aber ein Augenleiden hat dies verhindert“, erzählt der 78-Jährige, der sich neben seiner freischaffenden Kunst hinter den Kulissen auch in dem noch recht jungen Zöhl-Museum „KaFF – Kunst am Fluss Fischerhude“ engagiert und sich dort mit seinen Ideen einbringt.

Doch Diptmar ließ sich von diesem Schicksal nicht aus der Bahn werfen. Um trotzdem seinen Wunsch wahr werden zu lassen, schlug er in jungen Jahren die Laufbahn zum Schiffbetriebstechniker ein und konnte so mehr als zehn Jahre lang die Weltmeere bereisen. Auf seinen Expeditionen auf den Ozeanen lernte er seine Frau kennen, gründete eine Familie und arbeitete später einige Jahre als Verkaufsingenieur. Im Jahr 1972 gründete Uwe Diptmar seine eigene Firma mit Kundenleistungen zur Meß- und Regeltechnik und bezog mit seiner Familie das Eigenheim in Quelkhorn, indem er auch heute noch lebt und arbeitet.

Traum vom eigenen Segelschiff

In dieser Zeit knüpfte Diptmar erste Kontakte zu Fischerhuder Malern und schloss daraus enge Freundschaften mit Christian Modersohn, Erhard Mitzlaff und Werner Zöhl. Besonders durch Werner Zöhl fand Uwe Diptmar zur Malerei. Heute arbeitet er als Vorsitzender im Vorstand des Zöhl-Museums mit. Nach 25 Jahren selbstständiger Arbeit im eigenen Betrieb verkaufte er sein Unternehmen. Er erfüllte sich den Traum vom eigenen Segelschiff und bereiste gemeinsam mit seiner Frau besonders die Ostsee. „Uwe Diptmar ist ein interessierter Mensch und hat in seinem Leben viel von unserer Erde und den Meeren gesehen“, hält Susanne Stuwe-Thiel große Stücke auf den charismatischen Quelkhorner.

Vor allem fasziniere ihn alles Florale mit all seiner Farbigkeit und Formenvielfalt. Dies sei für Diptmar auch ein Anlass, daraus Reisen in fantastische Welten zu unternehmen, weiß Stuwe-Thiel zu berichten und fügt hinzu: „So bekommt der Betrachter seiner Malereien die Chance, mitgenommen zu werden auf Abenteuerreisen der besonderen Art, wenn er sich auf das fantasievolle Spiel einlässt.“

Seit 2015 veranstalten der Flecken Ottersberg und Susanne Stuwe-Thiel die Reihe „Künstler unter uns“. Vor Uwe Diptmar haben bereits Helmut Bromm, Sabine Seemann, Manfred A. Schulz, Elke Schulz, Werner Rohde, Horst G. Vogeler, Aleksandra Gogol-Collins, Elvira Vogeler und Ina Mahlstedt in Einzelausstellungen ihre Visitenkarte im Rathaus abgegeben. Außerdem gab es eine Gruppenausstellung mit sechs Künstlern.