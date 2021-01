Autor Karl May (links) mit seinem Erstverleger Friedrich Ernst Fehsenfeld und ihren Ehefrauen. (Karl May Stiftung Radebeul)

Vor 120 Jahren lag der Wilde Westen für die Achimer Jugend in den Bierdener und Uphuser Sanddünen. Dann träumte sie von den Abenteuern der Blutsbrüder Old Shatterhand und Winnetou, die der Feder von Karl May, dem genialen wie auch fantasievollen Erzähler unzähliger Geschichten, entstammten. Die beiden Romanfiguren waren damals in Deutschland ebenso bekannt wie heute Harry Potter. Wie kaum einem anderen Schriftsteller gelang es May, den Nerv der Zeit zu treffen. Millionen von Lesern verschlangen seine Romane und die fesselnde Lektüre erreichte weltweit eine Auflage von etwa 200 Millionen Büchern.

Der entscheidende Durchbruch gelang Karl May mit der Annäherung an Friedrich Ernst Fehsenfeld. Dieser damalige Verleger hat seine Wurzeln in Achim. Der Großvater des Verlegers, Dietrich Fehsenfeld, kam 1766 auf einer Neubauerstelle am Oyterdamm zur Welt, heiratete am 16. Februar 1798 die Schneiderstochter Sophie Block aus Achim und zog in den kommenden Jahren nach Achim, bewohnte an der Mühlenstraße die Anbauerstelle Brandkassen-Nr. 89 und verdiente seinen Lebensunterhalt als Branntweinbrenner. Er starb dort am 25. Februar 1832. Sein Sohn Johannes Fehsenfeld, später Vater des Verlegers Friedrich Ernst Fehsenfeld, wurde am 21. Juni 1805 geboren und in Achim getauft, Taufzeuge war der Neubauer Lüer Fehsenfeld vom Meyerdamm.

Der kleine Johannes Fehsenfeld muss ein sehr intelligentes Kind gewesen sein, er besuchte zunächst die Lateinschule in Jever. Weil er aber dort die erforderliche Hochschulreife nicht erlangen konnte, wechselte er mit 16 Jahren an die Domschule in Verden, wo er mit 18 Jahren das Abitur mit der Note „summa cum laude“ ablegte. Er war von der mündlichen Prüfung befreit worden. Seine Eltern hatten ihn gebeten, vor Beginn des Studiums nach Achim zu kommen. Diesen Wunsch befolgte er auch vor dem endgültigen Schulabschluss. Der Direktor schrieb ihm daraufhin in das Abgangszeugnis: "Der edle Jüngling, mit allen Gaben des Körpers und des Geistes ausgestattet, hat leider die letzte Zeit versagt, indem er sechs Wochen vor Schulabschluss das Gymnasium verlassen hat.“

Fehsenfeld wanderte schließlich zu Fuß von Bremen aus nach Tübingen, um dort ein Theologiestudium aufzunehmen. Mit 24 Jahren beendete er es. Gute Beziehungen brachten ihn schließlich wieder ins Hannoversche, wo er zunächst als Hauslehrer bei dem Freiherrn zu Uslar-Gleichen unterkam. Dieser konnte ihm nach kurzer Zeit die Pfarrstelle in Groß-Lengden bei Göttingen verschaffen. So war Johannes Fehsenfeld aus Achim mit 25 Jahren der jüngste Pastor im Königreich Hannover. Die von seinen Vorfahren vererbten landwirtschaftlichen Neigungen konnte er dort gut umsetzen, denn als Pastor bekam er damals anstelle eines festen Salärs Vieh und Land zugewiesen, das er selbst beackern konnte.

Johannes Fehsenfeld war dreimal verheiratet und hatte 14 Kinder, deren Erziehung ihm nicht immer leicht gemacht wurde. Er war schon 52 Jahre alt, als sein Sohn Friedrich Ernst in Groß-Lengden auf die Welt kam. So war es eine große Entlastung für ihn, als sein aufgeweckter und begabter Sohn mit acht Jahren zu seiner bereits mit einem Historiker verheirateten großen Schwester nach Berlin kam. Dort verkehrten viele große Geister der damaligen Zeit, wie die Gebrüder Grimm, Fritz Reuter und der Literaturgeschichtler Gustav Freytag.

In Berlin erlernte Friedrich Ernst Fehsenfeld den Beruf des Buchhändlers und schon nach wenigen Gesellenjahren kaufte er eine Buchhandlung in Gießen. Diese veräußerte er nach einigen Jahren wieder, um sich in Freiburg niederzulassen. Dort gründete der lebhafte, amüsante und witzige Norddeutsche mit tatkräftiger Unterstützung seiner Frau bald darauf einen eigenen Verlag. Im Sommer 1891 begegnete er Karl May, von dessen Reiseerzählungen er fasziniert war. Fehsenfeld bot dem Autor schriftlich die Zusammenarbeit an. Er schilderte das erste Treffen so: „Ich reiste nach Dresden, am kleinen Bahnhof ,Weintraube' stieg ich aus, und da kam dann auch alsbald ein Herr im grauen Havelock auf mich zu, legte beide Arme auf meine Schultern und rief aus: ,So muss mein Verleger aussehen'. Seine Stimme klang angenehm mit einem deutlichen Anflug von sächsischem Tonfall, Karl May war mittelgroß, sehr kräftig gebaut, die Beine hatten den leichten Schwung von Reiterbeinen.“

Das Ende des Jahres 1891 leitete für den 50-jährigen Karl May die positive Wende ein. Nun brachen die glücklichsten Jahre für den außergewöhnlichen Autor an. Winnetou und Co. traten ihren Siegeszug in den deutschen Wohnstuben an und der große Aufstieg Karl Mays begann. Der Bestseller, Romanfigur Old Shatterhand, wurde zum Volks- und Jugendidol und erfüllte mit seinen Abenteuern die Sehnsüchte der begeisterten Leser. May wurde dank seines geschäftstüchtigen Partners ein sehr wohlhabender Autor. Er pflegte nun einen üppigen Lebensstil, besaß aber immer ein Herz für die Unbemittelten und vergaß nie, wo er herkam.

Im Dezember 1895 erfolgte der Umzug in die neu erworbene Villa „Shatterhand“ in Radebeul bei Dresden, die heute das „Karl-May-Museum beherbergt. May hatte nun freundschaftliche Kontakte zur bürgerlichen Oberschicht und korrespondierte mit herrschaftlichen Häusern. Auch sein anfänglicher Lebenslauf änderte nichts daran, er saß wegen kleinerer Betrügereien und Hochstapelei 1870 für vier Jahre im Gefängnis. Nun aber ließ er es sich gutgehen und konnte endlich die Fernreisen in jene Länder antreten, wo sich die wohl nie selbst erlebten und in seiner unerschöpflichen Fantasie erdachten Romane abspielten. 1899 bereiste er den Orient und 1908 erlebte er Amerika mit eigenen Augen. Fehsenfeld hatte neben Mays schriftstellerischen Fähigkeiten zudem auf das Äußere der Bücher gesetzt. Durch geschickte Werbung und eine hervorragende Qualität, mit denen er die Romane ausstattete, entsprachen die grün eingebundenen Bücher mit dem bunten Deckelbild dem Zeitgeist.

Aufgrund der ergänzenden und fruchtbaren Zusammenarbeit des Autors mit dem Verleger verdienten beide sehr gut, 1895 und 1896 hatte Fehsenfeld jeweils 60.000 Mark an Karl May bezahlt, die durchschnittliche Einnahme mit den bei Fehsenfeld verlegten Romanen lag bei 30.000 Mark jährlich – eine enorme Summe für die damalige Zeit. Später aber trat zwischen den beiden erfolgreichen Männern eine Entfremdung ein, denn es fehlte nicht an Neidern und Missgünstigen, die das Geschäft machen wollten und Fehsenfeld bei May verleumdeten. Karl May wollte mehr Geld haben und konnte nie genug bekommen. May besaß nicht viel Vertrauen in seine Umwelt und auch nicht zu seinem Verleger, er ließ die Auftragsbücher überprüfen und zweifelte ungerechtfertigt an dessen Ehrlichkeit, denn die Bücher verkauften sich zunehmend schlechter. Fehsenfeld aber war wohl ein aufrichtiger und ehrlicher Mensch.

May, geboren am 25. Februar 1842 im sächsischen Dorf Hohenstein-Ernsttal als Sohn armer Weber, starb am 30. März 1912 recht vermögend in Radebeul. Sein Erstverleger Fehsenfeld überlebte ihn um mehr als 20 Jahre und nach dem Tod Mays wurde Fehsenfeld Gesellschafter des am 1. Juli 1913 neu gegründeten Karl-May-Verlags, in den er sämtliche Rechte Bestände der Werke Mays einbrachte. Aus diesem Verlag schied Fehsenfeld 1921 vertragsgemäß aus, führte seinen eigenen Verlag aber bis zu seinem Tod 1933 weiter – er starb am 16. September 1933 und fand seine letzte Ruhestätte bei Ehrenstetten in der Nähe von Freiburg. Seine Witwe Pauline Fehsenfeld verkaufte den Verlag schließlich an den Paul-List-Verlag.