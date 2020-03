Vor der Ecke des Nientkewitzhauses freuen sich Rainer Ditzfeld, Layla Smorra, Martin Balkausky und Marco Bremermann (von links) darüber, dass eine Neubebauung von drei Flächen als wichtiger Impuls für die Achimer Innenstadt möglich wird. (Björn Hake)

Seit fünf Jahren gehört das Nientkewitzhaus in der Achimer Innenstadt dem Bremer Unternehmen Müller und Bremermann, so lange ist die Zwangsversteigerung bereits her. Am Mittwoch nun gab Firmenchef Marco Bremermann offiziell bekannt, dass er inzwischen zwei weitere Nachbargrundstücke im sogenannten Herbergstraßenquartier erworben hat und nun den Abriss der bestehenden Gebäude sowie den Neubau eines großen dreistöckigen Gebäudes plant, in dem im Erdgeschoss Einzelhandelsfläche entsteht, darüber Büros und ganz oben Wohnungen. Frühestens im Jahr 2021 kann der Rückbau in mehreren Abschnitten beginnen, etwa weitere zwei Jahre dürfte es bei optimalem Verlauf dauern, bis die Achimer City einen Impuls bekommt.

„Dann fangen alle anderen im Umfeld auch an zu modernisieren, die City wird in zehn Jahren nicht wiederzuerkennen sein“, sagte Bremermann beim Pressegespräch im Büro von Bürgermeister Rainer Ditzfeld, der zusammen mit Wirtschaftsförderer Martin Balkausky und Stadtplanerin Layla Smorra die Sicht der Stadtverwaltung schilderte. „Das ist eine sehr große Chance und der lang ersehnte Impuls für unsere Innenstadt“ frohlockte Ditzfeld, der genau weiß, wie sehr insbesondere auch die in der City ansässigen Einzelhändler auf ein positives Signal gewartet haben.

Neben dem Nientkewitzhaus (Obernstraße 36) gehört Bremermann nun auch das Nachbarhaus mit der Nummer 34, das als Hustedt-Haus bekannt ist und in dem sich NKD befindet sowie das in Achim als Gretzschel-Haus bekannte Gebäude mit der Hausnummer 2 an der Achimer Brückenstraße. Und auch die jeweils rückwärtigen Flächen, der frühere Ihr-Platz-Parkplatz, hat Bremermann erworben, sodass mehr als ein Drittel des Quartiers nun neu gestaltet werden kann. „Achim ist eine geile Stadt“, sagte Bremermann, der aber verriet, dass als er seinerzeit seinem als Seniorchef agierenden Vater grünes Licht für den Kauf bei der Zwangsversteigerung gab, er dies in der Annahme tat, eine Immobilie an der Obernstraße in Bremen und nicht an der in Achim zu erwerben. Aber nun, fünf Jahre und einen Architektenwettbewerb später, hält er es für einen guten Plan. Und sollte sich die Chance ergeben, würde seine Gesellschaft auch weitere Grundstücke im Quartier erwerben.

Aber erstmal ist geplant, nach dem Abriss ein Gebäude mit der Grundfläche von 2500 Quadratmetern zu errichten, unter dem sich eine Tiefgarage befinden wird, sodass die Anfahrt über die Achimer Brückenstraße erfolgen kann. Ob die barrierefreie und ebenerdige Verkaufsfläche von einem einzigen Mieter bespielt wird, steht noch nicht fest. Ditzfeld geht aber nicht davon aus und deutete an, dass ein Bio-Supermarkt als Ergänzung für die Innenstadt sehr gut vorstellbar sei. „Wir haben entsprechende Betreiber schon mit der Firma Bremermann in Kontakt gebracht“, sagte er. Marco Bremermann will sich noch nicht in die Karten schauen lassen, betonte aber, dass den Bestand ergänzende Branchen und nicht bereits vorhandene angesiedelt werden sollen.

Für Wirtschaftsförderer Martin Balkausky ist genau so eine Fläche für den Einzelhandel, wie sie jetzt entstehen soll, das, was der Handel nachfragt. „Und dann noch genau an der Ecke, auf die jeder zuläuft“, freut auch er sich auf die Entwicklung an dieser Stelle. Und noch liefen die Gespräche zwischen Stadt, Kreissparkasse und Marktpassageneigentümer, wie es auch gegenüber vielleicht weitergehen könne, ergänzte Ditzfeld.

Lösungen für Mieter suchen

In den Gebäuden Obernstraße 34 und Achimer Brückenstraße 2 wohnen in den Obergeschossen derzeit Mieter, die laut Bremermann grundsätzlich über die geplante Entwicklung informiert sind. „Es ist nicht unser Vorgehen, sie vertreiben zu wollen, sondern wir suchen zusammen vernünftige Lösungen“, erklärte er. Sie könnten später in die neuen Wohnungen ziehen, wenn sie am Standort bleiben wollen. „Es dürfte sich dann einiges verbessern“, sagte Bremermann. Dazu zählt er einen Fahrstuhl, wie es ihn bisher nicht im Haus gibt. Unklar sei noch, ob NKD später auch ins neue Gebäude wolle.