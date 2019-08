Zehn Notfallschilder, ähnlich wie dieses, sollen zur besseren Orientierung für Hilfesuchende und Retter im Achimer Stadtwald aufgestellt werden. Allerdings wird ihre Bezeichnung mit VER-11 beginnen und zusätzlich eine indiviudelle Nummer des jeweiligen Treffpunktes beinhalten. (Niedersächsische Landesforsten/dpa)

Zurückdrängen. Das ist das Wort der Stunde, wenn es um die Bewirtschaftung des Achimer Stadtwalds geht. Gleich mehrfach taucht der Begriff im Zusammenhang mit den Maßnahmen auf, die die Schutz- und Erholungsfunktion des Stadtwalds sichern sollen. Zurückgedrängt werden sollen die invasiven Neophyten (gebietsfremde Pflanzen), die sich nach Angaben der Stadtverwaltung im Wald immer weiter ausbreiten – darunter fallen verschiedene Knöterich-Arten, aber auch die Spätblühende Traubenkirsche. Insbesondere an den Waldrändern haben sich die Neophyten „erneut stark ausgebreitet“, wie die Verwaltung nun den Ratsfraktionen zur Vorbereitung auf die nächste öffentliche Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr am Dienstag, 20. August (ab 17 Uhr im Rathaus), mitgeteilt hat.

Denn die Politik soll erfahren, welche Arbeiten noch in diesem und im kommenden Jahr im Stadtwald notwendig sind – immer auf Basis des im Jahr 2018 beschlossenen Entwicklungs- und Nutzungskonzeptes, das eine naturnahe Waldbewirtschaftung vorsieht. Das Problem an den Waldrändern bestehe nun darin, dass sich die Naturverjüngungen aus Eichen, Ahornen, Ginstern, Kiefern und Ebereschen nur bedingt gegen die Spätblühende Traubenkirsche durchsetzen konnten. Um diesen Umstand zu ändern, sind aus Sicht der Verwaltung intensive Pflegemaßnahmen „in den nächsten sieben bis zehn Jahren nötig“. Sie bestehen zunächst aus dem Fällen und Zurückschneiden der Spätblühenden Traubenkirsche. Um diese Arbeiten ausführen zu können, soll der angrenzende Weg an den Rändern „offen und befahrbar“ gehalten werden. Auch die Brombeere soll mit anderen unerwünschten Gehölzen und Sträuchern zurückgedrängt werden.

Thema Sicherheit: Zwischen Oktober dieses Jahres und März nächsten Jahres sollen sogenannte Notfallpunkte im Stadtwald eingeführt werden, für die sich der Seniorenbeirat stark gemacht hatte. In Kooperation mit der Rettungsleitstelle Verden, die ein einheitliches Verfahren für den gesamten Landkreis eingeführt hat, werden die Treffpunkte für Rettungshelfer und Hilfesuchende festgelegt. An gut erreichbaren Standorten im Wald werden die Schilder installiert, die eine Landkreis- sowie Gemeindekennung und eine dreistellige individuelle Zahl zeigen werden. „VER-11XXX“, lautet das Beispiel für die Stadt Achim, wobei die Xe durch die Zahl des jeweiligen Standortes ersetzt werden. Bei einem Notfall kann dann diese Nummer durchgegeben werden. Zehn Notfallpunkte soll es im Stadtwald insgesamt künftig geben.

In diesem Zusammenhang müssen abermals die Rettungszufahrten und -wege kontrolliert und notfalls auf Vordermann gebracht werden. „An der Zufahrt ,Im Weißen Berge' wird der vorhanden Holzpoller durch einen Absperrpoller ersetzt und der angrenzende Waldweg für die Befahrbarkeit mit Rettungsfahrzeugen hergestellt“, informiert die Verwaltung. So könne auch der südöstliche Bereich des Stadtwaldes im Notfall erreicht werden.

Fichten müssen entfernt werden

Bereits im Frühjahr hatten Borkenkäfer dafür gesorgt, dass 20 bis 25 Fichten auf dem Hang zwischen Anna-Denker-Weg, Steuben-Allee und Danziger Straße im Achimer Stadtwald gefällt werden mussten (wir berichteten). Nun soll es auch den übrigen Fichten auf dem Erdwall an den Kragen gehen, denn: „Der Bestand ist vom Borkenkäfer befallen und muss entfernt werden.“

Dort sei auch der im Achimer Stadtwald unerwünschte Sachalinknöterich stark vertreten, der bereits „aufwendig, aber erfolglos“ bekämpft worden sei. Er ist laut Verwaltung herunter geschnitten, das Mahdgut ist abtransportiert, die Fläche von rund 200 Quadratmetern mit Folie und Holzhackschnitzel abgedeckt worden. Und doch mussten Bauhofmitarbeiter den Knöterich danach „mehrfach“ zurückschneiden, um ein Ausbreiten zu vermeiden.

Im Sinne der Erholungsnutzung des Stadtwalds sind im Übrigen richtungsweisende Schilder aufgestellt worden. Bereits 2014 hatte die Arbeitsgemeinschaft (AG) Badener Vereine dies angeregt, um die Orientierung im Stadtwald zu vereinfachen. Das damalige Konzept der AG ist allerdings in abgeschwächter Form umgesetzt worden. Es gibt nun Schilder an den Hauptkreuzungspunkten im Wald. Entlang der Verlängerung „Schneiderburg“ stehen bereits zwei neue Sitzbänke, die seniorengerecht sein sollen. Ihre Standorte hat die Stadt zusammen mit dem Seniorenbeirat und einer Mitarbeiterin des Botegunhofes festgelegt. Eine weitere Bank soll noch folgen, der Achimer Verein Gemeinsam mit Senioren (GmS) hat sie gespendet.