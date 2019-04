In Buthmanns Hof wird Stefan Latzko am 18. Mai zu hören sein. Der Geigen-Virtuose gastiert dort mit seinem Ensemble im Rahmen der Fischerhuder Hofkonzerte. (Sebi Berens)

So vielseitig wie die Handhabung seines Instruments gestaltet sich für Stefan Latzko auch das Leben als Musiker. Am Abend noch als Teil des Orchesters der Bremer Kammerphilharmonie im Einsatz, geht der Geiger nicht selten kurz darauf als Solist oder mit seinen Musikerkolleginnen Emma Yoon, Friederike Latzko und Lynda Cortis als Latzko-Quartett auf die Bühne. So wird es auch am Sonnabend, 18. Mai, in Fischerhude geschehen, wenn der Streicher mit seinem Ensemble im Rahmen der Fischerhuder Hofkonzerte unter dem Motto „Stürme und Idyllen“ ab 20 Uhr in Buthmanns Hof gastiert. Tags zuvor und tags darauf ist der versierte Geiger, der sich auch im Vorstand des Vereins Freunde der Kammermusik Fischerhude-Quelkhorn engagiert, mit seinem philharmonischen Orchester in Bremen auf Tour.

Die Violine, so heißt es in Fachkreisen, besitze die einzigartige Fähigkeit, durch ihren großen Tonumfang sowie ihr breites Spektrum an Artikulation jedwede Stimmung und Emotion einzufangen. Die Möglichkeiten und Vorzüge dieses Instruments hat der 57-jährige, der hinter den Kulissen auch maßgeblich für die Gestaltung des Jahresprogramms der Fischerhuder Hofkonzerte verantwortlich ist, derweil schon als Kind entdeckt. „Ich habe mit sieben Jahren angefangen, auf der Geige zu spielen. Meine Schwester Gabriele spielte Klavier und mein Bruder Reinhard Cello. Jeder hatte sein Steckenpferd“, erzählt Latzko von seiner frühen – überaus familiär geprägten – Leidenschaft zur Musik. Zudem mit reichlich Talent gesegnet, war der Weg für den Virtuosen zum Profi-Musiker vorbestimmt.

Lehrbeauftragter für Violine

Besonders die „hohen Register“ habe er immer gemocht, erklärt Stefan Latzko sein Faible für die Geige. Auch gesanglich hatte der musikalische Knabe einiges zu bieten, bis ihn der Stimmbruch letztlich die Entscheidung, ob Gesang oder Instrument, abnahm. „Es ist ein sehr virtuoses Instrument, das schwer zu erlernen ist. Bis die Klangerzeugung befriedigend ist, dauert es seine Zeit. Man kann an seinem Geigenspiel immer etwas verfeinern“, weiß Latzko, der in jungen Jahren immer Privatunterricht hatte und heute als Lehrbeauftragter für Violine an der Bremer Hochschule für Künste sowie als Coach des Landesjugendorchesters tätig ist, zu berichten. Latzko löste diese Herausforderung mit Bravour und startete eine bemerkenswerte Karriere.

Sein Weg führte vom Bayerischen Landesjugendorchester über die Musikhochschulen München, Würzburg und Hannover bis hin zu einem Stipendium an der Juilliard School of Music in New York. Eine Zeit, die der zweifache Familienvater nicht vergessen wird. „Ich hatte die große Chance, so einen Hotspot kennenzulernen und war unglaublich nervös“, erinnert sich Latzko an die „halbe Weltreise“, wie er die zehnmonatige Studienreise damals empfand. „Es war eine wichtige Erfahrung, die mich besonders persönlich geprägt hat“, ergänzt der Geiger, der unter den großen Komponisten besonders die Werke von Mozart, Beethoven und Bach schätzt.

Abschluss mit Auszeichnung

Gestärkt durch seine Auslandserfahrung in Übersee gelang es Latzko, den Abschluss mit Auszeichnung und das Konzertexamen an der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf unter den Fittichen der renommierten Professorin und Geigenvirtuosin Rosa Fain zu absolvieren. Das Orchesterspiel ist indes bis heute seine Leidenschaft, maßgeblich geprägt durch seine Mitgliedschaft in der Jungen Deutschen Philharmonie. Anschließend war der passionierte Fahrradfahrer auch Mitglied im Kammerorchester der Jungen Deutschen Philharmonie. Von dort aus kam er 1989 zur Deutschen Kammer­philharmonie, die damals noch in Frankfurt residierte.

In Fischerhude wird man Stefan Latzko am 18. Mai aber mit kleinem Aufgebot erleben. Das Ensemble präsentiert mit Beethovens Streichquartetten (op. 95 und op. 127) zwei sehr unterschiedliche, aber gleichermaßen wegweisende Werke des Meisters. Eröffnet wird das Programm aber mit einem Streichquartett von Paul Wranitzky, einem heute weniger bekannten, zu seiner Zeit jedoch hoch geschätzten Vertreter der Wiener Klassik.