"Also, aufpassen. Ihr könnt euch sehr weh tun", appellierte Andreas Funck am Freitag an die Grundschüler aus Achim-Bierden. (Sebi Berens)

Jede einzelne Klasse der Grundschule Bierden marschierte am Freitagmorgen los. In Richtung Bürgerhaus. Dort wartete morgens Andreas Funck – jedoch nicht alleine, sondern zusammen mit seiner Frau Sabrina und einem großen Lkw. Das Fahrzeug spielte bei der Zusammenkunft auch eine wichtige Rolle. Es ging nämlich darum, den Schülern das alltägliche Verkehrsthema „Toter Winkel“ näher zu bringen. „Was ist er? Wie kann man sich als Fußgänger oder Radfahrer verhalten, um Unfälle zu vermeiden?“, lauteten die Fragen, die Funck aufgegriffen hat. Aus der Sicht des erfahrenen Lkw-Fahrers kann diese Aufklärung gar nicht früh genug beginnen. „In allen Schuljahren sollte das aufgegriffen werden – zwar nicht immer praktisch, aber zumindest theoretisch.“

Assistenzsysteme nutzen

Für den Achimer ist es deshalb eine kluge Idee, die mittlerweile vorhandenen technischen Möglichkeiten dahingehend zu nutzen. Gemeint ist ein Abbiegeasisstent oder aber ein Abbiegeassistenzsystem. Laut Definition sind das sicherheitswirksame technische Einrichtungen in Fahrzeugen, die Verkehrsteilnehmer als Radfahrer oder Fußgänger erkennt und den Lkw-Fahrer akustisch, optisch, oder in sonstiger Weise warnt, um dann bei Bedarf eine Notfallbremsung einzuleiten. In Deutschland ist diese Technik seit 2011 bekannt. Nach nun einigen schweren Unfällen, bei denen Menschen von einem Lkw überrollt worden sind, hat sich in dieser Sache das Bewusstsein der Politik verschärft.

Dies unterstreicht die Entscheidung von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CDU), das Volumen des Förderprogramms für Abbiegeassistenzsysteme im Jahr 2019 von fünf auf zehn Millionen Euro aufzustocken – alle Mittel waren auch schnell ausgeschöpft. Konsequenzen waren auch seitens der Europäischen Union (EU) gezogen worden, die beschlossen hatte, dass Abbiegeassistenten für Busse und Lkw europaweit gesetzliche Pflicht werden sollen – ab 2022 für neue Fahrzeugtypen, ab 2024 für alle neu zugelassenen Fahrzeuge.

Der Lkw von Andreas Funck hat einen solchen Abbiegeassistenten. Darüber ist er auch froh. „Er ist sehr hilfreich“, sagte er, schränkte aber ein: „Man darf ihn nur nicht ausschalten können.“ Und in dem erst vier Monate alten Wagen seines Arbeitgebers ist das auch der Fall. Immer sobald er den Blinker aktiviert, bildet die Kamera innerhalb des Lkw-Führerhauses automatisch das direkte Umfeld auf der Straße ab. Mit dieser Technik arbeitete Funck auch am Freitagmorgen, um den Kindern der Grundschule Bierden den toten Winkel zu erklären.

Gefahren aufzeigen

So fragte der 47-Jährige die Schüler nach dem Einstieg in die Fahrerkabine und einem Blick in den Außenspiegel: Könnt ihr alle eure Mitschüler sehen? Darauf folgte zumeist ein Ja, woraufhin Funck die Kinder mithilfe der installierten Kamera eines Besseren belehrte. Ausgestattet mit 17 Jahren Berufserfahrung wies er die Kinder auf die Folgen eines Zusammenpralls zwischen Lkw und Fußgänger oder Radfahrer hin. „Ihr werdet euch sehr weh tun, verlieren wird immer der Schwächere. Und der Lkw ist der Stärkere“, sagte er und holte zum Appell aus: „Also, aufpassen und wenn ihr nicht sicher seid, ob man euch gesehen hat, lieber anhalten und den Lkw fahren lassen.“

Der Beobachtung von Funck nach wird sein Besuch bei den Grundschülern auch für einen positiven Effekt sorgen. Insbesondere die Zweitklässler nahm er als sehr interessiert wahr. Dankbar über Funcks Engagement ist auch Irene Maaß-Jonuschat, Lehrerin der Grundschule Bierden. Sie unterrichtet seine zehnjährige Tochter Fiona, über diese Verbindung entstand auch der Kontakt. „Er hat das angeboten und wir haben das als Schule genutzt. Die Kinder sollten erkennen, welche Gefahren durch den toten Winkel lauern.“