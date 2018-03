Der Moment, als der 55 Jahre alte Freibad-Sprungturm am Dienstag wegknickte und zur Seite fiel – was allerdings nicht beabsichtigt war. Der neue Sprungturm wird zunächst mal nur Sprünge aus drei Metern zulassen. (FOCKE STRANGMANN)

Achim. Der Sprungturm ist Geschichte. Mit lautem Geknatsche hat ein Bagger am Dienstagnachmittag den nunmehr 55 Jahre alten Fünf-Meter-Turm im Achimer Freibad erst ordentlich angeknabbert und dann einfach umgelegt. Dass das Ungetüm aus Stahl und Beton nicht auf die erwartete Seite gefallen ist, sondern knapp neben die schon erneuerte Umrandung des Schwimmerbeckens, war nicht beabsichtigt gewesen. Ebenso wenig, dass der Turm überhaupt weichen und nun ersetzt werden muss. "Eigentlich wollten wir ihn erhalten, aber die Anbauten waren so beschädigt, dass es nicht ging", sagt der fürs Bauen und die städtischen Gebäude zuständige Fachbereichsleiter Steffen Zorn vor Ort, kurz nachdem sich der aufgewirbelte Sandstaub gelegt hat. Wie berichtet, wird das Freibad derzeit komplett erneuert und daher diese Saison nicht geöffnet haben.

Wobei man wahrlich nicht von einer Freibadsanierung sprechen kann, die da in zwei Bauabschnitten für insgesamt etwa 4,5 Millionen Euro passiert. Es ist zweifelsohne ein Freibadneubau, wenngleich Steffen Zorn und sein Chef, Bürgermeister Rainer Ditzfeld, erklären, dass ja die alten Becken bleiben, ebenso wie das Technikgebäude und der Aussichtsturm. Wenn aber erstmal die Becken, wie vom Stadtrat beschlossen, mit witterungsbeständigem und in der Sonne glänzenden Edelstahl verkleidet sind, am Nichtschwimmerbecken eine Stahlbreitrutsche für die ganze Familie steht und der Wasserspielplatz (Sprayground) zum Toben neben dem neuen Babybecken einlädt, werden die alten Schwimmbadbauten nur noch stumme Zeugen einer vergangenen Zeit im neuen Bad sein.

"Wir müssen und wollen das Bad fit machen für die nächste Generation", betont Ditzfeld, während ein Arbeiter damit beschäftigt ist, Löcher für die Schalung in die alten blauen Beckenfliesen zu bohren. Das Stadtoberhaupt erzählt weiter, dass sich Achim im Wettbewerb mit anderen Bädern befindet und, dass der Rat den Achimern mit der Millioneninvestition etwas bieten wolle. Auch, um an alte Zeiten anzuknüpfen, an die sich Ditzfeld mit Freude erinnert: "Wenn ich überlege, was hier los war." Zuletzt nicht mehr so viel. Was natürlich auch immer abhängig vom Wetter ist. Wie berichtet, waren im vergangenen Jahr gerade mal 23 000 Besucher im Freibad. Vor vier Jahren waren es noch 41 000 Besucher gewesen.

Statt der bisherigen 50-Meter-Bahnen soll das Schwimmerbecken nach der Wiedereröffnung nur noch 25 Meter lang sein und der neue Sprungturm lässt zunächst nur Sprünge aus einem und drei Metern Höhe zu. Der nun gefallene Turm bot den Achimern noch eine Fünf-Meter-Plattform. "Der Turm wird aber so beschaffen sein, dass er später auf fünf Meter erweiterbar ist, außerdem kann optional noch eine Tunnelrutsche angeschlossen werden", erläutern Zorn und der Planer aus Hamburg, Eshref Bajrami.

Noch gleicht das Freibadareal einer überdimensionalen Sandkiste, aus der nur die alten, typisch schwimmbadblauen Boden- und Wandfliesen in den leeren Becken hervorstechen. Wenn das Schwimmerbecken später halbiert ist, ist Platz für eine große Liegewiese, die auch Veranstaltungen zulässt. "Und WLAN wird es hier auch geben, damit wollen wir die jungen Leute kriegen", sagt Bürgermeister Ditzfeld. Er betont mit Blick auf die enorme Summe, dass mitnichten eine Elbphilharmonie gebaut würde. Aber sehr wohl hätten Politik und Verwaltung Wert auf Qualität gelegt, schließlich sollen die Materialien mindestens weitere 50 Jahre halten.

Derzeit geht die Achimer Stadtverwaltung davon aus, dass das Freibad ab Mai nächsten Jahres wieder genutzt werden könne. Ob dann auch die Verlegung der Umkleiden mit einem Neubau auf der anderen Seite des Grundstücks abgeschlossen sein wird, ist unklar.