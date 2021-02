Das Ende hatte sich Axel Junge natürlich anders vorgestellt. Doch die Corona-Pandemie lässt den letzten Arbeitstag des Allgemeinen Stellvertreters der Bürgermeisterin im Oytener Rathaus an diesem Donnerstag zu einem stillen Abschied werden. „Es macht mich schon traurig, dass man sich nicht in richtiger Form verabschieden kann“, sagt Junge, der aber dafür sehr viele nette Mails bekommen habe – auch von Bürgern. Insgesamt finde er es erschreckend, wie schnell „die vielen schönen Jahre“ vergangen sind. Er könne sich noch genau daran erinnern, wie er das erste Mal nach Oyten zur Arbeit gefahren ist. Im September 1988 war das. Seitdem prägte er mehr als 32 Jahre lang die Verwaltungsarbeit der Gemeinde Oyten maßgeblich mit.

Zum 1. April läuft seine Wahlzeit als Beamter ab und diese Gelegenheit nutzt der 61-Jährige, um sich in den Ruhestand versetzen zu lassen. Durch Resturlaub und Überstunden hat er aber bereits in dieser Woche seinen letzten Arbeitstag. Begonnen hatte Junge seit berufliche Laufbahn mit der dreijährigen Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten bei der Stadt Verden ab August 1976. Im Anschluss holte er sein Fachabitur nach und arbeitete bis zu seinem Wechsel nach Oyten zunächst noch einige Jahre bei der Stadt Verden. Bei der Gemeinde Oyten trat er die Stelle als Leiter des Ordnungsamtes an. Diese Tätigkeit übte er auch bis zum Schluss aus, „aber auf meinem Arbeitsplatz lagen mit der Zeit auch noch sehr viele andere Dinge“, will Junge betont haben.

„Sehr vielseitige“ Arbeit

Zwischenzeitlich war er etwa auch für den Themenbereich Kindergärten verantwortlich, 2003 kam die Beförderung zum Allgemeinen Stellvertreter des Rathauschefs, zudem folgte zwischenzeitlich die kommissarische Leitung des Bauamts und die vergangenen Jahre lag außerdem der für die Gemeinde so wichtige Bereich der Wirtschaftsförderung federführend in Junges Händen. Deshalb spricht er nicht ohne Grund von einer „sehr vielseitigen Tätigkeit“. Natürlich sei dies häufig anstrengend gewesen, aber habe auch viel Spaß gemacht – insbesondere „die Möglichkeit, mit vielen Menschen zusammen etwas gestalten zu können“.

Eine wichtige Rolle spielte dabei natürlich auch die Politik, zu der die Verwaltung stets ein gutes Verhältnis gehabt habe. „Dass alle einem Strang ziehen, ist die Basis für konstruktive Arbeit“, findet Junge. Menschlich sei man sich eigentlich immer offen und wertschätzend begegnet, etwas was man zu schätzen wissen sollte, weil es nicht selbstverständlich sei. „Ich bin auch gerne zu den politischen Sitzungen gegangen“, sagt der Daverdener, der im Übrigen in all den Jahren nie mit dem Gedanken gespielt hat, in die Gemeinde Oyten zu ziehen. Die Pendelei habe dem 61-Jährigen, der verheiratet ist und mit seiner Frau zwei erwachsene Kinder hat, nichts ausgemacht. Die letzte Zeit sei er sogar häufiger mit dem E-Bike zur Arbeit gefahren.

Mehr als drei Jahrzehnte im Dienst der Gemeinde – da hat Junge natürlich auch so einige Veränderungen miterlebt. Auf der einen Seite intern in der Behördenstruktur. So habe sich die Verwaltung mit den Jahren immer mehr zu einem Dienstleistungsunternehmen entwickelt. Und natürlich hat sich auch das Bild der Gemeinde seit seinem Dienstantritt erheblich gewandelt. „Oyten ist kein klassisches Dorf mehr und hat inzwischen viele kleinstädtische Züge.“ Zudem habe sich, etwa was die Betreuung und Versorgung in Kitas und Schulen angeht, ein „hohes Anspruchsdenken“ entwickelt.

Das Anspruchsdenken an seine erste Zeit im Ruhestand musste Junge derweil etwas zurückschrauben. Viel lässt die Pandemie vorerst nicht zu. Eigentlich sei es der Plan gewesen, im März ein Ferienhaus in Dänemark zu mieten. Ohnehin soll das Reisen in Zukunft eine größere Rolle in seinem Leben einnehmen. „Letztes Jahr schon habe ich ein Wohnmobil gekauft“, erzählt der Daverdener, der hofft, dass „Corona uns bald reisen lässt“. Ansonsten wolle Junge die ungewohnt viel freie Zeit auf sich zukommen lassen. Sich aber dauerhaft einfach nur auf die faule Haut zu legen, das komme für ihn nicht in Frage. „Ich bin ja noch glücklicherweise fit und irgendeine sinnvolle Tätigkeit werde ich mir dann schon überlegen.“