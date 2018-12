Fritz Ibold hat es sich bequem gemacht. Gleich greift der Ornithologe zu seinem Fernglas und erkundet das Schäfermoor. (Braunschädel)

Das Fernglas immer griffbereit und das saftige Schäfermoor direkt vor dem Panorama-Wohnzimmerfenster: Wenn Fritz Ibold es sich an seinem Lieblingsplatz im gemütlichen Lehnsessel bequem macht, dann gibt er meist den aufmerksamen Beobachter der heimischen Fauna. Seinem geschulten Blick entgeht nichts. Besonders angetan hat es dem 85-Jährigen die Vogelwelt, die den Ornithologen jeden Tag aufs Neue fasziniert.

Erst kürzlich hat sich Ibolds Geduld mal wieder ausgezahlt, als er einen schillernden Eisvogel bei der Nahrungssuche vor die Linse seiner Kamera bekam und ihm ein schöner Schnappschuss gelang. Doch das Pensum des Vogelkundlers beschränkt sich mitnichten auf die Sitzungen in seinem Sessel. Einen Großteil seiner Freizeit verbringt der Ruheständler, der im Berufsleben die halbe Welt bereist und vor allem in Namibia und Äthiopien viele Freunde fürs Leben gefunden hat, in der Natur um Wümme und Wieste.

„Das hält mich fit“

Seit 2003 ist Fritz Ibold als Brutvogelkartierer für den Naturschutz in den Niederungen des sogenannten "Nassen Dreiecks" unterwegs und ist besonders häufig im Gebiet am Wümme-Nordarm anzutreffen. "Da sehe ich sogar hin und wieder Seeadler, die uns besuchen", erzählt Ibold, der im Einsatz schon ab frühmorgens über das etwa zehn Hektar große Areal stapft. „Das hält mich fit“, sagt der Rentner und lacht dabei. Zwischen März und Juni unternimmt der Vogelkundler vier Begehungen auf vorgeschriebenen Wegen und gibt seine Erkenntnisse zur Auswertung an den Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz – kurz NLWKN – weiter. "Ich notiere, was ich höre", erklärt Ibold seinen Arbeitsauftrag.

Der Berufsvogelkartierer gibt sein Wissen aber auch gerne bei Führungen und Vorträgen an Laien weiter. Bei Vogelstimmen kann ihm niemand so schnell etwas vormachen. Ibold kann nicht nur die Stimmen den einzelnen Arten zuordnen, sondern auch zwischen Kommunikationsruf oder Gesang unterscheiden. Und das macht seine Arbeit für den Landesbetrieb und den Naturschutz so wertvoll. In der Wümmeniederung, behauptet Ibold, sei die Vogelwelt noch in Ordnung. Selbst der Kiebitz würde dort noch sehr häufig brüten. Dass dies keine Selbstverständlichkeit mehr ist, belegen die aktuellen Zahlen des Dachverbandes Deutscher Avifaunisten (DDA), die Ibold beunruhigen. Demnach befindet sich der Bestand des ehemals häufigen Wiesenvogels in einem dramatischen Sinkflug und hat um 88 Prozent abgenommen.

Noch vor 30 Jahren habe man den Kiebitz fast überall auf Deutschlands Feldern gesehen und gehört, erinnert sich Ibold. „Dem Kiebitz geht es noch deutlich schlechter als bislang befürchtet. Er teilt sein Schicksal mit der Feldlerche und dem Rebhuhn.“ Eine Ursache für die sinkende Population dieser Vögel sieht der Ornithologe darin, dass die Felder und Wiesen mittlerweile schon im März mit den schweren Walzen bearbeitet werden. „Für Wiesenbrüter ist es das absolute Aus“, weiß Fritz Ibold zu berichten, der neben der Ornithologie auch die Naturfotografie zu seinen Steckenpferden zählt.

Büro-Job statt Förster

Die Tier- und Pflanzenwelt findet Fritz Ibold derweil schon seit der Kindheit faszinierend und spannend – insbesondere das Leben der Vögel. Geprägt habe ihn das Elternhaus, erinnert sich der 85-Jährige an unzählige Bücher zum Thema, die er wissbegierig verschlungen hat. Und so entwickelte er in ganz jungen Jahren bereits einen konkreten Berufswunsch: „Ich wollte Förster werden“, sagt Ibold und kann sich ein Schmunzeln nicht verkneifen.

Denn dass es anders kommen sollte, hatte er der Eigeninitiative seines Vaters zu verdanken. Nach sieben Absagen auf Bewerbungen als Förster wollte dieser seinem frustrierten Sohn etwas Gutes tun und besorgte ihm eine Bürostelle in einem Bremer Exportunternehmen. „Das war ein Schicksalsschlag für mich. Aber der Beruf hat mir dann viel Spaß gemacht“, weiß Ibold, dass er seine beruflich bedingten Auslandsaufenthalte und die aufregenden Abenteuer in der Natur Namibias und Äthiopiens sonst wohl nie erlebt hätte. Und seinen Berufswunsch hat er einfach seinem Sohn Hans-Henning vererbt. Der betreut inzwischen ein Waldgebiet nahe des Otterzentrums Hankensbüttel im Landkreis Gifhorn.