Wolf Linne (Mitte) kann Führungsqualitäten und große Erfahrung in der Analyse von Zahlen und Fakten vorweisen. (FOCKE STRANGMANN)

Gibt es einen Zweikampf um den Posten des hauptamtlichen Bürgermeisters der Samtgemeinde Sottrum, der bei der Wahl am 12. September dieses Jahres seinen Höhepunkt erreicht? Oder mischt – wie vor sechs Jahren – noch eine dritte Person im Rennen um das höchste Amt in der Wieste-Kommune mit? Sehr wahrscheinlich bei derzeit zwei Bewerbern aber ist, dass auf Amtsinhaber Peter Freytag erneut ein echter Verwaltungsprofi in das Rathaus einziehen wird. Denn sowohl Wolf Linne als auch Holger Bahrenburg kennen sich in ihren bisherigen Berufsfeldern mit Zahlen, administrativen Tätigkeiten und Führungsverantwortung bestens aus.

Während sich der amtierende Gemeindedirektor Holger Bahrenburg derzeit noch dezent im Hintergrund hält, sind die Köpfe der Fraktionen im Samtgemeinderat am Donnerstag im Spieker am Heimathaus mit der Präsentation ihres gemeinsamen Wunschkandidaten schon mal in die Offensive gegangen. Wolf Linne habe sich unter mehreren Anwärtern als derjenige herauskristallisiert, dem man dieses Amt besonders gut zutraue, betonten die Lokalpolitiker. „Mit der Wahl von Herrn Linne zum neuen Samtgemeindebürgermeister in Sottrum besteht die Gewähr, dass er aufgrund seiner herausragenden Qualifikationen eine erfolgreiche Zukunft unserer Region mitgestalten wird und die noch anstehenden Veränderungen im Rahmen der Schnittstellenoptimierung zum Wohle aller Bürger der Samtgemeinde verwirklicht werden können“, verteilten die Fraktionen schon mal reichlich Lob für den 54-Jährigen, der seit 2008 im Rechnungsprüfungsamt der Rotenburger Kreisverwaltung tätig ist und dort seit 2011 die Geschicke leitet.

Mit der finanziellen Situation im Sottrumer Rathaus ist Linne aufgrund seiner aktuellen Funktion durchaus vertraut. Verdienste habe er sich nach Meinung seiner Förderer aus den Sottrumer Fraktionen insbesondere durch die Umstellung der Haushaltsführung von der Kameralistik auf die Doppik erworben. Von seiner Erfahrung könnten die Samtgemeinde und ihre Mitgliedsgemeinden demnach vor allem bei der Erstellung der noch ausstehenden Jahresabschlüsse profitieren. „Ich kenne alle Verwaltungseinheiten im Landkreis Rotenburg und sehe meine Arbeit als Bürgermeister wie die eines Geschäftsführers eines familiengeführten Mittelstandsunternehmens“, erklärt der zweifache Familienvater aus Unterstedt und fügt hinzu: „Ich sehe mich als Schnittstelle zwischen Politik und Verwaltung.“

Freilich kann aber auch sein Widersacher Holger Bahrenburg einen großen Erfahrungsschatz vorweisen. Der parteilose Einzelkandidat hat von 1992 bis 1995 seine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten bei der Samtgemeinde Sottrum absolviert und kennt das Rathaus daher wie seine Westentasche. Seit 2016 übt der 45-jährige Familienvater aus Horstedt das Amt des Gemeindedirektors der Gemeinde Sottrum im Nebenamt aus und ist aktuell als Abteilungsleiter der Schul- und Liegenschaftsabteilung in der Samtgemeinde tätig. „Mein Antrieb war und ist es, etwas für die Allgemeinheit zu bewegen. Ob nun im Ehren- oder Nebenamt oder in meinem Beruf“, erklärt Bahrenburg seine Motive für die Kandidatur.

Auch Bahrenburg traut sich das Amt des Bürgermeisters ohne Umschweife zu: „Es wäre für mich tatsächlich eine Herzensangelegenheit. Ich arbeite seit 1992 in der Samtgemeinde Sottrum. Ich habe vieles erleben und bereits mitgestalten dürfen. Die Samtgemeinde ist somit fast wie ein zu Hause für mich“, sagt der Kandidat, der die erforderlichen 150 Unterschriften, die ihn überhaupt zur Kandidatur berechtigen, bereits vor einer Woche an die Wahlleiterin Kerstin Wendt übergeben hat.