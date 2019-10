Nach 18 Jahren gibt es im Oytener Rathaus am 1. November wieder einen Wechsel an der Verwaltungsspitze. (Viola Heinzen)

In 15 Tagen ist es soweit: Dann tritt Sandra Röse das Amt als Bürgermeisterin in Oyten an. Gleichzeitig beginnt auch für das noch amtierende Gemeindeoberhaupt Manfred Cordes eine neue Zeitrechnung, denn er erlebt dann seinen ersten offiziellen Tag als Ruheständler. Freie Tage hat der 68-Jährige indes auch schon an diesem Donnerstag und Freitag, es gilt den Resturlaub abzubauen. „Wir fahren zu meiner jüngsten Tochter nach Mainz“, erzählt ein gut gelaunter Cordes und ergänzt: „Ich bin dabei loszulassen, innerlich und äußerlich.“

Wichtige und richtungsweisende Entscheidungen wolle er auf den letzten Metern seiner Amtszeit nicht mehr treffen. „Ich bringe nichts mehr durch, was die anderen vielleicht gar nicht wollen“, erklärt er dazu. Das solle aber nicht heißen, dass er an seinen letzten Tagen im Arbeitsleben und im Oytener Rathaus nicht noch gewissenhaft seinen Job verrichtet. „Es muss sauber weitergehen und es darf kein Bruch entstehen“, betont Cordes. So werde er noch einige Themen mit Kollegen besprechen. Ohnehin laufen die Übergabegespräche im Rathaus schon seit einiger Zeit. Eine ganz wichtige Rolle nimmt dabei sein Stellvertreter Axel Junge ein, den er als „Brückenkoordinator“ bezeichnet. „Er hat den Überblick“, betont Cordes.

Junge ist der „Brückenkoordinator“

Junge selbst spricht von „vielen Koordinierungsarbeiten“, die derzeit anfallen. Für ihn bedeutet das in dieser Phase den ein oder anderen Termin mehr. Denn vorübergehend hat er auch die Stabstelle Bauhof als Leiter übernommen, was bisher ins Tätigkeitsfeld von Cordes gefallen ist. Probleme habe Junge mit der Situation aber keine, er werde den Wechsel auf dem Chefsessel im Rathaus und alles, was dazu gehört, gerne mitbegleiten. „Wir sehen allem positiv entgegen und sind durchaus in freudiger Erwartung“, erzählt Junge.

In dieser befindet sich natürlich auch Sandra Röse, die zuletzt bereits Dauergast im Rathaus gewesen ist. „Ich fühle mich schon als Teil des Ganzen“, sagt die künftige Bürgermeisterin Oytens. Zahlreiche Gespräche mit Verwaltungsmitarbeitern hat sie schon geführt, der Informationsfluss also längst begonnen. Dass sie in der Umstellungszeit auf den Job genügend Unterstützung erhalten werde, daran habe sie keine Zweifel. „Ich habe viel Qualität und Offenheit im Rathaus sitzen“, betont Röse.

Gestiegener Bekanntheitsgrad

Noch mehr als die neue berufliche Herausforderung hat auch die neue gesellschaftliche Rolle für die Sagehornerin längst begonnen. Manchmal sei es schon noch ungewohnt, dass sie etwa beim Einkaufen seit der gewonnenen Wahl von den Bürgern mehr Aufmerksamkeit erhält, berichtet Sandra Röse. „Aber ich werde durch die Bank weg gut angenommen“, zeigt sie sich erfreut.

Grundsätzlich fühle sie sich „gut gerüstet“ für die neue Aufgabe – und auch gut erholt. Den alten Job bereits vor einigen Wochen beendet zu haben, sei in jedem Fall eine gute Entscheidung gewesen. So habe sie noch einmal durchschnaufen können, auch wenn es schon einige Termine im Rathaus gab und täglich Absprachen für die Zeit ab November zu treffen sind. Jeder Tag ist also auch jetzt schon mit Arbeit verknüpft, jedoch „noch mit ein bisschen Ausschlafen“, wie es Röse beschreibt. Damit wird ab übernächster Woche vorerst aber auch Schluss sein. „Für November und Dezember habe ich schon einen vollen Terminkalender“, weiß Röse, dass viel Arbeit auf sie zukommen wird.