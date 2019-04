Von einigen Schaulustigen begleitet startete am Sonntagmorgen die feierliche Zeremonie zum 4. Achimer Maibaumfest. (Björn Hake)

Frisches Grün, Blumen und bunte Bänder. Dazu ein Publikum, das gerne feiert und zahlreiche fleißige Hände, die sich schon während der Vorbereitungen für das 4. Achimer Maibaumfest mächtig ins Zeug gelegt hatten. Mehr als hundert Birkenbündel, in der Fußgängerzone verteilt und mit bunten Schleifen versehen, zeugten einmal wieder vom besonderen Engagement der „Groenfingers“. Auch die Tische auf dem Bibliotheksplatz waren von der Gruppe um Gerhild Schröder mit leuchtend gelben Tulpen geschmückt worden.

Weiter nach links, ein bisschen wieder zurück. THW und Feuerwehr brauchten ein paar Anläufe, bis der Maibaum gegen Mittag in die richtige Position gerückt worden war. Als dann die bunten Bänder im Frühlingswind flatterten und der vom Wetterdienst vorhergesagte Regen gänzlich ausblieb, ließen sich die Achimer das vom Bürgermeister spendierte Bier schmecken und genossen nach einem Bummel über den Flohmarkt die kleine Feier in gemütlicher Runde.

Martin Balkausky von der Stadtverwaltung ließ es sich nicht nehmen, sich für den Einsatz all derer zu bedanken, die zum Gelingen des Festes beigetragen hatten. In Vertretung von Rainer Ditzfeld lobte der Wirtschaftsförderer die Leistung aller beteiligten Institutionen und Vereine, der Marktmeister und des Shanty-Chores Oyten, der sich abwechselnd mit der Blaskapelle Wistetaler bis in den Nachmittag hinein um die Unterhaltung der Gäste kümmerte. Begleitend sorgte der verkaufsoffene Sonntag auch in diesem Jahr für eine belebte Innenstadt.

Auch kritische Stimmen

Während sich die meisten Besucher positiv über das bunte Treiben rund um den Maibaum äußerten, gab es auch ein paar kritische Stimmen. Elmar Fissel zum Beispiel, seit 30 Jahren in Achim wohnhaft, kritisierte die Aktion und verwies auf Feste in seiner Heimat Bayern, die ungleich prächtiger daherkämen. „Das hat hier keine Tradition“, befand er und schwärmte von riesigen Tannen mit Doppelkränzen, Zunftwappen und historischen Trachten. Bratwurst und Bier ließ er sich in Begleitung von Ehefrau Karin trotzdem schmecken.

Nicht nur dem Genuss von Kaffee, Kuchen, Eis und Co. diente der Sonntagnachmittag. Mitglieder des Technischen Hilfswerkes, der Feuerwehr, des Roten Kreuzes, des Traditionsverbandes Steubenkaserne und anderer ehrenamtlicher Zusammenschlüsse informierten währenddessen über ihre Arbeit. So auch Susanne Stadtlander und Sven Lifka, Vorsitzende im Ortsverein Achim des DRK. „Wir betreiben hier Selbstdarstellung“, erklärten beide und schmunzelten dabei. Informiert wurde an ihrem Stand über Dienstleistungen und Produkte, geworben um Spenden und Mitglieder. „Besonders freuen würden wir uns um eine aktive Beteiligung an unserer Arbeit, also tatkräftige Unterstützung“, erklärte Susanne Stadtlander.

Damit die Jugendarbeit profitiert

Auch das Technische Hilfswerk zeigte sich auskunftsbereit. Während frisch gegrillte Bratwürste gegen 2,50 Euro den Besitzer wechselten, berichteten Hans Hoffmann und Michael Döring von der Arbeit der „THW-Helfervereinigung“, der die Erlöse aus dem leckeren Snack zugutekommen. „Die Jugendarbeit profitiert davon, ein paar Euro fließen in die Weihnachtsfeier, oder es werden Gegenstände erworben, die das Budget sonst nicht hergibt.“ Auch die Stadt zeigte sich einmal mehr spendabel und verzichtete zugunsten der anwesenden Vereine und Organisationen auf jegliche Standgebühr.

Der „Montags-Klönschnack“ geht auf den Besuch des Feierabend-Marktes zurück, der sich zum Bedauern der 28 Mitglieder nicht hat etablieren können. Trotzdem treffen sie sich in privatem Rahmen einmal wöchentlich zum Genuss eines guten Schluckes und nutzten das Maibaumfest für ein geselliges Beisammensein, während das Toben auf der Hüpfburg den Kindern vorbehalten war.