Erich Schnakenberg (von links), Hans-Jürgen Krahn, Hermann Pape und Holger Bahrenburg zelebrieren die Grundsteinlegung. (Björn Hake)

Seit dem Jahr 1778 stand die Kate – bekannt als „dat ole lüttje Huus“ – auf dem Hof Bredenberg bei den Landwirten Martin und Nils Wellbrock auf dem Geestrücken in Buschhausen bei Osterholz-Scharmbeck und hat im Laufe der Jahrhunderte schon vieles erlebt. Doch in Zukunft wird das historische Domizil das Areal rund um das Sottrumer Heimathaus verschönern und beleben. Mit einem akribisch geplanten und vollzogenen Kraftakt ist das hölzerne Zwei-Ständer-Haus zerlegt und mittlerweile über 70 Kilometer nach Sottrum transportiert worden, wo es für den endgültigen Wiederaufbau noch sicher und trocken eingelagert ist. Auf der Baustelle beim Heimathaus geht es derweil munter voran. Daher hatten die Akteure des Sottrumer Heimatvereins am Donnerstagvormittag auch besonders gute Laune, denn mit der Grundsteinlegung für das sogenannte „Europäische Kultur- und Heimathaus“ kann nunmehr ein weiterer Punkt auf der Projektliste abgehakt werden.

Ziel sei es, nach der Fertigstellung im September dieses Jahres über „ein intensiv genutztes Gebäude der gelebten neuen und alten Heimat, des Kulturaustausches und des menschlichen Miteinanders“ zu verfügen, das über Verständigung und Freundschaft hier auf lokaler Ebene seinen Beitrag leiste, lautet die Wunschvorstellung des Heimatvereins-Vorsitzenden Hans-Jürgen Krahn und des Ehrenvorsitzenden Erich Schnakenberg. Auch greifbare Pläne für die Nutzung gibt es bereits. So soll zum Beispiel das Sottrumer Archiv dort künftig zentralisiert werden und als Heimstätte für die komplette Dokumentation über die Samtgemeinde dienen.

Prall gefüllte Urkundenrolle

Die Planungen für das Projekt fanden derweil unter den erschwerten Bedingungen der Corona-Pandemie statt. Um dies auch späteren Generationen mitzuteilen, findet sich ein entsprechender Hinweis mit dem Satz „Wir gedenken der zahlreichen Menschen, die deshalb ihr Leben lassen mussten, hoffen auf die Genesung der Erkrankten und auf ein baldiges Ende dieser schwierigen Zeit mit vielen Einschränkungen, die das menschliche und gesellschaftliche Miteinander stark beeinträchtigen“ in der Urkundenrolle, die traditionsgemäß bei der Grundsteinlegung eingemauert worden ist. Doch neben der Urkunde fanden noch weitere Utensilien den Weg in den kupfernen Behälter. 27 Euro-Münzen etwa aus den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, aber auch eine Flasche mit Rotwein aus der französischen Partnergemeinde Sauveterre.

Das Fachwerkhaus, in dem in früheren Jahren Menschen und Tiere zusammen lebten, soll derweil mit seinem Standort neben dem Heimathaus, einer alten Remise, einer Scheune sowie einem Speicher eine bauhistorische Einheit bilden und den Sottrumer Ortskern mit Rathaus und Kirche gegenüber prägen – den Ort also noch attraktiver machen, heißt es vom Heimatverein. Die Kate nimmt beim Wiederaufbau alle historischen Elemente auf. „Es wird dennoch allen modernen energetischen Erfordernissen gerecht“, betont der Heimatverein. Das Europäische Heimat- und Kulturhaus verfügt nach Fertigstellung im Erdgeschoss über einen Veranstaltungs- und Werkraum für Künstler und Kunsthandwerker aus anderen Ländern, eine große Küche mit einem Backofen früherer Prägung für den kulinarischen Austausch und Kursangebote sowie den Sanitärbereich. Im Obergeschoss befindet sich außer dem Archiv ein kleines Wohn-Appartement mit Schlafschrank sowie Küchenzeile und Dusche mit WC.