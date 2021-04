Julian Tewes sieht Kunden, die früher nur sporadisch kamen, seit der Corona-Pandemie regelmäßiger an seinem Blumenstand. (Björn Hake)

Achim. Routiniert und konzentriert laufen die beiden Polizeibeamten die Obernstraße entlang, schauen links und rechts, ob an diesem Mittwochvormittag auf dem Achimer Wochenmarkt auch alle Corona-Regeln eingehalten werden. Wenig später werden das auch noch einmal zwei Mitarbeiter des Verdener Gesundheitsamtes tun. Für Falk Rossol-Vöge ist das allerdings kein ungewohntes Bild. „Das Gesundheitsamt schaut immer an den Markttagen vorbei und auch die Polizei ist immer mal wieder zur Kontrolle vor Ort“, sagt der Marktmeister. So sieht der mittlerweile schon nicht mehr ganz so neue Corona-Alltag auf dem Achimer Wochenmarkt aus. Ein Alltag, zu dem auch die Maskenpflicht und die größeren Abstände zwischen den Ständen schon wie selbstverständlich dazugehören.

Regelmäßig führt das Gesundheitsamt auf dem Achimer Wochenmarkt Kontrollen durch. (Björn Hake)

„Mittlerweile hat sich wirklich alles ganz gut eingespielt“, sagt Rossol-Vöge. Und dem können Julian Tewes und Konstantinos Seitanidis als Wochenmarktsprecher nur zustimmen. Doch die vergangenen Monate waren durchaus auch anstrengend. „Es gab laufend neue Verordnungen und dadurch auch immer wieder neue Anforderungen, die wir umsetzen mussten“, berichtet Tewes. Auch er selbst darf mit seinem Blumenstand beispielsweise erst seit Mitte Februar überhaupt wieder auf dem Wochenmarkt stehen. „Lebensmittel und Pflanzen: Das ist das, was aktuell erlaubt ist“, erklärt Tewes. Rund 38 Stände umfasst das in der Regel mittwochs und 35 dann sonnabends. Verboten ist aktuell allerdings nach wie vor beispielsweise der Verkauf von Kleidung und Accessoires. „Wir haben drei Stände, die derzeit nicht verkaufen dürfen“, sagt Tewes. Dazu gehöre einer mit Klamotten, ein weiteren mit Uhren und Portemonnaies und einer, der Socken verkauft.

Genug Platz für alle Stände

„Für die drei kleinen Betriebe ist es natürlich sehr schade, zumal wir eigentlich noch genügend Platz hätten, um sie unterzubringen“, bedauert Tewes. Bei einer Länge von knapp 400 Metern habe man derzeit immerhin gut zehn Meter für jeden Stand. Die Verordnung aus Niedersachsen verbiete den Verkauf für solche Betriebe allerdings. Generell habe man sich in Achim dafür entschieden, nur Marktbeschicker zuzulassen, die auch vorher schon regelmäßig auf dem Achimer Wochenmarkt verkauft haben. „Wir hatten gerade zu Beginn zum Beispiel auch Anfragen von Schaustellern, die gerne einen Stand haben wollten“, erinnert sich Achims Wirtschaftsförderer Martin Balkausky. Diesen habe man jedoch eine Absage erteilt. „Wir wollten denen einen Platz geben, die Achim schon lange die Treue halten.“ Und das Konzept habe sich bewährt. Auf dem Bibliotheksplatz habe man die Stände im Rondell angeordnet, um genügend Platz zu schaffen und insgesamt habe man die Stände etwas weiter auseinandergezogen. „So wie es jetzt ist, funktioniert es gut“, ist Balkausky überzeugt.

„Aerosolfreie Alternative“

Und das sehen offenbar auch die Marktbeschicker so. Die, die aktuell verkaufen dürfen, sind nämlich zufrieden damit, wie es läuft. „Man kann schon sagen, dass der Wochenmarkt an sich von der Corona-Situation profitiert“, glaubt Tewes. Er selbst merke das auch an seinem Stand. „Es gibt viele Kunden, die früher nur sporadisch gekommen sind, für die der Wochenmarkt nun der Standard-Einkaufsort ist.“ Immerhin sei er die „aerosolfreie Alternative zum Supermarkt“. „Man kann sagen, dass der Wochenmarkt gerade seine Renaissance erlebt“, beschreibt es Tewes.

Konstantinos Seitanidis profitiert nach eigenen Angaben von der größeren "Koch-Begeisterung" vieler Menschen in der Pandemie. (Björn Hake)

Ein weiterer Aspekt, der den Wochenmarkt pusht, ist nach Ansicht des zweiten Marktsprechers, Kostantinos Seitanidis, die Tatsache, dass die Leute während der Pandemie selbst mehr kochen würden. „Und dafür greifen viele gerne auf frische Ware vom Markt zurück.“ Daher hoffen alle Verantwortlichen natürlich auch, dass es in den kommenden Wochen und Monaten so weitergehen kann. „Es wäre schön, wenn der Markt, so wie er jetzt ist, weiterlaufen kann und bestenfalls auch noch die drei fehlenden Stände hinzukommen können“, blickt Tewes in die Zukunft. Ob der Wochenmarkt-Boom dann allerdings auch anhält, wenn nach Corona wieder Normalität eingekehrt ist, das wagt er aktuell noch nicht vorherzusagen. „Da müssen wir einfach abwarten.“

Zur Sache

Verlegung wegen Feiertag

Da der 1. Mai in diesem Jahr auf einem Sonnabend - also einen typischen Markttag - fällt, findet der Achimer Wochenmarkt dann bereits am Freitag, 30. April, nachmittags von 14 bis 18 Uhr in der Innenstadt statt. „Wir haben uns bewusst für den Nachmittag entscheiden, weil viele Stände Freitagvormittag noch auf anderen Märkten unterwegs sind“, erklärt Marktmeister Falk Rossol-Vöge. Im vergangenen Jahr habe man mit dieser Feiertags-Verschiebung auf den Freitag bereits gute Erfahrungen gemacht.

