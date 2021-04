Im Haus auf der Wurth wird schon einiges angeboten. Allerdings sollen die Aktivitäten ergänzt werden. Was sich die Menschen wünschen, ist Ergebnis einer Umfrage. (Björn Hake)

Thedinghausen. Das Haus auf der Wurth in Thedinghausen ist ein Ort der Begegnung, ein Treffpunkt für Menschen aller Altersgruppen und Nationalitäten. Doch was genau könnte, ergänzend zum bereits vorhandenen Angebot, noch dort passieren? Und was genau erwarten und wünschen sich die Menschen von solch einem Begegnungszentrum? Im Zeitraum vom 11. Januar bis zum 15. Februar 2021 fand eine Befragung zum Haus auf der Wurth statt, um genau das herauszufinden (wir berichteten). Der Fragebogen, der online oder auf Papier bearbeitet werden konnte, hat viel Beachtung im Ort gefunden – vollständig ausgefüllt haben ihn insgesamt 235 Personen, berichtet Projektkoordinatorin Judith Allerheiligen. Neben der bisherigen Nutzung des Hauses wollte die Projektgruppe „Soziale Maßnahmen im Quartier“ mit der Befragung herausfinden, was sich die Thedinghäuserinnen und Thedinghäuser unter einem Begegnungszentrum für ihren Ort vorstellen.

Die meisten Befragten (gut 80 Prozent) kannten das Haus auf der Wurth, aber 40 Prozent von ihnen waren noch nie da und hatten bislang keine Berührungspunkte mit dem Haus. Es haben sich demnach neben den bereits im Haus aktiven Menschen – aus der Initiative „Ankommen in Thedinghausen“ und den anderen bisherigen Nutzergruppen – größtenteils andere Bewohnerinnen und Bewohner an der Befragung beteiligt und ihren Blickwinkel auf das Ortsgeschehen eingebracht.

Auch Angebote für Kinder

Zusammengefasst wünschten sich die Befragten mehrheitlich Angebote aus den Bereichen Kunst und Kultur, offene Treffpunkte für Austausch und Begegnung sowie Bildung und Kreativität. Das hat Judith Allerheiligen mitgeteilt. Aber auch Angebote für Kinder sowie Beratungsangebote waren gefragt. Die Teilnehmenden äußerten auch selbst konkrete Vorschläge dafür, wie das Haus auf der Wurth künftig weiter mit Leben gefüllt werden kann. Dabei reichte das Ideenspektrum von Koch- und Nähkursen, über Spiele- und Tanzabende, interkulturelle Angebote bis hin zu kleinen Lesungen und Konzerten.

Judith Allerheiligen zieht folgendes Fazit: „Wir waren positiv überrascht, wie viele Ideen für das künftige Begegnungszentrum mit dieser einzigen Befragung zusammengekommen sind. Auch dass ein großer Teil der Teilnehmenden Interesse am weiteren Projektverlauf und an der aktiven Mitgestaltung des Hauses bekundet hat, stimmt uns hoffnungsfroh und zeigt uns, dass wir mit dem Projekt einen Nerv getroffen haben.“

Die Befragungsergebnisse fließen in die weitere Projektentwicklung ein und sollen auf einer öffentlichen Versammlung im Sommer als Impuls dienen, um gemeinsam mit den Bewohnerinnen und Bewohnern Thedinghausens weitere Ideen für das Begegnungszentrum zu sammeln und zu konkretisieren. Eine ausführliche Darstellung der Ergebnisse gibt es auf der Projekt-Homepage zum Download: www.ankommen-in-thedinghausen.de/quartier.