Amazon selbst hatte sich auf Flyern sowie durch Vertreter der Achimer Bevölkerung vorgestellt. (FOCKE STRANGMANN)

Christian Butt, Achimer durch und durch und außerdem als Film- und Fotojournalist auch für den ACHIMER KURIER tätig, konnte kaum glauben, was er in Leserbriefen in den Zeitungen sah. "Die Achimer sollen größtenteils gegen Amazon sein. Das entspricht überhaupt nicht meinem Eindruck, den ich aus Gesprächen in meinem persönlichen Umfeld gewonnen hatte", erzählt er. Da er eine Facebook-Seite betreibt und dort rund 6700 Menschen seine Inhalte abonniert haben, hat er am Sonntagabend eine Umfrage auf seine Seite gestellt und gefragt, wer für oder gegen Amazon in Achim sei. "In den ersten vier Stunden nach dem Start haben sich fast 1000 Achimer beteiligt", erzählte Butt am Montag.

Am späten Montagnachmittag hatten etwa 1300 Menschen abgestimmt: Rund 84 Prozent hatten sich für eine Ansiedlung von Amazon in Achim ausgesprochen. "Ich weiß, dass es nicht repräsentativ ist, da insbesondere ältere Achimer nicht auf Facebook aktiv sind – aber die berufstätige Gruppe ist abdeckt", sagte Butt. Denn 74 Prozent der Nutzer seiner Seite sind zwischen 18 und 44 Jahre alt. "Dass es so deutlich pro Amazon ausfällt, hätte ich nicht gedacht."