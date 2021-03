Nur ein kleiner Piekser in den Oberarm ist nötig, damit das Vakzin seine Wirkung gegen das Covidvirus entfalten kann. (Björn Hake)

Für ältere Menschen ab dem 80. Lebensjahr aus der Samtgemeinde Sottrum gibt es bereits in der kommenden Woche ein dezentrales Impfangebot. Dies hat Kerstin Wendt, Erste Samtgemeinderätin, jetzt mitgeteilt. Ursprünglich war dieses Angebot für die Senioren der Wieste-Gemeinden erst für Ende März geplant gewesen, doch am vergangenen Montag hat der Landkreis Rotenburg grünes Licht für einen früheren Start gegeben. Das Impfangebot kann demnach am Donnerstag und Freitag, 18. und 19. März, jeweils von 9 bis 16 Uhr in der Turnhalle der Oberschule am Bullenworth wahrgenommen werden.

Die Samtgemeindeverwaltung hatte nach Eingang der frohen Kunde derweil schnell reagiert und noch am Montagnachmittag rund 800 Berechtigte schriftlich informiert. Impfwillige Senioren konnten und können sich daraufhin noch bis diesen Freitag telefonisch unter 0 42 64 / 8 32 00 für einen Termin anmelden. Nach Auskunft der Verwaltung sind bereits 120 Termine am Dienstag vergeben worden. „Da wir die Anzahl der Geimpften in Zeven, aber nicht die Personen kennen, haben wir alle angeschrieben“, informiert Kerstin Wendt. Am Dienstag hatte es zudem ein Abstimmungsgespräch in der Turnhalle mit dem Landkreis Rotenburg und dem DRK-Ortsverein Sottrum stattgefunden. Das Deutsche Rote Kreuz werde die Aktion laut Wendt personell unterstützen. „Es wird ein mobiles Impfteam des Landkreises vor Ort sein, die Samtgemeinde unterstützt neben den Aufbauarbeiten und der Organisation mit vier Verwaltungsplätzen“, erklärt Wendt.

Zwei Tage genügen

Die mit dem Landkreis Rotenburg abgestimmte Taktung und Vorgehensweise der Impfungen ermögliche es, die rechnerisch als ungeimpft verbleibenden 420 Personen an den beiden Tagen impfen zu können. „Somit wird allen Freiwilligen ein Terminangebot gemacht werden können“, rechnet Wendt vor. Die Turnhalle wird für die Impfung derweil mit einem Hallenschutzboden ausgelegt und mit Stellwänden und Pavillons in Bereiche abgeteilt. Über dieses Angebot sind der Seniorenbeirat, der in den vergangenen Wochen Unterstützung für Impfanmeldungen geleistet hat, und auch hiesige der Bürgerbusverein informiert worden. Die Feuerwehr soll indes die Verkehrsregelung vor Ort unterstützen.

Für die zweite Impfung sind aktuell der 8. und 9. April vorgesehen. Unklar ist laut Wendt derzeit dagegen noch, ob und wo ein Testzentrum angeboten werden kann. „Klar ist inzwischen nur, dass dies nicht in die Zuständigkeit der Kommunen fallen wird. Die Einrichtung des dezentralen Impfens zeigt aber, dass die örtliche Ebene – sprich die Samtgemeinde – unterstützen würde und auch könnte, wenn sich dafür ein Bedarf ergibt“, erklärt die Erste Samtgemeinderätin.

Kein Vorrang für Bürgerbus-Team

Weniger gute Nachrichten hat derweil Klaus Dreyer in diesen Tagen erhalten. Der Hassendorfer Bürgermeister hatte sich auf Bitten des Sottrumer Bürgerbusvereins für eine vorrangige Impfung für das ehrenamtliche Fahrerteam des Bürgerbusses starkgemacht und sich mit seinem Anliegen schriftlich an den Bundestagsabgeordneten und SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil gewandt. „Es ist aus meiner Sicht sehr wichtig, dass der Busbetrieb schnellstens – selbstverständlich unter Beachtung der AHA-Regeln – wieder aufgenommen wird, da sich schon einige Fahrer auch wegen der Pandemie abgemeldet haben. Eine Sicherheit der Fahrer und Fahrgäste kann nur durch eine vorzeitige Impfung sichergestellt werden“, erklärte Dreyer.

Die Antwort von Klingbeil folgte prompt, jedoch ohne die gewünschte Zusage. „Ich bin den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Bürgerbusvereins sehr dankbar für ihr Engagement und verstehe deshalb absolut den Wunsch, möglichst früh die Möglichkeit bekommen, sich impfen zu lassen. Eine Änderung der Verordnung ist an dieser Stelle im Moment aber nicht möglich. Wir haben leider momentan noch keine ausreichenden Mengen an Impfstoff, um allen Menschen, die in der Verordnung im Moment berücksichtigt sind, eine Impfung anbieten zu können. Diese Menschen sind aber aus sehr sinnvollen Gründen im Moment priorisiert. Die Anzahl der verfügbaren Impfdosen wird aber in den nächsten Monaten rasant steigen“, ließ der Sozialdemokrat aus Soltau wissen.