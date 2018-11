Behutsam zieht Landarzt Christoph Engelke die Vinyl-Scheibe aus der Hülle. Es ist das vierte Album seiner Band Barnstormer. (Björn Hake)

Dass Ärzte nicht nur mit Stethoskop, Skalpell und Druckverband umgehen können, sondern durchaus auch virtuos mit Bass, Gitarre oder Schlagzeug, beweisen die Musiker der Band Barnstormer seit mehr als 20 Jahren. Das Quartett um den Fischerhuder Landarzt Christoph Engelke hat gerade sein viertes Album in Vinyl und als CD auf den Markt gebracht und möchte das Werk mit dem Titel „The List“ am Freitag, 16. November, in der Quelkhorner Musikkneipe Bergwerk vor Publikum präsentieren. Das Konzert mit dem Lokalmatador und seiner Truppe beginnt um 20 Uhr, der Eintritt ist frei. Seinem Heimspiel sieht Engelke voller Vorfreude entgegen.

Gitarre, Bass und Gesang – das sind die drei Grundpfeiler, auf die das Ensemble bei seinen Auftritten setzt. Seit 1993 gibt es die Band um die beiden Sänger, Gitarristen und Songwriter Jürgen Böke und Stefan Scholz. Ergänzt werden die Songautoren von Barnstormer durch Michael Daum (Bass, Gesang) und eben Christoph Engelke (Schlagzeug, Gesang). Nach eigenen Angaben legen sie bei ihren Auftritten großen Wert auf kollektive Interaktion und Spielfreude. Die musikalischen Einflüsse speziell durch die amerikanische Rockmusik der Sechziger- und Siebzigerjahre seien für den Klang von Barnstormer essenziell und nicht zu überhören.

Stücke, die ins Ohr gehen sollen

Mit dem Anspruch, gute Songs zu schreiben, arbeiten die rockenden Ärzte in ihrer knappen Freizeit an neuen Stücken, die ins Ohr gehen sollen. „Wir haben zusammen in Göttingen studiert und kennen uns seit 35 Jahren“, möchte Engelke die Treffen im Übungsraum und Tonstudio nicht missen. Denn mittlerweile haben sich die Wege der Freunde vor allem räumlich getrennt. Während Stefan Scholz als internistischer Hausarzt in Osnabrück praktiziert, betreibt Allgemeinmediziner Jürgen Böke eine Praxis in Holzminden. Als Oberarzt in der Unfallchirurgie am Klinikum Oldenburg-Kreyenbrück ist derweil Michael Daum tätig.

Doch Diagnosen und Rezepte spielen am Freitag bei dem Konzert im Bergwerk ausnahmsweise keine Rolle. Und das, obwohl der Puls beim Publikum natürlich möglichst in Wallung geraten sollte. „Uns eint die Liebe zur amerikanischen Singer-Songwriter-Musik“, beschreibt Christoph Engelke die musikalische Wellenlänge, auf der die Band Barnstormer funkt. Für den Hausarzt aus der Fischerhuder Ortsmitte ist das vierte Album wieder eine gelungene Mischung aus mitreißenden Americana Hits und tief gehenden Balladen fürs Herz. Neben Rock, inspiriert von Neil Young, wird auch Country-Sound geboten. „Die Lieder lassen sich gut anhören“, findet Pille Hillebrandt. Die Ehefrau von Christoph Engelke ist selbst in der Musikbranche tätig und hat schon mit Stars wie Sarah Connor und Howard Carpendale zusammengearbeitet.

Album umfasst neun Songs

Bei der Produktion ihres neun Lieder umfassenden Albums, das inzwischen bei Amazon und Spotify erhältlich ist, haben die Barnstormer ebenfalls auf professionelle Unterstützung gesetzt. Der Münchener Produzent Hans Martin Buff kennt alle Kniffe der Szene unter anderem aus seiner Zusammenarbeit mit den Scorpions und Prince. Ebenfalls seine Finger und Regler im Spiel hatte einmal mehr der Ottersberger Toningenieur Christian Mayntz, der in seinem Tonstudio Hire im September vergangenen Jahres für den klanglichen Feinschliff gesorgt hat.

Die Musiker von Barnstormer würden gerne an den großen Erfolg ihres Erstlingswerks anknüpfen, nachdem das Folge-Album weniger gut beim Publikum ankam. Christoph Engelke ist aber guter Dinge, mit den Liedern auf der von Jörg Mitzkat entworfenen Vinyl-Scheibe den Hörer-Geschmack getroffen zu haben. „Die Musik bedeutet für mich, dass ich den Kontakt zu meinen Freunden halten kann. Und mir macht diese Art von Musik einfach Spaß“, erzählt Christoph Engelke.