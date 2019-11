Die Achimer Kläranlage ist nicht mehr zeitgemäß – sie muss und soll ab dem kommenden Jahr in vielen Bereichen erneuert werden. (Björn Hake)

Sie sind so langsam unumgänglich, die millionenschweren Investitionen in die Achimer Kläranlage. Das hatte Uwe Schmoecker, der Leiter des städtischen Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung, den Mitgliedern des Betriebsausschusses am Dienstagabend deutlich gemacht, die den Haushaltsplan 2020 für den Eigenbetrieb einstimmig auf den Weg gebracht und Ausgaben auch für die Jahre danach angeschoben haben. Der Rat muss in seiner letzten Sitzung in diesem Jahr am 12. Dezember diesen Beschluss noch bestätigen.

Für die Investitionen soll laut Haushaltsplan ein Kredit in Höhe von knapp 1,4 Millionen Euro aufgenommen werden. So soll unter anderem der Schmutzwasserkanal in der Alten Dorfstraße in Uesen in ein Privatgelände verlegt werden, weil ein Teil des Kanals mittlerweile mehr als 50 Jahre alt ist. Im kommenden Jahr sind dafür nur 65 000 Euro vorgesehen, im Jahr 2021 dafür eine Million Euro. Eigentlich schon längst passiert sein sollte die Erneuerung des Schmutzwasser-Hauptpumpwerks in Bollen, die nun laut Schmoecker unumgänglich ist und rund 220 000 Euro kosten wird.

„Wir müssen im Jahr 2020 mit den Planungen für diverse Kläranlagenprojekte beginnen“, sagte Schmoecker. Denn bis spätestens 2023 müssen seinen Worten nach ob ihres altersbedingten Zustands der Faulgasspeicher, das Blockkraftheizwerk, die Heizungsanlage sowie die Netzersatzanlage erneuert werden. Als Errichtung eines „neuen Energiezentrums“ bezeichnet Schmoecker das Vorhaben, ein neues Gebäude bauen zu wollen. „Die Altanlagenteile können parallel zum Bau weiterhin genutzt werden“, betont er. Insgesamt soll dieses neue Energiezentrum bis 2022 gebaut sein und etwa eine halbe Million Euro kosten. Und Schmoecker deutete an, dass man später als „Sahnehäubchen“ auch eine Windanlage „dazu packen“ könne, sodass die Kläranlage sich selbst versorgen könne – ganz wie Hansewasser in Bremen.

Konkreter sind da schon Zahlen zu den einzelnen Neubauprojekten: Die Errichtung eines neue Blockheizkraftwerks schlägt mit insgesamt rund 600 000 Euro zu Buche, die neue Netzersatzanlage mit etwa 375 000 Euro. Für die Heizungsanlage werden bis 2022 nochmal rund 190 000 Euro fällig und der neue Klärgasspeicher soll eine halbe Million Euro kosten.

Mehr Sicherheit durch Ersatz-Server

Außerdem hat der Betriebsausschuss einstimmig eine neue Prozessleittechnik für die Kläranlage beschlossen und damit eine Investition von rund 143 000 Euro in die Hardware- und Softwareausstattung bewilligt. Beide Bereiche entsprechen derzeit nämlich nicht dem aktuellen Stand und werden der Anlage nicht gerecht, wie Martin Mergelmeyer von einem Ingenieursbüro aus Lilienthal ausführte. Unter anderem müsse ein Ersatz-Server her, der bei einem Geräteausfall einspringen und so die Sicherheit gewährleisten kann. Schon rein rechtlich sie die Stadt verpflichtet, in die Sicherheit der Anlage zu investieren, da sie sonst in einem Schadensfall selbst haften müsse. „Sie hätten dann ein vollständig sicheres und erweitertes Prozessleitsystem, das den Anforderungen der Kläranlage entspricht“, sagte Mergelmeyer. Werksleiter Uwe Schmoecker versicherte den Fraktionen, die zuvor den Jahresabschluss 2018 einstimmig abgenickt haben, dass man bei Soft- und Hardware nicht ins obere Regal gegriffen habe.

Verbessert werden sollen übrigens auch die Erreichbarkeit und die Datenübertragung: Bisher ist die Kläranlage nicht ans Breitbandnetz angeschlossen und kann laut Schmoecker zeitweise nur analog telefonieren.