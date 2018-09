Seit mehr als 70 Jahren ist das Gebäude an der Großen Straße in Langwedel Heimat der Druckerei Mack, in Zukunft sehr wahrscheinlich eine Altenpflegeeinrichtung. (STRANGMANN)

Langwedel. Seit vielen Jahrzehnten steht das markante Gebäude an der Großen Straße 63 in Langwedel und ist mit der Zeit ohne Frage zu einer ortsbildprägenden Immobilie geworden. Früher als Tabakfabrik und Hotel genutzt, ist es seit mehr als 70 Jahren der Sitz der Druckerei Mack. Doch damit ist bald Schluss: Denn die Druckerei wird, wie berichtet, in naher Zukunft seinen Betrieb nach Bremen verlagern und auf dem Grundstück in Langwedel plant die Specht-Gruppe, eine Seniorenresidenz zu errichten. Die äußere Gestalt des alten Gebäudes will das Bremer Unternehmen und die ausführende Planungsgemeinschaft Nord GmbH (PGN) aber in jedem Fall erhalten. Das wurde bei der Vorstellung des Bauprojekts im Rahmen der Langwedeler Ortsratssitzung am Donnerstagabend deutlich. Doch in welcher Form dies geschieht, da gibt es noch ein Fragezeichen.

Denn noch, so berichtete Architekt Norbert Behrens von der PGN, sei nicht klar, ob das alte Hauptgebäude der Druckerei erhalten werden kann. Schließlich entspricht dieses unter anderem nicht mehr den heutigen Anforderungen an den Brandschutz. Sollte das Originalgebäude nicht mehr zu retten sein, so plant der Vorhabenträger, es abzureisen, aber an gleicher Stelle in äußerlich gleicher Art und Weise wieder zu errichten. Eine Entscheidung darüber werde laut Behrens erst nach weiteren Prüfungen möglich sein, die allerdings erst erfolgen, wenn von der Politik grünes Licht für das Vorhaben gegeben wird. Denn anders als ursprünglich geplant, soll die Seniorenresidenz nicht nur auf dem derzeitigen Druckereigelände, sondern auch auf dem angrenzenden Grundstück der Netto-Markt-Filiale entstehen, die voraussichtlich Ende des Jahres schließt. Und damit die Specht-Gruppe das realisieren kann, ist eine Änderung des dortigen Bebauungsplanes von Nöten. Der Ortsrat Langwedel sprach sich einstimmig dafür aus, die endgültige Entscheidung fällt der Gemeinderat am 27. September.

Geplant ist eine Altenpflegeeinrichtung mit voraussichtlich 95 Pflegeplätzen sowie ein separates Mehrfamilienhaus in direkter Nachbarschaft mit etwa 14 Servicewohnungen für betreutes Wohnen, dessen Bewohner auch auf die Leistungen der Pflegeeinrichtung zurückgreifen können. In der Seniorenresidenz soll es unterteilt in Wohngruppen Einzelzimmer sowie Suiten geben. Im Übrigen laut Frank Markus, Geschäftsführer der Specht-Gruppe, zu Preisen, die nicht nur für betuchtes Klientel finanzierbar seien. Für das Gebäude ist zudem eine öffentliche Cafeteria geplant, die jeder Bürger zum Mittagessen oder Kaffeetrinken besuchen könne.

Architektonisch sieht der neueste Planungsentwurf vor, den restlichen Gebäudekörper an den Stil des zu erhaltenen Hauptgebäudes der derzeitigen Druckerei anzupassen. „Sie sollen eine Einheit bilden, eine gute Synthese aus alt und neu“, erklärte Behrens und berichtete, dass ursprünglich vorgesehen war, einen architektonisch modernen Baukörper hinter das ortsbildprägende, alte Gebäude zu setzen. Diese Idee hatte die Specht-Gruppe allerdings verworfen, wohl auch, weil dem Unternehmen immer mehr bewusst wurde, wie viel den Langwedelern an dem alten Gebäude liegt.

Das wurde auch bei der Ortsratssitzung deutlich, zu der mehrere Dutzend Zuhörer gekommen waren. Ein optisch gleicher Neubau sei nicht das Gleiche wie der Erhalt des Originals, war eine der kritischen Anmerkungen aus dem Besucherbereich. Auch wurde kritisiert, dass die derzeit in dem Mack-Gebäude beheimate Berufsfachschule Altenpflege Ende 2019 ausziehen muss, weil sie die Mietpreisforderung der Specht-Gruppe schlichtweg nicht erfüllen kann. Sorgen, dass die zugesagte Bauform der neuen Seniorenresidenz letztlich nicht realisiert wird, konnten sowohl die Planer, wie auch die Verwaltung entkräften. Bezüglich der Planung werde ein städtebaulicher Vertrag abgeschlossen, sodass die Specht-Gruppe nicht nach erfolgter Änderung des Bebauungsplanes baulich mache könne, was sie wolle.

Ortsbürgermeister Marco Behrmann richtete im Namen des Ortrates klare Worte an die Planer der Altenpflegeeinrichtung, dass sie auf jeden Fall alles versuchen müssen, das alte Gebäude zu erhalten und nur im absoluten Notfall einen deckungsgleichen Neubau zu errichten. Seine Vorgängerin Silke Ernst gab zur Sensibilisierung mit dem Umgang dieser Immobilie einen kleinen historischen Exkurs und schloss mit den Worten, dass das Gebäude „auf keinen Fall der Abrissbirne zum Opfer fallen darf“. Dass der Bau einer Seniorenwohnanlage an dieser Stelle auf jeden Fall eine begrüßenswerte Maßnahme ist, darin waren sich fast alle Anwesenden einig. „Das wäre ein Gewinn für Langwedel“, befand etwa Behrmann.