Sehen Versäumnisse bei Verwaltung und Politik und befürchten massive Nachteile für die Achimer Bürger: Nadine Fischer und Holger Schierenbeck. (Michael Braunschädel)

Sie wurden vor zwei Jahren von den Bürgern zu den Bürgervertretern für das Projekt Achim-West gewählt, lange hat man öffentlich nichts von Ihnen gehört. Wie ist es um Ihre ehrenamtliche Aufgabe und das Projekt derzeit aus Ihrer Sicht bestellt, wie sieht Ihr Einfluss aus?

Holger Schierenbeck: Grundsätzlich ist das Projekt massiv zeitverzögert. Die Informationen zu den letzten Gutachten lagen erst vor einigen Wochen vor (Lärmschutz). In den sechs Vertretersitzungen hat es sich bestätigt, dass die Verwaltung überhaupt kein Interesse an einer aktiven Bürgerbeteiligung hat und diese auch nicht zulassen wird. Wir können keine Ideen einbringen und keine Entscheidungen beeinflussen. Für uns bedeutet das, dass wir eine Alibi-Funktion für die Verwaltung und ein Stück weit auch für die Politik darstellen.

Nadine Fischer: Außerdem hat sich die Qualität der Zusammenarbeit mit der Verwaltung verändert. Kritische Fragen werden nicht mehr beantwortet oder nur oberflächlich. Eine Diskussion wird unter Androhung des Sitzungsabbruches im Keim erstickt. Deswegen ist die Zeit reif, die kritischen Aspekte des Projekts in der Öffentlichkeit darzustellen.

Holger Schierenbeck: Wir gewinnen nämlich zunehmend den Eindruck, dass das Interesse der Bürger in den Hintergrund rückt.

Nadine Fischer: Zunächst einmal erwecken beide Bürgermeister den Eindruck, dass das Projekt bereits in trockenen Tüchern ist. Das ist aber keineswegs der Fall. Es gibt eine ganze Reihe negativer Faktoren, die ungern genannt werden. Das Prognos-Gutachten bestätigt, dass selbst der Base-Case bis 2040 keinen Return-on-Invest liefert. Finanzielle Mittel der Stadt werden langfristig gebunden. Es kann ein Kostendefizit von bis zu 65 Millionen Euro entstehen. Bremen erhält das größere Stück vom Kuchen, obwohl das Gewerbegebiet auf Achimer Flächen entsteht.

Nadine Fischer: Es werden 100 Hektar an Flächen neu versiegelt. Das sind 140 Fußballfelder– ein unglaublicher Flächenverbrauch. Achim und die angrenzenden Ortschaften werden durch Lärm und Verkehr verstärkt belastet. Die Auswirkungen sind über Uphusen und Bierden hinaus zu spüren. Die gebundenen Finanzmittel verhindern eine sinnvolle Stadtentwicklung. Erschreckend ist, dass Anregungen von Bürgern, den Lärmschutz über das gesetzlich notwendige Maß zu fördern, direkt abgeschmettert werden, da eine derartige Verbesserung nicht vorgesehen ist.

Holger Schierenbeck: Es liegen uns nur die Kostenkalkulationen aus dem Jahr 2015 vor. Ausgehend von den genannten Teuerungen der erwähnten Bauvorhaben ist auch bei diesem Projekt eine Kostensteigerung anzunehmen. Entspricht die Bodenbeschaffenheit tatsächlich den Angaben des Bodengutachtens? Das Prognos-Gutachten basiert auf Zahlen aus 2015, nicht mal eine einfache Kostensteigerung ist berücksichtigt. Wir halten eine neue Kalkulation für zwingend erforderlich. Wir gehen davon aus, dass wir heute bei 200 bis 250 Millionen liegen.

Holger Schierenbeck: Die Probleme haben wir schon angeführt. Ansonsten sind es immer wieder die gleichen Themen: Finanzierung und aktuell Ausgleichsflächen, um ins Planfeststellungsverfahren zu gehen. Der Partner Bremen ist noch nicht im Boot und Achim ist bei knapp 10 Millionen Euro an Ausgaben gedeckelt.

Nadine Fischer: Ja, wir haben diese Information, dass eine Fläche nicht für Industrie/Gewerbe nutzbar ist und daher nun jede Möglichkeit eruiert wird, um Flächen zu generieren und die Wirtschaftlichkeit zu sichern. Dadurch drängt das Gewerbegebiet stark an die Wohngebiete in Uphusen und Bierden ran. Das bedeutet eine zusätzliche Belastung der Bürger.

Holger Schierenbeck: Sehr interessante Frage, wir haben tatsächlich in der Zwischenzeit mit dem ein oder anderen Ratsmitglied gesprochen und haben immer wieder den Eindruck gewonnen, was auch gesagt worden ist: Dass wir detailliertere Informationen haben als der Stadtrat. Unsere Vermutung ist, dass der Rat von der Verwaltung nur modifizierte Informationen erhält. Diese Infos bilden dann die Grundlage der Ratsentscheidung. Nehmen wir die Grünen: Unser größtes Umweltproblem ist der Flächenfraß, er steht auf der Prioritätenliste ganz oben. Warum halten die Grünen die Füße still? Das Hauptargument der SPD: Verkehrsreduzierung. Schauen wir uns die Gutachten an, sieht man tatsächlich einige Autos auf 300 bis 400 Metern in Uphusen weniger, aber eine enorme Zunahme in allen Teilen Achims, insbesondere Bierden.

Holger Schierenbeck: Hauptsache, es werden Gewerbeflächen und Arbeitsplätze geschaffen. Flächenerschließung ohne Ende. Hat sich jemals in Achim jemand Gedanken gemacht, wie viel Flächen in 20 bis 30 Jahren noch benötigt werden? Wie viele Arbeitsplätze und welche Industrien wir brauchen? Wir haben Prognosen. Enttäuschend, dass die gewählten Bürgervertreter im Stadtrat kein Interesse an den tatsächlichen Belangen haben.

Holger Schierenbeck: Wir stellen immer wieder fest, dass wir mehr Anfragen von Bürgern bekommen, die besorgt sind über die bestehenden Belastungen, insbesondere Lärm und Verkehr. Es bestehen schon Ideen für Demonstrationen, um seinen Unmut auch mal direkt im Rathaus kundzutun. Die Angst um die Lebens- und Wohnqualität steigt.

Nadine Fischer: Ich bin hier groß geworden. Meine Familie lebt in Achim und mein Mann und ich bauen uns hier gerade eine gemeinsame Zukunft auf. Das ist für mich der treibende Motor. Die zerstörerischen Maßnahmen der Stadt gegenüber der Lebensqualität sind für mich erschreckend. Achim ist mehr als eine gute Lage am Bremer Kreuz, dafür lohnt es sich einzustehen.

Holger Schierenbeck: Für mich gibt es zwei wichtige Punkte. Erstens: die Lebensqualität. Wir leben mit der Familie, zwei Kinder und zwei Enkelkinder, schon seit über 30 Jahren in der Region. Unsere Kinder sind hier groß geworden, sehr bodenständig und wir möchten hier nicht weg. Wenn ich meine Lebensqualität schon nicht verbessern kann, werde ich alles tun, was ich eben kann, diese nicht noch zu verschlechtern. Wenn all diese Projekte umgesetzt werden, die im Plan sind, haben wir in 20 Jahren ein völlig verkehrs- und lärmvermülltes Lebensumfeld, was das Leben hier dann nicht mehr lebenswert macht. Der zweite Punkt: mein Gerechtigkeitssinn. Ich werde es nicht akzeptieren, dass es hier in Achim eine Handvoll Leute gibt, die entscheiden, in welche Richtung Achim steuert und in der Zwischenzeit massiv Geld verbrannt wird.

Zur Person

Holger Schierenbeck (61)

ist als Sales and Marketing Direktor bei einem börsennotierten globaloperierenden Distributionsunternehmen im Bereich Elektronikkomponenten und -systeme tätig und lebt in Achim-Uphusen.

Zur Sache

Achim-West im Ausschuss

Der Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr beschäftigt sich öffentlich am Dienstag, 23. Oktober, ab 17 Uhr im Achimer Rathaus mit dem Thema. Zum geplanten Projekt stehen die Aspekte „Festlegung der Vorzugsvariante“, „Dokumentation der Bürger-Werkstatt“ und „Festlegung der Vorzugsvariante für die geplante Verlängerung der Theodor-Barth-Straße“ auf der Tagesordnung. Zu Beginn und am Ende der Sitzung findet eine Einwohnerfragestunde statt.