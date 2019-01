Wenn Jutta Radeke auf ihrem heimischen Hof in Emtinghausen backt, dann geht es meist schon gegen Mitternacht los. Dann wird der Teig geknetet und in Form gebracht. Später geht es dann in die mobile Backstube, mit der sie dann Märkte und Veranstaltungen besucht und dort ihre Produkte verkauft. (Björn Hake)

Schauwerbegestalterin. Das sei eigentlich ihr Traumberuf gewesen, sagt Jutta Radeke. Irgendwann habe sie sich aber umentschieden und 1984 eine Ausbildung beim örtlichen Bäcker begonnen. Örtlich bedeutete in diesem Fall in der Gemeinde Emtinghausen, wo die Familie seit Jahrzehnten auf dem eigenen Hof lebt – fernab von städtischem Trubel und mitten in der Natur. Bevor sie den Schritt in die Selbstständigkeit wagte und nun mit einem mobilen Backhaus Veranstaltungen auch außerhalb der Region besucht, galt es, einen langen Weg zurückzulegen, der auch schon mal beschwerlich war.

Das Studium des Ehemannes und dessen berufliche Tätigkeit verschlug das junge Paar zunächst nach Emden und später nach Berlin. Gesundheitliche Probleme der Eltern führten später dazu, dass Emtinghausen erneut zum Lebensmittelpunkt der Familie wurde. Zwei Söhne kamen zur Welt, die Arbeit in der Landwirtschaft und die Betreuung der Familie füllten fortan die Zeit.

„Als die Jungs mehr und mehr selbstständig wurden, habe ich mir Gedanken darüber gemacht, wie ich meine Backleidenschaft und die täglichen Pflichten unter einen Hut bekommen könnte“, schildert Jutta Radeke erste Überlegungen zum Wiedereinstieg in das Berufsleben. Die zündende Idee sei ihr gekommen, als sie auf einen speziellen Backofen gestoßen war, der wenig später zum Herzstück in ihrem mobilen Shop werden sollte. „Das Drumherum, ein solides Häuschen mit Regalen und Schränken, habe ich dem handwerklichen Geschick meines Mannes zu verdanken“, beschreibt die 50-Jährige den Fortgang ihrer Planungen. Auch einen Plateau-Hänger, auf dem das Backhaus mit allem, was dazu gehört, von Ort zu Ort gebracht wird, habe er besorgt.

Von Pizza bis Schwarzbrot

Rührtröge und Knetmaschinen in verschiedenen Größen, mehrere Hundert Backbleche und weiteres Zubehör könne man immer wieder zum Kauf im Internet finden, verrät Jutta Radeke, deren Wochenenden mittlerweile eng getaktet sind. Da es ihr wenig lukrativ erscheint, die Gemüsemärkte in der Region abzuklappern, habe sie sich für einen anderen Weg entschieden und besucht gezielt Events überall im Norden. Vom Rockkonzert über Oldtimer-Treffen sei alles dabei – und jede Veranstaltung erfordere ein ganz eigenes Konzept. „Beim Disco-Abend gehen Pizza-Stücke und Brezeln natürlich deutlich besser als Obstkuchen oder Schwarzbrot, die dann allerdings beim Treffen der Landfrauen gefragt sind."

Die Vorbereitungen seien jeweils „hammerhart“, gewährt die Geschäftsfrau Einblick in den genau festgelegten Ablauf vor Beginn ihrer jährlich mehr als 70 Kurzreisen. Um Mitternacht verlasse sie ihr Bett, bereite die Teige zu und forme die Artikel, die am Bestimmungsort frisch aus dem Ofen kommen. Beim Vertrieb der backfrischen Leckereien wird Jutta Radeke von zwei Mitarbeiterinnen unterstützt; für Reparaturen des technischen Zubehörs indes ist Ehemann Torsten gefragt, der als Elektroingenieur beste Voraussetzungen mitbringt.

Ganz wichtig ist dem Paar der Hinweis darauf, dass ihre Erzeugnisse, von der Saat bis zum Endprodukt, aus einer Hand kommen. „Wir sind völlig autark und sehr stolz darauf, nur Korn zu verarbeiten, das wir auf eigenem Grund ausgebracht, geerntet, gedroschen und gemahlen haben.„ Sogenannte Convenience-Produkte kämen ihr also nicht in die Backstube, sagt Jutta Radeke. Von großer Bedeutung für ihren Erfolg sei auch die gute Laune, die sie trotz des großen Arbeitspensums versprühe. „Das kommt gut an und entspricht meinem Naturell.“

Gute Handwerksbetriebe in der Branche seien wegen der Backshops in den Supermärkten kaum noch lebensfähig und daher inzwischen ziemlich selten zu finden, weiß die Fachfrau und beklagt, dass immer weniger Menschen bereit seien, für hochwertige Lebensmittel etwas tiefer in die Tasche zu greifen. Etwa zehn Jahre wolle sie ihr Angebot noch aufrechterhalten, Gesundheit vorausgesetzt, und ihr Wissen später gerne weitergeben. „An Schulklassen vielleicht oder über Kurse bei den Landfrauen."