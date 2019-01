Trotz der bestehenden Baumschutzsatzung darf die Deutsche Bahn nach Angaben der Stadt Achim mehrere Hundert Bäume entlang der Gleis fällen und beschneiden. (Björn Hake)

Vor zwei Jahren, als die Deutsche Bahn in Achim Bäume und Büsche entlang der Gleise gekürzt oder entfernt hat, hatten die kritischen und überraschten Anwohner der Straße An der Eisenbahn von einem Kahlschlag gesprochen. Angesichts der Fäll- und Schnittarbeiten, die derzeit zwischen der Brücke hinter Desma bis zum Achimer Bahnhof in Richtung Bremen stattfinden, muss man – bezogen auf einzelne Abschnitte – doch tatsächlich von einer Rodung sprechen. Mitunter liegen 50 Meter und mehr zwischen zwei Bäumen, die stehen bleiben durften. Dazwischen drängen sich die Stämme und Äste, die inzwischen sowohl dem orangefarbenen Fällkran als auch den Baumkletterern zum Opfer gefallen sind. „Bei einigen Eichen haben wir darauf gedrängt, dass sie stehen bleiben“, sagt Daniel von Salzen, stellvertretender Achimer Bauhof-Leiter.

Ansonsten habe die Stadt Achim kein Mitspracherecht, denn die Gleise und die Hänge hinter dem Schulgelände gehören der Deutschen Bahn und die neugefasste Achimer Baumschutzsatzung komme in diesem Fall nicht zur Anwendung, da die sogenannte Verkehrssicherungspflicht der Bahn ein höherwertiges Recht darstelle und die Satzung aussteche. Da die Bahn sich aufgrund der Auswirkungen von Extremwetterlagen und den damit verbundenen Zugverspätungen und -ausfällen – in Achim kommt es immer wieder zu Bäumen und Ästen auf den Gleisen – Mitte vergangenen Jahres einen „Aktionsplan Vegetation“ auferlegt hatte, geht sie nun rigoros gegen den Bewuchs vor.

„Es werden alle Hebel in Bewegung gesetzt, um die Schiene sturmsicherer zu machen, damit die Fahrgäste bei Wind und Wetter verlässlich ihr Ziel erreichen“, betont die Bahn generell, die sich später zur Situation in Achim äußern will. Aber wie diese Hebel wirken, davon können sich die Achimer bereits einen Eindruck verschaffen. Das Gehölz türmt sich entlang des Geh- und Radweges hinter den Gärten, grüne Markierungen sind auf den noch stehenden Bäumen aufgebracht und signalisieren den Arbeitern, welche sie noch beseitigen und welche nur kürzen sollen sowie, welche für sie tabu sind. Mit der Presse reden, das möchte keiner der Arbeiter, die mit den Schnitt- und Fällarbeiten beschäftigt sind, sie verweisen stattdessen auf Bahn und Stadt.

Wie von Salzen ausführt, sei die Stadt vorher in Kenntnis gesetzt worden über die Fällarbeiten, auch habe es eine gemeinsame Begehung gegeben. Er erklärt, es würden dieses Mal allein 400 geschützte Bäume gefällt, dazu komme ungeschützter Bestand. Von Salzen sagt: „Man kann es nicht abstreiten, im Verhältnis bleibt entlang der Bahnstrecke sehr wenig stehen.“

Die Bahn sei insofern an die Achimer Satzung gebunden, dass sie Ersatz schaffen und diesen auch bezahlen müsse. Nur: Das hat sie in Bezug auf die Fällaktion im Dezember 2016 noch gar nicht getan. „Da gab es einen Zuständigkeitenwechsel bei der Bahn und es sind wohl Infos nicht weitergegeben worden“, weiß von Salzen. Aber die Stadt Achim „ist da dran“ und habe die Zusage, dass im Rahmen des nun zu schaffenden Ersatzes auch der für Dezember 2016 eingepreist werde. Nur: „Die Bäume werden nicht eins zu eins ersetzt, sondern als Maßnahmenersatz.“

Und die Bahn habe ein Konzept der Ersatzpflanzung vorgelegt, das von Salzen vollends überzeugt hat. „Wir haben da das Beste für Achim herausgeholt“, ist der Mann vom Bauhof überzeugt. Denn bisher habe dort an den Gleisen ein Wildwuchs geherrscht, die Bahn wolle nun aber eine nachhaltige Kompensation dort betreiben – angefangen von Blühstreifen direkt an den Gleisen und einer größer werdenden Bepflanzung je weiter es von den Gleisen weggeht. „Zur Straße hin soll es später eine Buchenhecke geben“, weiß Daniel von Salzen.

Zur Sache

Schienenersatzverkehr wegen Baumarbeiten

Auf der Linie RS 1 kommt es laut Nordwestbahn wegen der Vegetationsarbeiten der Deutschen Bahn zu einem Schienenersatzverkehr mit Bussen – und zwar zwischen Bremen und Verden in der Zeit vom 6. bis 19. Februar.

Bremen Hbf – Verden: Am 6. Februar entfallen zwischen Bremen Hbf und Achim die Verbindungen um 5.27 Uhr und 6.27 Uhr. Die Verbindung um 7.27 Uhr entfällt von Bremen Hbf bis Verden. In der Gegenrichtung entfallen von Achim bis Bremen Hbf am 6. Februar die Verbindungen um 6.18 Uhr und 7.18 Uhr.

Verden – Langwedel: Vom 14. bis 16. Februar in der Zeit von 7.30 bis 17 Uhr entfallen alle Züge der RS1 zwischen Langwedel und Verden. Die Fahrgäste werden gebeten den RE1 oder den RE8 der Deutschen Bahn zu nutzen, für die im genannten Zeitraum in Langwedel ein Zusatzhalt eingeplant ist. Hierdurch kommt es zur späteren Ankunfts- und früheren Abfahrtszeiten. Am 14. und 15. Februar fährt ab Achim zusätzlich ein Ersatzbus um 6.43 Uhr von Achim nach Verden, der zur regulären Ankunftszeit des Zuges Verden um 7.24 Uhr erreicht. Gleiches gilt für die Verbindung um 13.33 Uhr von Verden nach Achim: Ein zusätzlicher Ersatzbus verlässt zur regulären Abfahrtszeit in Verden den Bahnhof.

Der Ersatzfahrplan liegt in den Zügen der Nordwestbahn aus und ist auch im Internet auf der Seite www.nordwestbahn.de/de/baustellen zu finden.