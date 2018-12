Der Vorstand (von links): Tobias Bathelt (Schatzmeister), Anne Gerken (1.Beisitzerin), Hinrich Claus (1.Kassenprüfer), Petra Hinz (2.Beisitzerin), Christel Barning (2.Kassenprüfer), Jens Blohme (1.Vorsitzender) und Benjamin Will (2.Vorsitzender und Schriftführer). (Tina de Boer)

Es ist ein Experiment gewesen, was Anfang dieses Jahres in Bassen gestartet ist: Mithilfe eines neu gegründeten Trägervereins sollte das Gemeindezentrum als Ort der Begegnung erhalten bleiben. Denn die St.-Petri-Kirchengemeinde kann sich aufgrund eines neuen Berechnungsschlüssels der Landeskirche für die Instandsetzung und -haltung von Gemeindehäusern die Standorte in Oyten und Bassen nicht weiter leisten. Der Verein soll laut Planung nun Baulastträger des Gemeindezentrums werden, sodass das kirchliche Leben der Kirchengemeinde an beiden Orten erhalten bleiben kann. Zusätzlich ist das Gemeindezentrum bereits auch für externe Angebote geöffnet worden, um zusätzliche Einnahmen zu erhalten. Ein Konzept, das Jens Blohme, Vorsitzender des Trägervereins, so von nirgendwo sonst bekannt ist. Fast ein Jahr läuft nun die Umsetzung, Zeit für eine Bestandsaufnahme.

122 zahlende Mitglieder

In dem Konzept, das der Kirchenkreis Verden abgesegnet hat, steht, dass der Verein pro Jahr mindestens 12 000 Euro generieren muss. „Und wenn man alles zusammenzählt, kommen wir schon in diesem Jahr in diese Größenordnung“, zeigt sich Blohme zufrieden. 122 zahlende Mitglieder zählt der Verein bereits, zudem ist laut Blohme durch Spenden eine „sehr erträgliche Summe“ zustande gekommen. Als Ankermieter fungiert der Familienraum von Tina de Boer, über den aktuell acht Anbieter Kurse von der Geburtsvorbereitung, über Yoga und Tanzen für Kinder anbieten.

Als weiterer Nutzer bringt derzeit etwa die Ländliche Erwachsenbildung weitere Einnahmen. „Es passiert eine ganze Menge hier und da können wir schon ein bisschen stolz drauf sein“, findet Blohme. Was natürlich nicht heißt, dass der Verein nicht noch Luft nach oben sieht, sei es in der Akquise weiterer Mitglieder, in der Koordination der Angebote oder in der Steigerung der Mieteinnahmen. „Es ist bei den Leuten noch nicht so präsent, dass sie das Gemeindezentrum für Veranstaltungen buchen können“, erzählt Benjamin Will, Pastor und zweiter Vorsitzender des Vereins. Aber alle Beteiligten haben auch damit gerechnet, dass gewisse Dinge ihre Zeit brauchen. „Es war klar, es braucht einen Anlauf“, berichtet auch de Boer über den Familienraum.

Schleppender Start

Der Start sei recht schleppend gewesen und viele Kursangebote seien auch weiterhin noch nicht voll. Bei anderen hingegen gebe es inzwischen eine Warteliste. „Im Laufe des Jahres sind immer mehr Leute auf mich zugekommen“, erzählt de Boer, dass auf jeden Fall eine positive Entwicklung auszumachen sei. „Und die Anbieter, die da sind, fühlen sich wohl und haben auch von sich aus neue Ideen.“ So sind für 2019 schon neue Kurse in Planung, etwa ein Musikangebot oder Tanzen für die Generation 60plus. Zudem soll es an Wochenende vermehrt Workshops und Vorträge geben. De Boer selbst komme gar nicht mehr dazu, eigene Kurse im Familienraum zu geben. „Ich habe mich mittlerweile auf die Koordination festlegen müssen.“

Zu tun gibt es für alle Beteiligten also weiterhin genug. Schließlich geht es für den Trägerverein nun auch bald darum, die Übernahme des Gemeindezentrums langsam in die Wege zu leiten. Erst einmal ist es laut Blohme wichtig gewesen, dem Kirchenkreis überhaupt zu zeigen, „dass wir es können“. Dieses erste Etappenziel sieht er als erfüllt, für die angestrebte Übernahme durch den Verein seien aber noch ganz viele Punkte zu klären. Und als zweites Ziel ist ja auch der Neubau des Gemeindehauses in Oyten ausgegeben. Denn auch wenn der Verein Gemeindezentrum Bassen heißt, so ist es doch kirchengemeindlich gesehen eine „gemeinschaftliche Geschichte von Oyten und Bassen“, betont Pastor Will. Auch das gelte es zukünftig noch mehr zu unterstreichen. „Die Basis ist inzwischen da, aber ein ganzer Berg an Arbeit liegt noch vor uns“, fasst Blohme die aktuelle Sachlage zusammen.



Der Trägerverein Gemeindezentrum Bassen und der Familienraum laden für Sonntag, 6. Januar, wieder zu einem Tag der offenen Tür ein. Von 10 bis 17.30 Uhr werden im Gemeindezentrum Vorträge, Kaffee und Kuchen, Bastelangebote für Kinder und eine „Suppenandacht“ geboten. Das genaue Programm sowie weitere Informationen unter www.familienraum-bassen.de oder www.gemeindezentrum-bassen.de.