Lernen mit Tablets: Damit der Unterricht an den Schulen in der Gemeinde Oyten künftig noch deutlich mehr digitale Elemente enthält, sollen die Fördergelder des Bundes bestmöglich eingesetzt werden. (Julian Stratenschulte)

Während der Schulbetrieb aufgrund der Sommerferien derzeit ruht, arbeitet die Gemeinde Oyten im Hintergrund fleißig daran, ihre Schulen im digitalen Bereich für die Zukunft aufzustellen. Aus dem Digitalpakt Schule des Bundes und Landes für die Verbesserung der schulischen IT-Bildungsinfrastruktur steht der Gemeinde dafür eine Fördersumme von etwas mehr als 600 000 Euro zur Verfügung. Wie diese Mittel verteilt und für welche Maßnahmen sie ausgegeben werden sollen, darüber hatte noch vor der Sommerpause die Politik befunden. Bei einer Enthaltung sprach sich der Schulausschuss ansonsten einstimmig für das von der Verwaltung erarbeitete Konzept aus.

Demnach sollen zunächst nur knapp 430 000 Euro der Gesamtsumme verplant werden, über die Verwendung der restlichen Mittel soll zu einem späteren Zeitpunkt befunden werden. Das Geld wird „in erster Linie für die Infrastruktur“ verwendet, erklärte Fachbereichsleiter Daniel Moos. Was den Breitbandausbau angeht, so sollen die Grundschulen Sagehorn und Bassen sowie die IGS noch in diesem Jahr an das Glasfasernetz der Deutschen Glasfaser, die Grundschule Oyten in diesem oder im kommenden Jahr ans Glasfasernetz der BIN angeschlossen werden.

Für eine zeitgemäße Verkabelung und Vernetzung der Einrichtungen – etwa für LAN-Ports und W-LAN Access Points – muss an den Grundschulen viel Geld in die Hand genommen werden. Etwas mehr als 260 000 Euro der Fördermittel sind für diese Infrastruktur-Investition vorgesehen. Da an der IGS das LAN-Netz ausreichend ist und die im Bereich W-LAN geringfügig nötigen Erweiterungen aus dem laufenden Etat gezahlt werden müssen, müssen für diese Schule in diesem Bereich keine Fördergelder verwendet werden.

Zu einem digitalen Schulkonzept gehört auch der Einsatz einer Kommunikationsplattform. An der IGS wird von Anfang an die Plattform IServ genutzt, in den Grundschulen gab es bis zum Frühjahr keine Plattformen, durch die Corona-Pandemie wurde jedoch ebenfalls IServ eingeführt – als zunächst kostenfreie Testvariante. „Ohne diese Plattform im Hintergrund wäre der digitale Unterricht so gar nicht möglich gewesen“, wird von der Verwaltung die Wichtigkeit von IServ während der coronabedingten Schulschließungen beschrieben.

Eigener Server für die IGS

Alle drei Grundschulen haben den Wunsch geäußert, weiter mit IServ zu arbeiten, jedoch mit einer Cloud-Lösung, durch die jährliche Gebühren anfallen, die aus dem laufenden Etat bezahlt werden sollen. Anders an der IGS: Dort wird ein eigener Server betrieben und das soll auch so bleiben. Für eine nötige Erneuerung dieses Servers werden rund 10 000 Euro fällig, die aus den Mitteln des Digitalpaktes genommen werden sollen. Weiterhin sollen an der IGS Fördergelder in die Beschaffung weiterer digitaler Arbeitsgeräte, sogenannter ActivPanels, fließen. Die Gesamtkosten dafür betragen 54 000 Euro.

Ein wesentlicher Bestandteil der Digitalisierung an den Schulen ist auch die Ausstattung mit mobilen Endgeräten wie Laptops. Aus den Mitteln des Digitalpaktes darf jedoch pro Schule nur ein Maximalbetrag von 25 000 Euro für diesen Posten abgerufen werden. „Die Erfahrungen der letzten Monate haben gezeigt, dass diese Gelder auch hierfür tatsächlich zur Verfügung gestellt werden sollten“, findet die Verwaltung. Allerdings sind diese Anschaffungen erst am Ende der Fördermittelverwendung möglich, das heißt, zusätzliche mobile Endgeräte können aus diesem Topf erst gekauft werden, wenn die restlichen knapp 500 000 Euro von der Gemeinde Oyten verplant wurden.

Doch dank einer kurzfristig in Kraft tretenden Richtlinie des Bundes aufgrund der Erfahrungen der Corona-Pandemie werden nun zusätzlich zum Digitalpakt weitere schulgebundene mobile Endgeräte gefördert. Diese sind vorgesehen für die Verteilung an Schüler in Zeiten von Home Schooling. „Im Anschluss müssen die Geräte in die Schulinfrakstruktur integriert werden“, heißt es von der Verwaltung. Für alle vier Schulen können etwa 50 000 Euro für die Beschaffung aufgerufen werden, was die Gemeinde auch tun wird.

Mit den Maßnahmen aus dem Digitalpakt wird die Gemeinde Oyten in ihren Schulen in „der IT-Infrastruktur eine Basis legen“, sagte Moos. Am Ziel sei man damit aber auch noch lange nicht. Denn letztlich seien es eben auch nur die Infrastruktur und einige Endgeräte, die durch die Fördermittel ermöglicht werden. „Alles was dazwischen liegt, muss von uns mit Leben gefüllt werden“, kündigte der Fachbereichsleiter an, dass nach dieser 100-Prozent-Förderung auch noch viel Geld aus dem eigenen Haushalt aufgebracht werden muss. Denn „digitale Lernwelten in den Schulen zu schaffen“, das wird für uns zukünftig ein „Dauerthema“ sein.