„Es reicht!“: Diese beiden Worte stehen als Überschrift über einem offenen Brief, den die Eltern der Kita Uphuser Deichbande jetzt an die Stadt Achim geschrieben haben und schon allein sie machen deutlich, wie angespannt die Lage aktuell ist. Von einem „Ausnahmezustand“ in der Kita in Uphusen sprechen die Eltern in ihrem Schreiben. Und der existiere nicht erst seit Kurzem. „Bereits im Juli 2017, kurz vor dem Start des aktuellen Kindergartenjahres 2017/2018, mussten einige Eltern, die ihre Kinder für eine Betreuung in Uphusen angemeldet hatten, einen ersten ,Schlag ins Kontor' verkraften“, heißt es da.

Per Brief hatten die Eltern damals erfahren, dass die Betreuungszeiten in der Krippengruppe wegen personeller Engpässe reduziert werden mussten. „Zum Ende des Jahres erlebten dann auch Eltern von Kindergartenkindern, dass der Personalmangel nicht spurlos an ihnen vorübergehen würde“, schreiben die Eltern. Tageweise hätten hier in Notdiensten statt 25 nur zehn Kinder pro Gruppe betreut werden können. Auch im neuen Jahr habe sich diese Entwicklung fortgesetzt.

„In einer der insgesamt fünf Kindergartengruppen verschärfte sich die Situation sogar noch weiter. Eine langjährige Erzieherin war zum Jahresende ausgeschieden. Die zweite Kraft in dieser Gruppe kam aber im Januar ebenso wenig wieder. Sie schied während der Probezeit aus. Eine Springkraft übernahm die Gruppe, blieb aber nur einen Monat und verließ dann die Einrichtung.“ Seit Februar musste dort daher das Ganztagsangebot bis auf Weiteres reduziert werden. Betroffen seien davon 20 Kinder und ihre Eltern.

Mittlerweile haben sich die Eltern abgesprochen und übernehmen seit drei Wochen abwechselnd die Betreuung zwischen 14 und 16 Uhr. Die Stadt Achim halte sich aus Sicht der Eltern komplett aus diesem Notstand heraus. „Die Kinder haben einen Anspruch auf Betreuung und zudem ein Recht auf Ruhe, Routine, Konstanz und Struktur“, steht in dem Schreiben. Doch all dies sei aktuell in Uphusen nicht gegeben. Die Kita-Leitung verwalte den Mangel und stoße damit gemeinsam mit ihren Mitarbeitern an ihre Belastungsgrenzen. Es liege in der Verantwortung des Bürgermeisters, diesem Ausnahme- und Notstand umgehend und professionell zu begegnen.

Auch Bürgermeister Rainer Ditzfeld ist sich nach eigenen Angaben bewusst, dass die Kita-Mitarbeiter derzeit „über ihre Grenzen hinaus gehen“. Freisprechen möchte er sich jedoch von dem Vorwurf, dass die Stadt nicht aktiv werde. „Das ist absolut nicht der Fall“, sagte Ditzfeld. Man tue alles, um schnellstmöglich geeignetes Personal zu finden. Nur durch die Unterstützung von Erzieherinnen anderer Achimer Einrichtungen schaffe man es überhaupt, die Betreuung von 8 bis 14 Uhr sicherzustellen. „Eigentlich hätte die Gruppe schon komplett geschlossen werden müssen.“ Dadurch dass zwei Mitarbeiter einspringen, könne man die Betreuung jedoch garantieren. „Es wäre natürlich der Supergau, wenn die Gruppe ganz zu gemacht werden müsste“, weiß Ditzfeld. Aus diesem Grund führe man auch kontinuierlich Einstellungsgespräche. Der Erfolg lässt jedoch noch zu wünschen übrig. Aktuell fehlen in Achim immer noch neun Erzieher.