Eine musikalische Familie: Hier musizieren Luca, Lennard und Tobias Bertzbach (von links) gemeinsam auf der Bühne im Bergwerk. Für das Konzert hatten sie aber auch Freunde eingeladen, die ihr Talent zeigten. (Björn Hake)

„Wir werden nächstes Jahr an zwei Tagen unser Konzert geben“, sagte Lennard Bertzbach in seiner charmanten Art von der Bühne des Bergwerks in Quelkhorn zu den Gästen, „damit die Sache etwas entzerrt wird.“ Und in der Tat hatten sich wieder viele Leute am Vorabend des Heiligen Abends aufgemacht, das alljährlich stattfindende Konzert der Familie Bertzbach zu erleben. Der Saal war voll, alle Plätze belegt und zwischen den Stuhlreihen wuselten die Kinder der Eltern, die froh sein konnten, noch einen Stehplatz ergattert zu haben.

„Wir hoffen, dass bei unserer Tour im neuen Jahr auch so viele Besucher kommen“, meinte später Marlon Bertzbach, als er mit seinen Liedern an der Reihe war und seine kommende CD und die Veranstaltungstour 2019 anpries. Aber erst einmal durfte ein Gast die Bühne betreten. Mara Kölpin, die nicht das erste Mal beim Bertzbach-Konzert auftrat, schnallte ihre Gitarre um, trat ans Mikrofon und sang mit ihrer dunklen Stimme vom „Tanz zwischen Kopf und Herz“. Der zweite Auftritt dieses Abends erfolgte vom fünfjährigen Nachwuchs der Familie. Lennard schraubte den Mikroständer auf Kindergröße herunter und Rosa Bertzbach sang selbstbewusst vom „Abenteuerschwein“, das in den Sumpf gesprungen war. Der Applaus war ihr sicher, und schon stand Vater Bertzbach mit den Söhnen Luca und Lennard auf der Bühne, um die „Caprifischer“ mit leicht ironischem Unterton zum Besten zu geben. Es folgte „Sag mir quando, sag mir wann“ und Tobias Bertzbach löste mit einer Scat-Einlage beim Publikum begeistertes Klatschen aus. Das Kneipenlied „Ein Viertel Rundstück, ein halbes Achtel Hack“, trug zur Heiterkeit der Gäste genauso bei, wie das selbstgeschriebene Lied zur Situation, „wie man eine Frau aus seinem Bett bekommt ...“

Nachdenklicheres gab es dann von Lennard Bertzbach am Klavier. Mit fröhlichem Trübsinn erzählte er musikalisch vom „Nichtwissen wohin“ und vom „Zusammenkommen, das so jung nicht wieder passieren wird und an das wir nach einer Ewigkeit wieder denken werden“. Nachdem Lennard seinen „Verlorenen Schatten“ wieder gefunden hatte, ging es in die Pause.

Ein staunendes Publikum

Sich mit Wein, Wasser oder Bier zu versorgen war nicht einfach, da sich die enorme Menge an Gästen auch am Ausschanktresen staute. So musste mancher Bertzbach-Fan den nächsten Act nach der Pause ohne Stärkung erleben. Fabio Zimmermann wurde als besonderer Programmpunkt angesagt, und er verblüffte mit seiner „Tanzjonglage“ und fünf leuchtenden Keulen das staunende Publikum.

Ähnlich erstaunlich kam das „Mundtrompetenkonzert“ von Celeste, Marlon und Lennard Bertzbach über die Bühne, wobei Celeste liebevoll mit ihrem Kind auf dem Arm um die Vorherrschafft am Mikrofon kämpfte. Mit ihrer ausgereiften Stimme gelang es ihr jedoch, das Publikum auf sich aufmerksam zu machen. Ihr Spiel mit der Stimme und das Entwickeln von originellen Lautformungen präsentierte Celeste mit ihrem eindringlichen Gesang und erntete viel Beifall. Als letzter Auftritt kam Marlon „Finn“ Bertzbach auf die Bühne und sang mit seiner ausdrucksstarken Stimme zusammen mit Celeste ein melancholisches Regenlied. Es folgten Sololieder von Marlon. Ganz am Schluss durfte dann auch Vater Tobias Bertzbach wieder dabei sein. Beim letzten Lied ging es um die „Suche nach dem Weg zum Ziel“.

Nach zwei Zugaben aller „Bertzbacher“, bei denen auch ein Weihnachtslied nicht fehlen durfte, gingen die Lichter im Saal des Bergwerks in Quelkhorn wieder an, und ein weiteres bezauberndes Bertzbach-Konzert mit den Mitgliedern und Gästen dieser Familie war zu Ende. Noch ein Geldstück in den Hut am Ausgang und wieder verließen die meisten Besucher diese Veranstaltung der Sonderklasse mit einem beseelten Lächeln.