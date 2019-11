Der Vertreter aus Köngislutter freut sich über die Anerkennung für das Konzept "Knallrot" – Staatssekretär Stefan Muhle, Mark Alexander Krack (Handelsverband Niedersachsen-Bremen) und Moderatorin Antje Diller-Wolff (von links) gratulieren. (fotos: Michael Galian)

„Mist.“ Der Geschäftsmann im Publikum macht keinen Hehl aus seiner Gefühlslage. Denn schon nach wenigen Worten der Laudatio weiß er, dass er nicht gemeint sein kann. Seine Enttäuschung darüber kann er nicht verbergen, applaudiert anschließend aber brav dem Sieger. Nur zu gerne hätte jeder der anwesenden Gäste, die ihre Konzepte beim Wettbewerb „Gemeinsam aktiv – Handel(n) vor Ort“ eingereicht hatten, zu den jeweils drei Gewinnern in den beiden Kategorien Einzelhandel und Gemeinschaften/Genossenschaften gezählt – schließlich sind die Platzierungen mit Geldpreisen von 3000 bis 10 000 Euro Preisgeld verbunden. Eine fachkundige Jury hat die Gewinner aus ganz Niedersachsen auserkoren, die nun am Dienstagabend im Achimer Kasch prämiert wurden.

Der Wettbewerb, an dem Händler und Gemeinschaftsinitiativen aus Orten mit bis zu 50 000 Einwohnern teilnehmen dürfen, würdigt insbesondere die Kreativität, den erlebnisorientierten Einkauf, den Kundenservice und die Steigerung des Wir-Gefühls vor Ort. Bereits zum dritten Mal zählten diese Kriterien nun bei diesem Wettbewerb, den das Niedersächsische Wirtschaftsministerium, die Industrie- und Handelskasse (IHK) Niedersachsen, der Genossenschaftsverband Weser-Ems, der Handelsverband Niedersachsen-Bremen und der Verein Nordenham Marketing & Touristik gemeinsam organisieren. Der Grundgedanke dahinter ist, dass grandiose Konzepte bekannter werden und andere Einzelhändler ermutigt werden, neue Wege zu beschreiten, die nicht unbedingt etwas mit dem Onlinegeschäft zu tun haben müssen. Oder wie der Staatssekretär für Digitalisierung Stefan Muhle an die anwesenden Geschäftsleute gerichtet formulierte: „Kupfern Sie ab. Schauen Sie, was die anderen machen und übernehmen Sie das, was funktioniert, gnadenlos.“

Brötchenlieferservice gewinnt

Als Vorbilder taugen in sofern aus Sicht der Wettbewerbsjury die Gründer von „Bröös Brötchenservice“, die bereits im Alter von zwölf Jahren in Rockstedt im Landkreis Rotenburg Brötchen ausgeliefert haben und mittlerweile mit über 20 Mitarbeitern ein sehr viel größeres Gebiet bearbeiten. Sie belegen den ersten Platz in der Kategorie „Einzelhandel“, in der Simone Kleinheinz aus Buxtehude auf den zweiten Platz kommt. Sie ist Erfinderin und Betreiberin von „Deck 2“ und leitet am Hafen eine Kreativwirtschaft für verschiedene Designer und Künstler, die das markante Gebäude als Verkaufsstand, Atelier, Ausstellungs- und Workshopraum nutzen können. Platz drei geht an das „Posten Portal“ aus Osterholz-Scharmbeck, das stationären Einzelhändlern aus dem Elbe-Weser-Dreieck einen kostenlosen Eintritt in den Online-Markt anbietet und erst bei Verkäufen mitverdient.

In der Kategorie „Gemeinschaftsinitiativen und Genossenschaften“ hat letztlich der „Stader Fachmarkt“ der Stade Marketing- und Tourismus GmbH die Nase vorn. Er bietet regionale Spezialitäten und Handwerkliches. Für 40 Euro im Monat können Anbieter eines von 100 Fächern mieten und dieses mit eigenen Waren befüllen. Bei Verkauf wird eine Provision fällig. Auf Platz zwei landet die Werbegemeinschaft Königslutter mit ihrer Initiative „Knallrot“ – um ihre Standorte aus der Masse herauszuheben, kommt die knallige Farbe zum Einsatz, etwa in Form von Stühlen vor den Läden. Einem Eichhörnchen hat Bad Beversen den dritten Rang zu verdanken, denn Maskottchen Hans-Hermann ist seit acht Jahren Markenbotschafter für den Kurort und hat off- wie online eine eigene Fangemeinde.

Allein diese Auswahl an Preisträgern zeigt, wie vielseitig Einzelhandel sein kann, wenn Geschäftsleute mit Herzblut bei der Sache sind, Konzepte sowie sich ausprobieren und „110 Prozent geben“, wie Staatssekretär Muhle während einer Diskussionsrunde im Rahmen der Preisverleihung erklärte. Für Mark Alexander Krach, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Bremen-Niedersachsen, ist entscheidend, dass der stationäre Einzelhandel weiß, wo und wie er seine Kunden am besten ansprechen kann. „Man kann etwa online zeigen, was man hat, muss aber nicht zwangsläufig einen Onlineshop betreiben“, sagte er. Achims Bürgermeister Rainer Ditzfeld erzählte von der Situation der eigenen Innenstadt, in der es mit besonderen Ideen aber auch immer wieder einzelne Händler schaffen, erfolgreich zu sein. „Weil sie sich mit ihrer Kundenansprache oder ihrem Konzept von der breiten Masse absetzen.“

Ilona Tetzlaff von der Nordenham Marketing & Tourismus betonte, dass es „keine Zauberformel für Erfolg“ gäbe und, dass das Internet nicht mehr „totzumachen“ sei. Also müssten Einzelhändler es akzeptieren und im für sie besten Umfang nutzen. Dazu fiel Ministeriumsvertreter Muhle der Digitalbonus für den Mittelstand ein, durch den Einzelhändler in Niedersachsen eine Förderung von bis zu 10 000 Euro für Hard- und Software bekommen könnten. Das nahm dann auch der eingangs erwähnte Geschäftsmann erfreut zur Kenntnis.