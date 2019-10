Die Achimer Stadtbücherei befragt nun zum zweiten Mal innerhalb von drei Jahren ihre Nutzer, um sich verbessern zu können. (Focke Strangmann)

Die Achimer Stadtbibliothek will es wieder mal wissen: Was die Achimer von ihr und ihrem Service halten. Im Sommer 2016 hatte die städtische Einrichtung eine große Umfrage gestartet, nun gibt es die nächste Qualitätskontrolle. Noch bis zum 30. November haben Interessierte die Chance, die Stadtbücherei durch Ankreuzen zu bewerten und auch Verbesserungswünsche loszuwerden. „Wir wollen wissen, was Sie, unsere Nutzerinnen und Nutzer, besonders schätzen, was Ihnen gefällt und was Sie vermissen. Wichtig ist uns auch herauszufinden, was Menschen, die uns noch nicht kennen, von uns erwarten“, heißt es dazu vom Bücherei-Team, für das die Stadt im Sommer eine neue Leitung gesucht hatte.

Und gefunden hatte sie die externe Lösung eigentlich auch. Eigentlich, weil die neue Führungskraft kurzfristig wieder abgesprungen war, wie Fachbereichsleiterin Wiltrud Ysker nun auf Nachfrage bestätigte. „Leider hat es nicht geklappt“, erklärte sie, die Stadt wolle nun eine neue Ausschreibung auf den Weg bringen. Die neue Führungskraft hätte eigentlich zum 1. Oktober in der Bücherei starten sollen. Die Suche nach einer Neubesetzung des Postens, den sich bisher Stephan Leenen und Iris Arndt als Doppelspitze teilen, war von der Politik angeschoben worden, nachdem die Struktur der Bücherei untersucht und für nicht optimal befunden worden war. Ein weiteres Ergebnis dieser Durchleuchtung ist nun die Umfrage. „Es ist eine Qualitätskontrolle, bei der vorrangig die Büchereikunden befragt werden“, erklärt Wiltrud Ysker.

Der Fragebogen kann online von der städtischen Internetseite unter www.achim.de heruntergeladen werden. Das PDF-Formular ist unter „Dokumente“ aufgeführt, es kann auch direkt ausgefüllt und per E-Mail an die Adresse umfrage-stabi@stadt.achim.de gesendet werden. „Der Fragebogen wird nur von uns und ausschließlich für diesen Zweck genutzt“, heißt es von der Stadtverwaltung. Die Ergebnisse der Befragung würden in eine Datenbank übertragen. Mit der Teilnahme übermitteln die Nutzer der Stadtverwaltung folgende Daten: ihre E-Mail-Adresse, IP-Adresse und personenbezogene Daten. Drei Monate nach Ende der Befragung wird diese Datenbank gelöscht. „Sie können den Fragebogen auch ausdrucken und in der Bibliothek in einen kleinen Briefkasten bei der Garderobe einwerfen. Wir legen auch genügend Exemplare direkt in der Bibliothek aus“, betont das Büchereiteam, das weiterhin auch eine analoge Teilnahme möglich ist. Außerdem steht es am 19. und 23. Oktober sowie am 20. und 23. November jeweils von 10 bis 12 Uhr auf dem Achimer Wochenmarkt und verteilt dort den Fragebogen.

Der enthält auch drei vorgegebene Antwortmöglichkeiten, was den Nutzern in der Stadtbibliothek fehlt: ein Plotter, ein 3D-Drucker und/oder mehr Sitzgelegenheiten. Unter anderem kann angekreuzt werden, welche Veranstaltungsformen den Nutzern gut gefallen und in welchen Bereichen die Medienauswahl. Darüber hinaus gilt es, mit den Angaben häufig, manchmal oder gar nicht das Nutzungsverhalten des Services zum Ausdruck zu bringen und mit den Kategorien „sehr, befriedigend und gar nicht“ deutlich zu machen, wie es um die Zufriedenheit mit dem Gebotenem steht.

Unzufriedenheit über nicht erreichte Ziele

Wie berichtet, hatte die externe Prüfung der Stadtbibliothek 25 000 Euro gekostet, die im Februar vergangenen Jahres vom Rat dafür freigegeben worden sind. Denn selbst bei der Verwaltung herrschte Unzufriedenheit über den Erfolg der Einrichtung: „Derzeit werden die gesetzten Ziele nicht oder nur teilweise erreicht. Eine kontinuierliche Kooperation mit Kitas und Schulen findet nicht statt.“ Wie der Erste Stadtrat Bernd Kettenburg dazu ausgeführt hatte, seien Ziele nicht erreicht worden, Abläufe und Kundenservice nicht optimal. Daran wurde inzwischen zum Teil gearbeitet, so können sich Nutzer inzwischen per E-Mail etwa über ihre Reservierungen informieren lassen. Über allem schwebt aber die Enttäuschung im Bezug auf die stagnierenden Nutzer- und Ausleihzahlen, die sich nach dem Umzug im Jahr 2015 ins Rathaus erhöhen sollten.

Das Büchereiteam hatte im Zuge der jüngsten Haushaltsberatungen im Januar 2017 den Ratsleuten erklärt, dass gerade mal zehn Prozent der Achimer das Angebot der Stadtbücherei nutzen. Die Zahl der Entleihungen sinkt demnach rapide: Waren es im Jahr 2011 noch rund 287 000 Entleihungen, lag die Zahl im Jahr 2017 bei rund 189 000. Und auch die Zahl der Nutzer ist von 2011 (rund 3800) auf rund 3000 Nutzer gesunken. Das vor dem Hintergrund, dass die Besucherzahlen gestiegen waren.

Diese Entwicklung kam insofern nicht überraschend, als dass sich die Nutzungsschwerpunkte in der Bücherei verschoben haben, wie es bereits Ende 2016 nach der jüngsten Umfrage und Bestandsaufnahme erklärt wurde. Zum einen avanciere die Bücherei immer mehr zu einem Treffpunkt, zum anderen würden diverse Nutzungen nicht von der Statistik erfasst (Lesungen, Bilderbuchkino, Internet, Zeitschriften, Freizeit). „Wir beobachten die Verschiebung der Nutzungsbedürfnisse sehr genau“, hieß es seinerzeit vom Büchereiteam. Bei der Umfrage aus dem Sommer 2016 waren lediglich rund 60 Fragebögen zurückgekommen.