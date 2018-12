Al Jones (vorne) spielte schon mit vielen Größen der Bluesszene. Das Grand Jam war sein erster Auftritt im Kasch. (Björn Hake)

„Seid ihr alle gut drauf?“, richtete sich die Frage ans Publikum. „Yeah!“, war die Antwort. „Na, dann kann ich ja geh‘n!“, rief Tyree Glenn Jr., drehte sich um und machte sich auf dem Weg zum Ausgang. Der Jubel aus dem vollen Saal des Kasch in Achim ließ den gestandenen Jazzer jedoch schnell wieder umkehren, und so schnappte sich der wohlbeleibte Saxophonist sein Instrument und ein neues Bluesstück stampfte durch die Sitzreihen.

Olli Gee hatte das elfte Mal zum Grand Jam geladen und erlesene Musiker aus der Jazzszene waren gekommen. Außer dem Spaßvogel und Stargast Tyree Glenn Jr. hatte zum ersten Mal Al Jones mit seiner Gitarre den Weg ins Kasch gefunden. Dem Ausnahmemusiker wird vom US-Magazin „Living Blues“ attestiert, dass es „außerhalb der Vereinigten Staaten nichts Vergleichbares gibt.“

In seiner über 40-jährigen Karriere hat Jones schon mit Größen wie B.B. King, Johnny Winter und Champion Jack Dupree zusammen gespielt. Hier im Kulturzentrum zeigte er sein unverwechselbares Können mit der Gitarre, die er kraftvoll und rau an ihren Saiten zog. Dynamik, Tempowechsel und Improvisation bestimmten das Jammen der Akteure auf der Bühne, die Olli Gee als Gastgeber kurzfristig zusammengebracht hatte.

Neben Olli Gee am Bass traten Gregor Hilden an der Gitarre, Mickey Neher am Schlagzeug und Horst Bergmeyer am Keyboard auf und heizten der anwesenden Bluesgemeinde tüchtig ein.

Alter Bekannter

Gregor Hilden ist ein alter Bekannter in Achim, der laut Fachmagazin „Gitarre und Bass“ zu den besten Blues-Gitarristen des Landes gehört. Der singende Schlagzeuger Mickey Neher beeindruckte mit seiner kompromisslosen Art – voller Emotionen, aber ohne Starallüren. Für ihn stand die Kommunikation mit den anderen Musikern an erster Stelle, und er war für jedes Experiment offen. Am elektrischen Piano glänzte Horst Bergmeyer, der inzwischen zu den begehrtesten Tastenspielern der Bluesszene gehört. Der Organisator des „Grand Jam – Blues & American Roots Festivals“, Olli Gee, spielte den E-Bass und war ein gefragter Sideman.

Die Stimmung im Saal begann dieses Jahr etwas träge und erst als Entertainer Tyree Glenn Jr. seine Späße machte, schmolz das Eis im Saal. Als Tyree dann später das Publikum aufforderte, beim Jammen mitzumachen, waren die Gäste kaum mehr auf ihren Stühlen zu halten.

Aber auch leise, schwebende Töne konnten die Musiker mit einem selbstgeschriebenen Stück von Olli Gee über die Rampe bringen. Das Publikum spürte förmlich die brennende Sonne und die Weite des Südens der USA. Dann stampfte die „Bluesmaschine“ weiter durch den großen Saal des Kasch, und die brazzigen Töne des Saxophones gaben dem dunklen Blues-Sound helle Akzente, die von den Besuchern begeistert aufgenommen wurden. Nach der Pause gab Mickey Neher, zusammen mit Bergmeyer ein Schlagzeugsolo, und bis zum Schluss wogte der Blues mit amerikanischen Wurzeln durch die Sitzreihen.