Die Digitalisierung der kommunalen Verwaltungsprozesse ist mit Chancen verbunden, birgt aber auch Risiken. (Daniel Naupold)

Achim. Allzu euphorisch will der EDV-Leiter Holger Kruse die Ergebnisse nicht kommentieren. Das ist offenbar nicht seine Art. Zufrieden ist er mit dem Ergebnis der Stadt Achim bei der Prüfung zur Informationssicherheit aber augenscheinlich schon. Der niedersächsische Landesrechnungshof hatte diese Kontrolle von April bis August vergangenen Jahres in insgesamt zehn Kommunen mit bis zu 33 000 Einwohnern durchgeführt. Mit dabei war auch die Stadt Achim. "Ein perfektes Ergebnis gibt es natürlich nicht, aber wir haben ein ganz ordentliches Konzept vorgelegt", sagte Kruse pragmatisch in der Sitzung des Ausschusses für Organisation, Finanzen und Personal am Montagabend.

Bei der übergreifenden Überprüfung sollte getestet werden, wie intensiv sich die Kommunen bereits mit den Themen Informationssicherheit und Datenschutz auseinandergesetzt haben. "Es gab zunächst einen umfangreichen Fragebogen, den wir beantworten mussten und anschließend einen Vor-Ort-Temin hier bei uns im Rathaus", erklärte Kruse den Ablauf. Der Fragenkatalog deckte die Bereiche Informationssicherheitsmanagement, Gebäudesicherheit, Zugang zu IT-Systemen, Auftragsdatenverarbeitung, Notfallmaßnahmen, Sensibilisierung und Schulung von Mitarbeitern und Datenschutzbeauftragte ab. Beim Besuch im Rathaus wurden Unterlagen wie Dienstanweisungen oder Verträge gesichtet und das Gebäude sowie Anlagen in Augenschein genommen.

Achim liegt über dem Durchschnitt

"In fast allen Bereichen landete Achim im oberen Bereich", sagte der Erste Stadtrat Bernd Kettenburg. Im Gesamtergebnis kam Achim auf eine Quote von knapp 82 Prozent, der Durchschnitt aller Kommunen lag bei knapp 76 Prozent. Die Quoten stellen dar, wie viele der einzelnen abgefragten Maßnahmen zur Erhöhung der Informationssicherheit bereits umgesetzt sind. "Eine hundertprozentige Datensicherheit wird es nicht geben, aber wir versuchen, so nah wie möglich ranzukommen", sagte Kruse. "Ziel ist es immer, einen Kompromiss zwischen Sicherheit und Nutzerfreundlichkeit zu finden." Mit dem erzielten Ergebnis könne man daher gut leben. "Lediglich bei der Dokumentationspflicht ist noch etwas Feinschliff nötig", erklärte Kruse.

Und dieser Aufwand wir sich auch in Zukunft nicht verringern. Im Gegenteil. Denn ab dem 25. Mai kommen die neuen Datenschutzregelungen der EU zum Tragen. "Es ist zu erwarten, dass sich der Arbeitsaufwand dadurch noch einmal erheblich erhöht", so Kruse. Denn mit der Anpassung gingen umfangreiche, "teils exzessive" Dokumentationspflichten einher. "Das sind die Dinge, die bei Personalknappheit schnell einmal in den Hintergrund geraten", sagt der EDV-Leiter. Dennoch sieht er die Stadt auch für die kommenden Herausforderungen gut gerüstet. "Wer seine Arbeit schon vorher anständig gemacht hat, braucht sich auch jetzt keine Sorgen zu machen." Die Stadt Achim sei frühzeitig aktiv geworden und habe sich auf die neuen Richtlinien eingestellt.

Der Bericht über die Ergebnisse der Überprüfung durch den niedersächsischen Landesrechnungshof soll im Anschluss an eine Vorstellung in der Ratssitzung am 21. Juni für einige Tage auch noch öffentlich ausgelegt werden.