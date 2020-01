Gute Stimmung bei der Achimer SPD: Als Gast konnte Wilfried Hirschmann (vorne links), Vorsitzender des Achimer Ortsvereins der SPD, Bremens Altbürgermeister Henning Scherf begrüßen. (Björn Hake)

„Hurra, wir leben noch“, freute sich Achims stellvertretender Bürgermeister Reiner Aucamp angesichts des regen Interesses, das dem Neujahrsempfang der Sozialdemokraten am Sonntag entgegengebracht worden war. Vertreter aus Politik und Wirtschaft und eine Vielzahl interessierter Bürger hatten sich im Kulturhaus Alter Schützenhof versammelt, um Rück- und Ausblicke zu verfolgen, Wünsche und Hoffnungen zu thematisieren und miteinander über Parteigrenzen hinweg ins Gespräch zu kommen. Einen stimmungsvollen Beitrag zu der zweieinhalbstündigen Veranstaltung lieferte der Shanty-Chor Bremen-Mahndorf.

In seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Achimer Ortsvereins der SPD wagte Wilfried Hirschmann zu Beginn seiner Ansprache einen Blick zurück, betonte jedoch, dass sich die Vergangenheit meist nicht von der Zukunft trennen ließe, viele Themen aus 2019 die Menschen auch im laufenden Jahr begleiten und beschäftigen würden. Kurz streifte er die Bundespolitik, wünschte dem Tandem an der Spitze der Partei Glück und freute sich darüber, dass die Achimer aktiv Einfluss genommen hätten auf weitreichende Entscheidungen, die in der jüngsten Vergangenheit in der Weserstadt getroffen worden sind. Als Beispiel nannte der Kommunalpolitiker Erfolge im Ausbau der Radwege und das umfänglich sanierte Freibad. Darüber hinaus bekräftigte Hirschmann den Anspruch seiner Partei auf eine bedarfsgerechte Versorgung mit Kita-Plätzen.

Dank an Ehrenamtliche

„De dicke Deern drägt de dünne Deern dörn dicken Dreck. Da dankt de dünne Deern de dicke Deern, dat de dicke Deern de dünne Deern dörn dicken Dreck drogen hett." Mit diesem Zungenbrecher mahnte SPD-Urgestein Herfried Meyer zur gegenseitigen Hilfeleistung und dankte mit launigen Worten all denen, die ehrenamtlich in Organisationen und Vereinen täglich ihren Dienst verrichten. Bürgermeister Rainer Ditzfeld indes verglich die Stadt mit einem Gewölbe, das nur durch die Stabilität der verbindenden Steine vor dem Zusammenbruch bewahrt werden könne. „Der Neujahrsempfang der Parteien hat sich zu einem guten Gesprächsforum entwickelt, und es ist wichtig, dass wir im Dialog verbunden bleiben“, erklärte der Rathauschef und hob hervor, dass es sich in Achim nach wie vor gut arbeiten, lernen und leben lasse.

Er werde gelegentlich als „Schwiegermutters Liebling“ gesehen, brachte sich Dirk Fornahl als Vertreter des wegen eines anderen Termins verhinderten Landrats Peter Bohlmann ins Gespräch. Damit sei das Jahr für ihn schon mal gerettet, scherzte der Professor aus Einste, um Achim gleich darauf gut aufgestellt zu sehen. Es sei besser, auf neuen Wegen mal zu stolpern, als auf alten Pfaden auf der Stelle zu treten, befand er und wünschte der Stadt ein gutes Händchen bei der Bewältigung anstehender Projekte. Als Beispiele nannte er unter anderem den Ausbau der Radschnellwege, die Amazon-Ansiedlung und die Umgestaltung der Kreuzung in Uesen. „In dieser Stadt bewegt sich was, und solange alle gut zusammenarbeiten, fällt man nicht."

Worauf es in der Politik ankommt

Dörte Liebetruth, Mitglied des Landtages, verwies in ihrer Rede auf das Grundgesetz, das im vergangenen Jahr 70 Jahre alt geworden ist. „Auf der einen Seite haben wir eine gefestigte Demokratie, auf der anderen stehen der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke und der Überfall auf die Synagoge in Halle“, stellte die Abgeordnete Licht und Schatten gegenüber. Zudem beklagte sie den Fachkräftemangel im Bereich der frühkindlichen Bildung und verwies auf Erfolge der Partei bei der Behebung dieses Problems.

Henning Scherf gefiel die „bunte Gesellschaft“, die sich am Sonntag im großen Saal des Kulturhauses versammelt hatte. Mit dem Mikrofon in der Hand mischte er sich immer wieder unter die Gäste und beschrieb im Plauderton, worauf es seiner Meinung nach in der Politik ankomme. „Markante Sprüche bringen uns nicht weiter, sondern Menschen, die die Demokratie in Schwung halten." Als Sehnsuchtsort für viele auf der Welt bezeichnete der ehemalige Bremer Bürgermeister Deutschland, zeigte sich stolz auf die Entwicklung nach 1945 und besonders auf die konstruktive Arbeit in Niedersachsen, das er als Hoffnungsträger für die Sozialdemokraten in Deutschland sieht.

Schritt für Schritt voranzugehen, empfahl Scherf angesichts drängender Probleme. Er bezog sich dabei auf den Klimawandel, den weltweit bröckelnden Frieden und die Notwendigkeit, in Bildung und sozialen Wohnungsbau zu investieren. Europa sei ein leuchtendes Beispiel für ein gutes demokratisches Miteinander und für die Fähigkeit, tragfähige Lösungen zu finden und umzusetzen. „Den Wettlauf mit den Autokraten werden wir gewinnen“, ist der 82-Jährige überzeugt und setzt dabei in allen Bereichen auf ein faires Miteinander.