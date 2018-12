Die Brüder Kai und Thorsten Wingenfelder sind die Köpfe der Band Fury in the Slaughterhouse und spielen mit ihrem Bandprojekt "Wingenfelder" auf dem nächsten Achimer Stadtfest. (Christian Kosak)

Bis zum nächsten Achimer Stadtfest ist es noch ein halbes Jahr hin – und doch stehen bereits die Eckpfeiler für die Riesenfete in der Innenstadt. Wie die Unternehmergemeinschaft Achim (Uga) und die Veranstaltungsfirma So Light nun bekannt gegeben haben, wird es für die drei tollen Tagen vom 14. bis 16. Juni ein paar Änderungen geben. Und große Namen haben sie auch schon parat: Am Eröffnungsabend werden ab etwa 22 Uhr die Köpfe der bekannten Band „Fury in the Slaughterhouse“ unter dem Namen „Wingenfelder“ auftreten. Dahinter verbergen sich die Brüder Kai und Thorsten Wingenfelder, die mit diesem Bandprojekt separat unterwegs sind. „Sie haben natürlich eigene Nummern im Gepäck, werden aber ganz sicher auch die alten Fury-Hits spielen“, sagt Ulrik Borcherdt von So Light.

Ein unerwartetes Geschenk

Das Bandprojekt wurde vor acht Jahren aus der Taufe gehoben. Insgesamt hat „Wingenfelder“ bereits vier Studioalben aufgenommen und tourt gerade mit dem jüngsten Album „Sieben Himmel hoch“ durch 26 deutsche Städte. Kai Wingenfelder sagt auf der Homepage der Band dazu: „Die neuen Songs kommen um die Ecke gesaust wie zu spät kommende Partygäste. Wie ein unerwartetes Geschenk, leicht unkontrolliert aber immer mit einem Lächeln im Gesicht. Tolle Songs – vielleicht so gut wie noch nie – und wir haben gerade ein cooles Tempo drauf.“ Davon werden sich die Achimer dann am Freitag, 14. Juni, überzeugen können, nachdem Bürgermeister Rainer Ditzfeld ein paar Stunden zuvor mit dem obligatorischen Bierfassanstich das Stadtfest 2019 offiziell für eröffnet erklärt hat.

„Ein Headliner reicht. Wir haben vermehrt die Wünsche der Besucher aufgenommen, dass sie einen echten Partyabend möchten. Also versuchen wir es“, schildert Ulrik Borcherdt. Nach der handgemachten Musik am ersten Stadtfesttag geht es also am Sonnabend, 15. Juni, deutlich wilder zu. Eingekauft wurde die Bremen-Vier-Party mit Feten-Völz, wie sich Moderator Malte Völz nennt. Er wird sich laut Borcherdt mit den „Atomic Playboys“ abwechseln. Die hatten im Sommer auf dem Rathausplatz in Delmenhorst das Publikum auf eine Reise quer durch die Top-Charts von heute und dem Besten von gestern mitgenommen und dort bei Borcherdt bleibenden Eindruck hinterlassen. So kam es, dass die Covertruppe fürs Achimer Stadtfest verpflichtet wurde.

Frühschoppen mit Bläsern

Finanziell haben sich die Stadtfestmacher übrigens an dem Status quo orientiert, wie Borcherdt auf Nachfrage erklärt. Denn, wie berichtet, wird der Rat noch darüber befinden, ob der für derlei Veranstaltungen zur Verfügung stehende Zuschuss der Stadt verdreifacht wird. Die Uga hatte sich wegen der gestiegenen Kosten für die Ausrichtung der großen Feste und der Fachausstellung statt der bisherigen 10 000 Euro nämlich 30 000 Euro gewünscht. „Wir haben auf Grundlage des bestehenden Konstruktes geplant.“

Eine zehnköpfige Band soll den Stadtfestsonntag einläuten: „Delicious Divine“ aus Bremen und Bremerhaven wird den Frühschoppen ab 11 Uhr begleiten. Die Band, die mit drei Sängern und Bläsern daherkommt, hat sich dem Soul, Pop und Funk verschrieben. Der Frühschoppen am 16. Juni gleitet dann über in den verkaufsoffenen Sonntag, ab 13 Uhr öffnen die Läden in Achim.

Was den Aufbau angeht, da wird es keine größeren Überraschungen geben, wie Borcherdt ausführt. Der Standort der Bühne bleibt zumindest im nächsten Jahr noch unverändert, dieses Mal allerdings wird sie über eine große LED-Wand verfügen, die über einen voll ausgestatteten Videoschnittplatz im Backstagebereich mit Inhalt versorgt wird. Der Polyp und der Hip-Hop-Jumper werden für rasanten Karussellspaß wieder dabei sein, einzig das Kinderkarussell vor dem Rathaus wechselt. Borcherdt: „Da steht dieses Mal ein etwas kleineres Karussell, da der Durchgang sonst sehr eng ist.“

Weitere Infos: www.achimer-stadtfest.de.