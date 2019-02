Diese neun Otterstedter Laien-Darsteller wollen dem Publikum einen vergnüglichen Theaterbesuch bescheren. Derzeit wird fleißig geprobt. (Björn Hake)

Eine reiche und spendable Erbtante im weit entfernten Afrika, das – so sollte man meinen – klingt doch erst mal nicht schlecht. Für Kurt Blaumann wird die angekündigte Rückkehr der edlen Dame jedoch der blanke Horror. „De Arvtante ut Afrika“ heißt das neue Bühnenstück der Theatergruppe Otterstedt, das am Sonnabend, 9. Februar, seine Premiere im Gemeindehaus an der Brügger Straße feiert. Der Vorhang zum Saisonauftakt erhebt sich um 19.30 Uhr. Derzeit arbeiten die Akteure des 1976 gegründeten Ensembles am letzten Feinschliff des von Marlies Dieckhoff ins Plattdeutsche übersetzte Bühnenspiel von Erich Koch.

Seit Ende Oktober laufen die Proben für den Dreiakter, der dem Publikum ein ebenso heiteres wie turbulentes Bühnengeschehen bescheren soll. Zur Premiere gibt es aus guter Tradition einen Sektempfang, bevor das Spektakel beginnt. Doch zunächst einmal müssen die neun Laien-Darsteller um Gründungsmitglied Annegret Rugen, die auch selbst wieder auf dem Parkett mitmischt, ihr Lampenfieber in den Griff bekommen, um eine gute Performance abliefern zu können. Für den „Helden“ der Geschichte, Kurt Blaumann, ist alles in Ordnung, solange seine betuchte Verwandte nichts von höchst unmoralischen Machenschaften mitbekommt.

Seine heile und verlogene Welt gerät jedoch schlagartig aus den Fugen als er erfährt, dass seine Erbtante Laura spontan aus Afrika in die Heimat zurückkehren möchte. Nun ist guter Rat teuer, denn der feine Herr hat durchaus Dreck am Stecken und steckt schon bald in großen Schwierigkeiten. Von seiner großzügigen Erbtante hatte er Geld erschwindelt für Operationen, die es gar nicht gab. Und damit nicht genug: Seine Frau hat angeblich bereits den Tod gefunden, was natürlich auch nicht stimmt. Ebenso hat er seiner Gönnerin ganz unverblümt den Bären aufgebunden, dass seine Töchter Gabi und Biggi bereits verheiratet wären und die Geburt eines Kindes unmittelbar bevorsteht.

Familienleben gerät durcheinander

Kläglich fehlgeschlagen ist allerdings sein Versuch, das Geld auf der Rennbahn und mit Aktien zu vermehren. Um die fällige Hypothek zurückzahlen zu können, ist Kurt Blaumann jetzt auf die Prämie angewiesen, die Laura für seine Enkelkinder ausgesetzt hat. Bei der Rückkehr der Erbtante ist also Improvisieren angesagt im Hause Blaumann, indem Frau und Töchter flugs in die Rollen schlüpfen müssen, die der angebliche Witwer und werdende Großvater ihnen angedichtet hat – es gilt, der Tante eine saftige Komödie vorzuspielen. Doch eine wissbegierige Briefträgerin, ein afrikanischer Häuptlingssohn und der Ehemann einer Tochter, der seine männliche Ader noch nicht ganz gefunden hat, lassen erahnen, dass das Familienleben der Blaumanns ganz schön durcheinander geraten wird.

Auf der Bühne sind neben Annegret Rugen auch Frank Hinrichs, Heike Heitmann, Christa Hinrichs, Marco Sackmann, Stefan Bartels, Tom Hinrichs, Zoe Nienaber und Nena Suhr an der quirligen Komödie beteiligt. Und wer die Premiere verpasst, der muss nicht in Panik geraten. Denn ihr plattdeutsches Bühnenspektakel führt die Theatergruppe Otterstedt an acht weiteren Terminen im Februar auf. Einen Tag nach der Premiere, 10. Februar, findet ab 15 Uhr die einzige Sonntagnachmittag-Vorstellung statt. Am 13., 15., 16., 17., 19., 22. und 23. Februar startet das Bühnenstück jeweils um 19.30 Uhr im Gemeindehaus Otterstedt, Brügger Straße 5.

Karten für das Theaterstück gibt es wie gewohnt im benachbarten Kaufhaus Bergstedt zu den üblichen Öffnungszeiten. Erwachsene zahlen sechs Euro für den Eintritt, Kinder sind mit drei Euro dabei.