Bei "typisch norddeutschem Wetter" gab es im Freibad mehr als genug Platz für die Badegäste in den Becken. Daher wird nun an einem Konzept für die Öffnungszeiten an Schlechtwettertagen gearbeitet. (Björn Hake)

113 Tage hatte das komplett neu gestaltete Achimer Freibad in seiner ersten Saison geöffnet, die Stadtverwaltung hat nun die Bilanz des Neustarts veröffentlicht, der mit Blick auf die Gästezahl – wie berichtet – besser als erwartet ausgefallen war. Allerdings galten in diesem Sommer aufgrund der nicht fertiggestellten Bauvorhaben auf dem Gelände und der damit verbundenen Unannehmlichkeiten für die Badegäste auch vergünstigte Preise – und das hatte Folgen für die Kalkulation.

Wie aus der Bilanz der Achimer Bäder hervorgeht, waren genau 58 952 Gäste im Freibad, rund 1000 davon im Rahmen der Firmenfitness. Mit 40 000 Gästen war laut Bäderbetriebskonzept gerechnet worden. Gezählt wurden knapp 25 000 Kinder und Jugendliche, 2500 von ihnen im Alter von unter vier Jahren. Die Erträge belaufen sich demnach auf 89 000 Euro, was rund 15 000 Euro weniger sind, als im Haushaltsplan kalkuliert. Weil die Besucher dieses Mal nur den halben Preis zahlen mussten, sei diese Differenz zustande gekommen, die „im Rahmen der Gesamtdeckung ausgeglichen“ werden soll. Es galt: Mehr Besucher als erwartet, aber weniger Einnahmen.

Am meisten Besucher waren am 30. Juni dieses Jahres, ein Sonntag, im Freibad – die Achimer Bäder geben den Rekord an diesem Tag mit 2691 Gästen an. An insgesamt 87 der 113 Saisontage kamen dagegen jeweils weniger als 400 Gäste ins Freibad. Die hatten insbesondere dann fürs Sportschwimmen ausreichend Platz im Wasser, wenn das Wetter „typisch norddeutsch“ gewesen sei. Denn nach langen und zähen Diskussionen war das Sportschwimmbecken ja schließlich von 50 Metern Länge auf 25 Meter halbiert worden. Das hatte auch negative Folgen, wie es in dem Bericht der Achimer Bäder heißt: „Verschiedene Stammgäste, die bis 2017 bevorzugt zum Bahnenschwimmen auf 50-Meter-Bahnen das Freibad Achim besucht haben, sind auf andere Bäder im Umkreis ausgewichen.“

Früher täglich, nun erstmals zwei Mal die Woche wurde das Frühschwimmen angeboten, insgesamt zwischen dem 18. Mai und 8. September also 32 Mal. „Das Angebot wurde insbesondere während der hochsommerlichen Phasen gut in Anspruch genommen“, heißt es von den Achimer Bädern, die derzeit noch mit der Auswertung der Besucherstatistik beschäftigt sind.

Ausblick auf die Saison 2020

Parallel zum Freibad war auch das Achimer Hallenbad für geschlossene Nutzergruppen (Vereine und Gewerbetreibende) verfügbar. „Die Grundlagen für die politisch beschlossene Gegenfinanzierung wurden geschaffen“, bilanziert die Stadtverwaltung. Der Förderverein Achimer Bäder, der im Internet unter www.foevab.de zu erreichen ist, wurde gegründet, die ehrenamtlich tätigen Rettungsschwimmer standen zur Verfügung und die Gewerbetreibenden, also die externen Kursanbieter, müssen demnächst tiefer in die Tasche greifen, wenn sie das Hallenbad nutzen wollen. Im Hallenbad waren während der Freibadsaison laut Achimer Bäder exakt 11 406 Besucher.

Zu Beginn der Freibadsaison 2020 werden laut Achimer Bäder alle Bauarbeiten abgeschlossen sein und somit wird das neue Funktionsgebäude, in dem sanitäre Anlagen, Umkleiden sowie der Kiosk untergebracht werden, parat stehen und der Eingangs- sowie Kassenbereich an seinen ursprünglichen Standort zurückgewandert sein. Nachdem der Markenauftritt der Achimer Bäder bereits neu konzipiert wurde, soll 2020 eine Social-Media-Strategie entwickelt werden. Und da das Freibadgeschäft mit dem Wetter steht und fällt, bereiten die Achimer Bäder nun ein „Konzept für die Gestaltung der Öffnungszeiten an Schlechtwettertagen“ vor.

Die Auswertung der Besucherstatistik und weitere Einzelheiten sollen dem Sport- und Kulturausschuss in seiner nächsten öffentlichen Sitzung am Montag, 30. September, präsentiert werden. Sie beginnt um 17 Uhr im Ratssaal.