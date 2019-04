Im Zuge der Landesstraße 331 haben, wie berichtet, bereits am 3. April Bauarbeiten zwischen der Ortsdurchfahrt Emtinghausen und der Kreisgrenze Verden/Diepholz zur Erneuerung der Fahrbahn und in Teilbereichen des parallel verlaufenden Radweges begonnen. Die ersten beiden Bauabschnitte, die bis zum Ortsausgang Felde reichen, werden voraussichtlich an diesem Freitag, 26. April, abgeschlossen, sodass die Straße in diesem Bereich wieder freigegeben werden kann. Das hat die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Verden nun mitgeteilt. Restarbeiten im Bereich einzelner Zufahrten seien jedoch noch möglich.

Die bauliche Umsetzung des dritten Bauabschnittes erfolgt vom 29. April bis voraussichtlich zum 8. Mai unter Vollsperrung der L 331 von der Einmündung der L 333 „Okeler Damm“ bis zur Kreisstraße 75 „Thedinghauser Straße“ in Riede. Die Kreuzung der L 331 mit der K 75 in Riede wird unter Ampelregelung ausgebaut und bleibt halbseitig befahrbar. Die Verbindung zwischen der L 333 und der L 331 kann auch während der Bauarbeiten genutzt werden.

Umleitung ist eingerichtet

Die Umleitungsstrecke für diesen Bauabschnitt verläuft von Schwarme kommend ab der Einmündung der L 354 „Syker Straße“ bis Thedinghausen, von hier abzweigend auf die L 203 „Schulstraße“. Dem Streckenverlauf folgend führt die Umleitungsstrecke den Verkehr bis zur Einmündung der L 203 zurück auf die L 331 zwischen Riede und Ahausen. Von Bremen kommend gilt die Umleitungsstrecke entsprechend gegenläufig.

Bis alle insgesamt fünf Bauabschnitte erfolgt sind, dauert es laut der zuständigen Behörde voraussichtlich bis zum 31. Mai. Witterungsbedingte Verzögerungen seien aber möglich. Die gesamten Baukosten belaufen sich auf rund 1,6 Millionen Euro.