Musikliebhaber Marco Frenzel hat gleich drei Gitarren, die im neuen Zimmer natürlich einen Ehrenplatz haben. (Björn Hake)

Nachdem die Corona-Pandemie den Zeitplan für den Einzug etwas durcheinander geworfen hatte (wir berichteten), konnten in dieser Woche nun die ersten vier Bewohner ihre Zimmer in der neuen Wohnstätte der Stiftung Waldheim in Langwedel beziehen. Zu ihnen zählt auch Gabriele Liß, die sich freut, nun anders als im Stammhaus in Cluvenhagen, ein Einzelzimmer zu haben. Vor allem weil ihre Mitbewohnerhin geschnarcht hat. „Das konnte ich nicht ab“, sagt Liß und lacht. Ihr erster Eindruck von der neuen Wohnstätte: „Hier ist es schön.“ Für ihr Zimmer durfte sie sich Einrichtung und Wandfarbe selbst aussuchen. Ihre Wahl für die Farbe fiel auf weiß und rosa. Auch Marco Frenzel hat es sich bereits wohnlich gemacht in seinem Zimmer. „Wie Urlaub“ sei es ein bisschen. Für seinen Umzug mussten nicht nur Kartons getragen werden, sondern auch Gitarren. Insgesamt drei Stück besitzt der Musikfreund, welche im neuen Zimmer natürlich alle ihren Platz gefunden haben.

Nächste Woche wird es dann wieder ein bisschen voller in dem Haus werden, wenn die nächsten neuen Bewohner kommen. „Ende November wird das Haus wohl voll sein“, schätzt Fachbereichsleiterin Inge Behrmann. Insgesamt sollen in der Wohnstätte künftig 28 Menschen mit Behinderung leben – verteilt auf vier Wohngemeinschaften für jeweils sechs Personen und zwei Appartements für jeweils zwei Personen. Jede Wohngemeinschaft verfügt über einen offenen Küchen- und Essbereich mit Übergang zum Wohnbereich. „Das Haus wird sich selbst versorgen“, erklärt Behrmann. Arbeiten wie Einkaufen, Wäschewaschen oder Kochen sollen in Eigenregie erfolgen, natürlich immer mit der jeweils benötigten Hilfe der Mitarbeiter. Die Bewohner sollen so zur größtmöglichen Selbstständigkeit angeregt werden. Daher wurde sich von der Stiftung Waldheim bewusst für einen Standort mitten im Ort entschieden, damit vieles fußläufig erreichbar ist.

Für den Bau des Gebäudes mit einer Wohnfläche von mehr als 1300 Quadratmetern hat die soziale Einrichtung rund 3,2 Millionen Euro in die Hand genommen. Insgesamt stellt die Waldheim-Gruppe 350 Wohnplätze zur Verfügung.