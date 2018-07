Länger als geplant wurde an der Kita Oyter Mühle gearbeitet, nun können aber die ersten Gruppen dort einziehen. (Björn Hake)

In manchen Kindertagesstätten in der Gemeinde Oyten ist der Betrieb nach der Sommerpause bereits wieder aufgenommen worden. An diesem Mittwoch wird es auch am Wehlacker soweit sein: Die ersten Kinder können in die neue Kita Oyter Mühle ziehen. "Mit Hochdruck werden die letzten Arbeiten dafür erledigt", berichtet Bürgermeister Manfred Cordes. Eine 100-prozentige Punktlandung werde es zwar nicht, weil etwa die Außenanlage noch nicht fertig sein wird, aber dennoch ist das Gemeindeoberhaupt mit dem zuletzt Geleisteten aller Beteiligter rund um die Baustelle sehr zufrieden. Nur ihre Arbeit "Hand in Hand" habe es ermöglicht, dass die Kita nun Anfang August bezogen werden kann.

Bei der Grundsteinlegung im Dezember 2017 hatte man verwaltungsseitig noch einen Einzug für Mai ins Auge gefasst gehabt, die gute Konjunktur und die verregneten ersten Monate des Jahres hatten aber dazu geführt, dass es letztlich mit dem Startschuss pünktlich zum neuen Kindergartenjahr eine sehr knappe Angelegenheit geworden ist. Zunächst einmal werden nun jene Mädchen und Jungen dort untergebracht, die bisher die Übergangslösungen im evangelischen Gemeindehaus und in Blocks Huus nutzen mussten. Im Laufe der nächsten Wochen sollen dann auch die Kinder für die weiteren Gruppen Schritt für Schritt folgen.

Die neue Kita ist in den Sommerferien derweil nicht die einzige Baustelle in der Gemeinde. Schließlich wird die Zeit ohne Betrieb stets für viele kleinere Bauvorhaben an und in den Bildungs- und Betreuungseinrichtungen genutzt. In der katholischen Kita und der Kita am Berg sind etwa die Küchen erneuert worden. "Sie entsprechen nun den neuesten Hygiene-Anforderungen", erzählt Cordes. An der Kita Pestalozzistraße ist zuletzt am äußeren Erscheinungsbild gearbeitet worden. Das Gebäude erstrahlt nun mit einer neuen Fassade.

Umbauten in den Schulen

Nachdem die energetische Sanierung des A-Traktes der IGS Oyten abgeschlossen gewesen ist, konnten die Sommerferien nun genutzt werden, dort wie geplant zusätzliche Fachräume zum Beispiel für EDV oder Kunst unterzubringen. Gleichzeitig gab es weitere Umbauarbeiten im Bestand, so wurden aus den früheren Kunsträumen allgemeine Unterrichtsräume. "Diese sollen vom neuen fünften Jahrgang belegt werden", sagt der zuständige Fachbereichsleiter Daniel Moos.

An der Grundschule Sagehorn ging es unterdessen darum, den Verwaltungsbereich so auszubauen, damit die Pädagogen den Anforderungen der Ganztagsbetreuung gerecht werden können. So wurden laut Moos unter anderem zusätzliche Rückzugsräume geschaffen und das Lehrerzimmer vergrößert. Dafür musste etwa der Werkraum weichen, der im Erweiterungsbau untergebracht werden soll. Für diesen wurde mit den Arbeiten nun auch begonnen. Bald soll die Bodenplatte gegossen werden. Bis der Anbau steht, wird es jedoch noch einige Monate dauern. "Wir peilen als Fertigstellung Ende des Jahres an", hofft Moos optimistisch.