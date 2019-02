Mit Puzzles und Diskussionen vermittelt Alexander Nimptsch den Langwedeler Schülern das Konzept der EU. (Karsten Klama)

Wo sonst Debatten über lokalpolitische Angelegenheiten geführt werden, diskutieren die Schüler der Klasse 10c der Oberschule am Goldbach über die Europäische Union. Dafür haben sie an diesem Dienstag den Klassenraum gegen den Langwedeler Ratssaal getauscht. „Es ist nicht nur der Beginn einer neuen Unterrichtseinheit, sondern sorgt auch für etwas Abwechslung vom alltäglichen Schulgeschehen“, erklärt Klassenlehrer Derick Eicke. Daher hat der Pädagoge die Studenten Alexander Nimptsch und Felix Köhn nach Langwedel eingeladen, die im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung den Workshop „Die EU und Du“ leiten.

„Es geht nicht darum, den Schülern zu zeigen, dass die EU bedingungslos super ist“, erläutert der 28-jährige Politikstudent Felix Köhn, „Wir wollen den Schülern die europäische Idee erklären und verständlich machen, weshalb Staaten zusammenarbeiten.“ Alexander Nimptsch, der Sozialwissenschaften studiert, ergänzt, dass auch die kritische Auseinandersetzung dazu gehöre. „Im Mittelpunkt steht die Vermittlung von Fakten“, sagt Nimptsch.

Interaktive Aufgaben

Neben einer Einführung in die Geschichte und die Institution der EU, besprechen die Workshop-Leiter auch aktuelle Themen: Wo begegnen die Jugendlichen im Alltag der EU? Was hat es mit dem Brexit und den anstehenden Parlamentswahlen auf sich? Durch interaktive Aufgaben erarbeiten sich die Jugendlichen ihr Wissen. „Vieles werden wir auch im Verlaufe des Unterrichts noch mal aufgreifen“, sagt Eicke. Dazu gehört auch das Thema in der letzten Phase des Projekttages.

In drei Gruppen sollen sich die Jugendlichen mit unterschiedlichen Szenarien auseinandersetzen, wie die Staaten in Europa organisiert sein könnten: als Nationalstaaten, den Vereinigten Staaten von Europa oder ein Kompromiss aus beidem. In ihren Gruppen diskutieren sie Vor- und Nachteile, die sie anschließend auf einem Plakat festhalten und ihren Mitschülern vorstellen. Bei den Nationalstaaten sehen die Jugendlichen besonders das Problem, dass der Euro als gemeinsame Währung wegfällt und leichter Konflikte zwischen den Staaten entstehen könnten. Auch die Vereinigten Staaten Europas sehen die Schüler kritisch: Zwar werde das europäische Interesse gestärkt, politische Entscheidungen trifft jedoch der Kongress – ganz nach dem Vorbild der USA. Das überzeugt die Jugendlichen nur bedingt. Alle halten eine Mischform von europäische Integrität und Nationalstaaten, so wie es derzeit der Fall ist, am besten.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich die Klasse so intensiv mit politischen Themen auseinandersetzt. Erst vorherige Woche war sie zu Gast im Niedersächsischen Landtag. Im ersten Halbjahr hat sie sich intensiv mit dem Thema „Erdgasförderung“ auseinandergesetzt (wir berichteten). Das Ergebnis haben sie auf einem Plakat festgehalten, die für die kommenden vier Wochen im Langwedeler Rathaus zu besichtigen ist.