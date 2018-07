Auf der Wiese machen es sich die Besucher bequem, um den musikalischen Klängen zu lauschen. (Björn Hake)

Emtinghausen. Der alte Traktor rostet vor sich hin und auch in der Scheune ist kein Heu zu finden. Auf dem Hof steht eine große Bühne, aus einer benachbarten Wiese ist kurzerhand ein Campingplatz geworden. Statt dem Muhen der Kühe ist Musik zu hören. Der Bauernhof von Tim Baur hat sich verwandelt. Am Rande der Gemeinde Emtinghausen hat er am jetzt ein dreitägiges Musikfestival veranstaltet, das es in dieser Form in Deutschland bisher noch nicht gegeben hat. Rund 200 Besucher kamen daher von nah und fern – aus Begeisterung für ein besonderes Musikinstrument.

Und das ist schon am Einlass an einem hohen Mast zu entdecken. Die Wok-ähnlichen Schüsseln ragen für alle Besucher unübersehbar in die Luft empor. Schweißt man zwei von ihnen zusammen, entsteht daraus eine "Handpan" – zu Deutsch: Handpfanne. Sie erinnert an ein Ufo und verfügt über einige kreisrunde Ausbuchtungen. Werden diese angeschlagen, entsteht ein sanfter, lang hallender Klang. Auf dem Open-Air-Festival dreht sich alles um dieses Instrument.

"Die Musik gibt mir ein sehr schönes Gefühl. Super entspannend", meint Jule Koch. Die 23-jährige studiert in Bremen und besucht das Festival für einen Tag. Gemeinsam mit ihrer Freundin sitzt sie auf der Wiese vor der Bühne, gerade ist Umbaupause. Viele Besucher haben Decken ausgebreitet, Kinder und Hunde spielen. Es ist ein ruhiges, familienfreundliches Festival. "Die Handpan habe ich das erste Mal vor fünf Jahren in Venedig gehört. Das war total faszinierend", erinnert sich Jule Koch. Soeben hat sie eine der Klangpfannen auch einmal Probe gespielt. Sie ist von dem Instrument begeistert, nur der Preis schreckt sie ab. Mit etwa 2000 Euro will der Kauf gut bedacht sein.

Die Veranstalter Tim Baur und Bill Brown hoffen auf einen Werbeeffekt. Aus den Besuchern sollen einmal Kunden werden. Gemeinsam bauen und verkaufen sie Handpans. Und die werden immer beliebter. "Wer heute bestellt, muss etwa drei Monate warten", sagt Bill Brown. Das Auftragsbuch ist gut gefüllt. Für das Stimmen der Handpan wird viel Zeit benötigt. Immer wieder werden die kleinen Ausbuchtungen bearbeitet, um die Töne aufeinander abzustimmen. Etwa einen Monat braucht es, bis der Klang perfekt ist. Brown hat seine Werkstatt in Dortmund, dort unternimmt er mit einem Stimmgerät die Feinabstimmung.

Zuvor arbeitet Tim Baur in Emtinghausen an dem Instrument. Er war zunächst ein Kunde von Bill Brown. "Wir haben uns immer lange unterhalten und irgendwann habe ich ihn gefragt, ob wir nicht zusammenarbeiten wollen", erinnert sich Brown. Seit etwa drei Jahren produzieren sie, wie berichtet, gemeinsam Handpans. Brown ist gebürtiger Engländer, lebt aber schon seit über zwanzig Jahren in Deutschland.

Die Begeisterung für Handpans ist auf dem Bauernhof überall zu spüren. Ob Workshops, Verkaufsstände, oder natürlich die vielen Musiker – die meditativen Klänge sind überall. Doch die Euphorie kann auch verpuffen, wie Inge Clasen erzählt. "Ich habe mir vor sieben Jahren eine Handpan gekauft, spiele aber nur sehr selten", sagt sie. Ihr fehle die Leidenschaft, die viele Musiker hätten. Damals habe sie etwa 700 Euro für ein einfaches Modell ausgegeben. "Der Preis ist auch durch die hohe Nachfrage gestiegen", meint sie. "Das ist Marktwirtschaft." Inge Clasen hört die Musik der Klangschüsseln aber immer noch sehr gerne. Sie kommt aus einem kleinen Ort zwischen Hamburg und Lübeck.

Die Musikinstrumente, das hatte Baur unserer Redaktion schon vor längerer Zeit erklärt, würden weltweit nur von etwa 30 Firmen hergestellt – in Deutschland gebe es nur drei Hersteller. Zehn bis 20 Instrumente werden pro Monat in Handarbeit gefertigt. „Wir haben Bestellungen aus der ganzen Welt. Dazu gehören Profi- und Hobby-Musiker.“

Die Organisation des Festivals war für Bill Brown und Tim Baur ein Kraftakt. 25 ehrenamtliche Helfer packen an dem Wochenende mit an. Und: "Wir zahlen drauf", sagt Brown. Die Einnahmen aus den Tickets reichen nicht. Sieht man vom Werbeeffekt ab, ist das Festival ein Minusgeschäft. Vielleicht wollte sich Brown auch deshalb noch nicht festlegen, ob es in den kommenden Jahren eine zweite Auflage des Open-Air-Handpan-Festivals geben wird.